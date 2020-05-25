Тодмо каризы… пытсэтъёс

Балезино каргуртын паймымон юрт вань — борддоръёсыз пластик бутылкаослэн пытсэтъёсынызы чеберъямын. Соин валче корка ас вакытаз быдэс Россилы тодмо луиз.

Балезиноысь пытсэтъёсын чеберъям корка.

Туспуктӥз Максим БЛИНОВ

Юрт пуктэмын вал 1897-тӥ арын, татын со вакытэ семьяеныз улӥз чугун сюрес станцилэн кивалтӥсез Пётр Дмитриевич Даньшин. Революция бере со Балезино палъёсысь кошкиз, нош корказэ чугун сюрес вылын ужасьёслы сётӥзы.

— 1960-тӥ аръёсы огаз сэрегаз улӥз Огородников фамилиен пиосмурт, — вера Балезино ёросысь шаертодонъя музейын ужась Олег Кондратьев. — Со трос аръёссэ чугун сюрес вылын ужаз, нош 1990-тӥ аръёсы пенсие потӥз. Тэк пукыны чидатэк, чугун сюрес кузя ветлылӥз, нялтас отын но татын кыстаськись

жуг-жагез утялтылӥз.

Кылем-мылемъёс пӧлын трос пластик бутылкаос, ӵапак соослэсь ворсэтъёссэс нимаз люканы кутскиз. Берло соос мынӥзы юртлэсь вылзэ чеберъяны. Воргоронлэсь выремзэ адӟыса, солы юрттӥськыны ӧдъязы тодмоосыз, эшъёсыз, мукет мыло-кыдоос но — ваньзы пытсэт люказы. Озьы кӧня ке ар куспын коркалэн вылтусыз воштӥськиз. Борддоръёс вылын кӧня пытсэтъёс, лыдъямын ӧвӧл — кӧня ке сюрс, вылды. Вераны кулэ, та воргорон котькыӵе ужлы кибашлы вал. Квартира пушказ но трос пу киужъёсыз вылӥллям.

Огородников улонысь кошкиз но, квартиразэ мукет адямиос басьтӥзы. Ӵапак соос та коркаез быдэс Россия тыр тодмо каризы. Юрт сярысь гожтэм видеозэс 2000-тӥ аръёсы ыстӥзы «Сам себе режиссёр» передачалэн «А вам слабо?» рубрикаяз. Та передача бере Балезино пыр поездэн ортчись адямиос тодмо коркаез учкыны, туспуктылыны кутскизы. Балезино ёросысь калыклэн но со огез данъяськон интыез луиз. Ёросысь шаертодонъя музейын ужасьёс но, каргуртэтӥ экскурсия ортчытыкузы, со вӧзы дугдыло, юртлэн историеныз тодмато. Али коркалэн кыказ квартираяз адямиос уло, огаз магазин усьтэмын.

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Ангелина СНИГИРЁВА