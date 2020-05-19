Табере Удмуртиын дунтэк сиён-юон басьтӥсь семьяослэн лыдзы 2,5 поллы йылӥз. Апрель пумын юрттыны чакламын вал 102 сюрс пиналлы.

Сиён-юонэн наборъёс табере огкадесь луизы.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн «ВКонтакте» бамысьтыз



Школьникъёслы сяна, сиён-юон висъязы нылпи садысь 2-7 аресъем покчиослы но. Валтӥсез курон — семьяын доход муртлы быдэ 9 сюрс 455 манетлэсь медаз ортчы. Таӵе ик юрттэт вуыны кутскиз сӧсыр нылпиослы но.

Али таӵе сиён-юон 14 нуналлы чакламын, солэн дуныз 840 манет тыр. Та дырлы ог 85 сюрс наборъёс семьяосы вуизы ни. Та ужез чакланы рейдэ потаз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова:

— Ортчем праздник нуналъёсы но набор люкылон куспетӥ ӧз луы. Угось 6 ёросъёсы юрттэт ӧз на вуы. Адямиос ужало уйин но, нуназе но, малы ке шуоно туж трос набор сётъяно. Ми чакламы, кызьы радъямын юрттэтэз школаосын-садъёсын люкылон, сиён-юон шонер-а тыремын. Бадӟым тау карисько школаосын, нылпи садъёсын, дышетонъя управлениосын ужасьёслы огъя уже пыриськемзы понна.

Вераны кулэ: котькуд дышетон учреждениын нимысьтыз адями юнматэмын, кудӥз эскере сиён-юонэз возёнъя куронъёсты, наборъёсын ӵош вуись документъёсты. Озьы ик чакласько эпидемилы пумит кутэм куронъёс. Мумы-бубыос сиён-юон басьтыны лыкто маскаен но перчаткиен.

Сиёнэн коробкаос таяз учыре быдэс республикалы огвыллем чакламын. Соосты люканы оскемын Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволы. Наборъёсты 50 ужасьёс 2 сменаен тыро. Шумпоттэ, коробкаосы пырем тросэз сиён-юонъёс асьме дорын дасямын. Кылсярысь, Сарапулын поттэм преник но канфет, сезьы но сьӧдчабей кеньыръёс, тетрапак коробкаен йӧл, «АСКОР» и «Восточный» предприятиослэн тушёнкаоссы. Оглом 10 предприятиосысь вузъёс вуттэмын. Ваньмыз ик соос толон-валлян гинэ дасямын, упаковкае бинялтэмын. Кылсярысь, та наборе пырись сиён, лавкаысь нимаз-нимаз басьтысал ке, 1 сюрс 175 манет мында усьысал. Нош оглом дасяса, дуныз 840 манет луэ.

Нылпиослы сиён-юонэн юрттэт эшшо луоз на. Оглом ог ӝыны миллион набор люкылыны чакламын.

Елеан Скворцова