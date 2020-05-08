Сяська вузаны дыр ӧз на вуы

Дэри ёросысь Ягул муниципал кылдытэтын 9 сюрс мурт пусъемын, нош улӥсез уката трос. Гурт поселение пырись 4 гуртъёс сяна, татын кӧня ке сад-бакча массивъёс вань на. Чаклало-а улӥсьёс самоизоляция режимез? Тае валан вылысь Ягул муниципал кылдытэтысь участковоен Андрей Шишкинэн рейдэ потӥмы.

Дэри ёросысь Ягулын удэн вуз карись шедиз.

Туспуктӥз Елена Скворцова.



Доразы пукыны ӧз на дыше

Ягулысь ульчаын калыкез тырмыт. Кин ке магазинэ но аптекае пыре-потэ, мукетыз ульча кузя вамышъя. Машинаосты чотаса уд вуы: вистэм-вожтэм кошко.

Участковой Андрей Шишкин верамъя, гуртын самоизоляциез сак чаклазы март пумын ялэм шутэтскон нуналъёс бере. Соку калык куалектӥз: висён матын. Нош табере нимазъяськыса улон 6-тӥ арнязэ кыстӥське ни. Соин ӵош калык дышиз ымзэ-нырзэ маскаен ворсаны, магазинын дистанция возьыны. Но ӧз на дышы дораз пукыны.

Участковойлэсь машиназэ адӟыса, куалектӥз Ягул администрация вӧзын сылӥсь кышномурт. Со татын писпу но сяська пудъёсын вузаське вылэм. Басьяськисьёсыз но вань. Зэм, ваньзы ик маскаен. Но тазьы вуз карыны уг яра на. Нылкышно пурт кадь ваменске:

— Монэ татчы машинаен вайыса кельтӥзы, товарме кытчы каром? Малы магазинын пирожкиен вуз карыны яра, нош милемлы уг? Али мерттӥськон вакыт — адямиослы ӵапак милям вузмы кулэ.

Участковой А. Шишкин лад-лад валэктэ: сиён-юонэн вуз карыны лэземын, нош писпуэн но удъёсын — нимысьтыз чаклам интыосын гинэ. Кышномуртлэсь нимзэ-тулзэ, вордскем нуналзэ но улон интызэ юаса, Андрей Аркадьевич Дэриысь полицие жингыртэ: вуз карисьлэсь даннойёссэ эскероно, шонер вераз яке алдаз. Бӧрысь участковой протокол гожтоз, собере ини сое судэ келялоз. Татын тодмо луоз: вуз карисьлы кыӵе кыл кутон сётозы: оло предупреждениен ортчоз, оло штраф лякиськоз.

Кык толэзь шутэтскон

Ягул муниципал кылдытэтын ог 40 пала адями карантинэ келямын вал. Пӧлысьтызы бадӟым люкетэз — Москваысь, Санкт-Петербургысь, кунгож сьӧрысь вуэмъёс, Якутиысь вахтаысь бертэмъёс. Майлы

эшшо 5 адями карантинэ

кылемын на.

Ягулысь Покровской ульчаын улӥсь Павел 2-тӥ арнязэ дораз пуке. Гуртаз егит мурт вуиз 27-тӥ апреле зарезь дурысь — Индиысь Гоа курортысь.

— Февраль пумын зарезь дуре кошки. Чаклай вал 1 толэзьлы шуыса, но 2 толэзьлы ӝегано луи. Март пумын бертыны рейсъёс ӧй вал ни. Гоаын шедьтӥ Удмуртиысь туристъёсты, соосын огъя чат кылдытӥм, озьы кусып во­зим. Собере вазиським Удмуртилэн Тӧроезлы Александр Бречаловлы, милемыз аэропортысен Иже ваньмес ӵош мед ваёзы шуыса. Ваньмыз рос-прос радъямын вал. Самолётэн Уфае вуттӥзы, татын Удмуртиысь лэзем автобусэн пумитазы, котькудмылэсь коронавируслы анализ басьтӥзы, киямы постановление сётӥзы, — вера Павел.

Воргорон табере семьяосызлэсь нимаз улэ: мумиз но бубиз — 1-тӥ этажын, Павел — 2-тӥ этажын. Ужлы уг ёрмы — программист, дистанционно тырше.

Но Павел сямен ваньмыз ик бертэмъёс уг чидало куронъёсты быдэсъяны. Участковой карантинэз тӥясь 4 муртлы пумит протоколъёс гожтӥз ни. Соосты ваньзэ ик Роспотребнадзоре келяз — табере отысь специалистъёс чаклалозы, кыӵе кыл кутон лякыны.

Аптекаын черод быриз

Черкогуртын 1 гинэ аптека. Татчы пырисьёс дышемын ни куспазы вис возьыны. Провизор Надежда Михайловна кияз перчаткиен ужа, ымныраз маскаез ӧвӧл — пияла сьӧрын сылӥсько, шуэ. 2 толэзьлэсь ятыр аптекаын маскаос ӧвӧл ни. Артысь хозмаге вуттӥзы трикотаж мас­каосты. Соосты, пе, нырысь чаляк басьяса быдтӥзы, собере эшшо вуттӥзы на, табере вожмаськон быриз, коть нуналлы быдэ маска окты. Надежда Михайловна 2 часлы быдэ ужан котырзэ ӵушылэ, висёнлэсь уг кышка, но туж чаклаське.

Ягулъёс нырысь-валысь тросэн октӥзы дезинфекция ортчытон суретъёсты. Табере соос но кулэ ӧвӧл ни. Дунтэмъёсыз но: водородлэн перекисез, хлоргексидинэн раствор — тэк кыллё ни.

Кышкыт учыръёс ӧвӧл

— Май праздникъёс дыръя трос вуз карим, — шуэ лавкаысь продавец Ольга. — Сиён-юонмы бырыса уг вуы, выльзэ вутто. Калык мыло-кыдо бась­яське.

Вераны кулэ: Ягулын 5 магазин, эшшо 2-ез — бадӟым супермаркетъёс — гуртэ вуон сюрес вылын сыло. Лавкае пырась-потасьёс уг бырыло.

— Май праздникъёсы магазинъёсы ӵем пыралляй, тымет дуртӥ котыръяськи — милям отчы шашлык пыжыны ӵемысь поталляло. Калыкен вераськыны, валэктон уж нуыны кулэ. Тани чорыгасьёсын кал быре, соосты тымет зыгатэ, — шуэ участковой.

Май праздникъёслэн алама палзы шӧдӥськытэк ӧз кыльы. Доразы пукисьёс шулдыръяськыса пуко, соин валче семьяос куспын керетон-жугиськонъёс но пуромо. Ярам ай, ӧз тупалэ секыт сӧсыртон-жугиськон но адями виён учыръёс. Соин А. Шишкин участковойлэн ужез огсыр мынэ.

Елена Скворцова