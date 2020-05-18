Таӵе карт вӧзын кышномурт шудо луэ

«Удмурт дуннеысь» водитель Р. Петров газет мыло-кыдо нуллэ.



Милям, Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можгалан улӥсьёслэн, тау кареммы потэ Рудольф Иванович Петровлы, котькуд арня лыдӟисьёслы «Удмурт дунне» газет вуттэ шуыса.

Рудольф Иванович «Удмурт дуннелэн» редакцияз водитель луыса ужа. Та нуналъёсы солы 55 арес тырмиз.

Рудик — семьяяз пичиез нылпи. Анай-атаез Иван Павлович но Нина Александровна гуртамы котьку но гажано адямиос вал, сыӵеесь ик луизы 5 кузя нылпиоссы: тазаесь, чылкытэсь, вожъяськымонэсь.

Анаез выжые кошкем Рудик: капчи, вазиськись. Ужлы но пичиысен дышыса будӥз. Анаен атайзы ӵукнаысен бер ӝытозь ужын, пиналъёс — пересь нэнэзы бордын.

— Атаймы котькуд ӵукна милемлы уж сётыса кельтэ вал. Тӥни озьы братъёсы выж но, дӥськут но миськыны дышизы. Борыяны ке мынӥськом, ведраосмес тырмытытэк, ум бертӥське вал, — вера Рудиклэн апаез Раиса Ивановна.

Рудольф Ивановичлы улоназ та дышем-тодэмез туж юрттэ. Уж дорын но, аслаз семь­яяз но со котьку оскымон, рос-прос лэсьтоз сётэм ужъёсты. Школа бере армие ветлыса, улонзэ герӟаз водительлэн уженыз. Городэ улыны кошкыса но, вордскем гуртэзлэсь ӧз ӵыды — Пуро-Можгае тыршись киосыныз бадӟым выль корка пуктӥз.

Кышно но басьтӥз асьме гуртысь ик Галяез. Галина Кузьминичнаен 2 нылпи будэтӥзы. Малпасько, таӵе карт вӧзын кышномурт ассэ туж шудоен лыдъя. Озьы ик котьку но тупаса мед улозы, мед ӵош вамыштозы азьланяз но.

Али кадь ик, котьку котыраз мед луозы гажано братъё­сыз но одӥг гинэ Рая нимо апаез. Ваньзы соос огзы борды огзы кырмиськыса улыны быгато.

Гажано Рудольф Иванович! Котькуд ӵукна уж дорад капчи мылкыдын мед мынод, нош гуртад мед возьмалозы яратоно адямиосыд ӝӧк выл тыр ческыт сиёнэн но капчи мылкыдын.

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Маргарита ТУЛБАЕВА, Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гурт