Туннэ Россиын пусъё Библиотекаослэсь нуналзэс

Туспуктэм: Национальной библиотекалэн «ВКонтакте» вотэс бамысьтыз

27-тӥ куартолэзе Россиын пусъё Библиотекаослэсь нуналзэс. Туннэ шунытэсь кылъёсмес но бурдъясь ӟечкыланъёсмес ыстӥськом книгаез но культураез утисьёслы, адямиослэсь визьзэс, лулъёссэс узырмытӥсьёслы — библиотекарьёслы! Тау тӥледлы, Удмуртиысь библиотекаосын ужасьёс, тыршемды понна!

Нимысьтыз ӟечкыламмы потэ Удмуртиысь Национальной библиотекаез но солэсь кивалтӥсьсэ Татьяна Владимировна Тенсинаез. Тау шуиськом уно тунсыко проектъёс улонэ пыӵатэмды, удмурт литератураез но кылэз, калык культураез утемды, азинтэмды, вӧлмытэмды понна. Синмаськыса учкиськом, кызьы тӥ, выль амалъёсты уже кутыса, шаерысьтымы культурной улонэз яркытгес кариськоды. Оскиськом: Йӧскалык библиотекалэн но газетмылэн кусыпсы азьланяз но туж юн, ӟеч луоз, ог-огмес гажаса, валче кема ужаломы на!

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