Туэ шаерамы кылдыны кулэ хоккеен шудонъя 4 выль площадкаос

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 мая, 2020 13:00
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Хоккеен шудонъя югдытӥськись выль коробкаос кылдозы Пичи Пурга ёросысь Шор Кечол но Гожня гуртъёсын.
Туспуктэм: udmdunne.ru

Нылпи спортэз азинтонъя 4 проектъёсмы грант утӥзы Елена но Геннадий Тимченкоослэн «Добрый лёд» фондысьтызы.

Грантъёсъя конкурс ортчиз ни 8-тӥ арзэ. Отчы туэ 28 улоысь 86 куриськон вуиз. Та вожвылъяськонэ Удмуртиысь 21 заявка келямын вал, удалтӥз 4-езлы, огъя грантъ­ёссы 4 миллион манет тыр. Вормисьёс пӧлы шедиз Эгра ёросысь Лоза гуртысь спортъя «Витязь» клуб. Татын быдэс ар ӵоже йӧзы луоз, со сяна, мугор кыдатон залазы выль оборудование басьтозы. Хоккеен шудонъя югдытӥськись выль коробкаос кылдозы Пичи Пурга ёросысь Шор Кечол но Гожня гуртъёсын. Ува ёросысь Красное черкогуртын выль коробка лэсьтозы.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 мая, 2020 13:00
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