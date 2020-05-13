Сюмси ёросын нылкышно движениез азинтэ Раиса Волкова

Сюмси ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Р. Волкова.



Котькуд ёросын вань удмурт кыл, культура понна сюлмынызы висись яркыт нылкышноос. Сюмси ёросын нылкышно движениез азинтэ, бугыртэ «Знамя» ёрос газетысь корреспондент Раиса ВОЛКОВА.

Кырӟась

— Раиса Михайловна, тӥ пӧртэм ужрадъёсы пыриськиськоды, асьтэос проектъёс радъяськоды. Егит дырысеныды котькытын азьветлӥсь вал, дыр?

— Мон вордӥськемын Татарстанысь Балтаси ёросысь Вуж Кушкет гуртын. Атае, Михаил Петрович Данилов, киномеханик луыса ужаз. Татарстанысь кинематографияя дано ужась ним сётэмын. Пуктэ вал милемды, 4 нылпиоссэ, мотике, озьы ширтылӥм клубе. Кино бере, Индиысь артистъёс сямен, синучкон шорын кырӟалляй но эктылӥ. Тазьы дауртэмме адӟыса, монэ «артистка» гинэ шуо вал.

Татарстанысь улыны выжим Вавож ёросысь Выль Бия гуртэ. Яратыса дышетски, мыло-кыдо пыриськи ужрадъёсы, оскизы комсорг луыны. Дышетсконмес йылпумъяммы бере классмес куризы гуртэ кыльыны, колхозэз ӝутоно, пе. Комсомол куре бере, кылзӥськоно! Озьы мон но эшшо кӧня ке нылъёс-пиос гуртэ кылимы. 2 ар доярка луыса ужай, со куспын заочно амалэн Ижысь культурая колледжын библиотекарьлэсь профессизэ басьтӥ. Студентлэсь улонзэ шӧмъяме потӥз. Дышетскыны пыри Удмурт кун университетысь филологияя факультетлэн удмурт ёзаз. Татын но улонэ пӧзиз. «Чипчирган» ансамбле ветлӥ. Соин соку Розита Анкудинова кивалтӥз. Сцена вылын кырӟан трос сётӥз улонам. Ансамбльын со вакытэ ӵош кырӟай Пётр Даниловен, Надежда Уткинаен, Юрий Лобановен. Гужем студотрядэн Молдавие емыш бичаны ветлӥм.

— Кыӵе вакытэ улондэс удмуртлыкен герӟады?

— Бызи Сюмси ёросэ. Нырысь-валысь воспитатель луыса ужай нылпи садын. Соку отын удмурт кылъя кружок нуиз тодмо удмурт кылбурчи Алла Кузнецова. Со кӧня ке ар Сюмсиын улӥз, ужаз ёрос газетамы. Собере Алла Алексеевна ужзэ азинтыны мыным оскиз. Ёрос газетамы журналист кулэ луиз, монэ отчы кутӥзы, но одӥг арзэ садикын удмурт кыл нуи на.

Тодматски соку ёросысьтымы «Удмурт Кенешлэн» кивалтӥсеныз Ильиных Евдокия Михайловнаен. Со монэ удмурт движение кыскиз. Евдокия Михайловна — туж дӥсьтӥсь, ӟырдыт мылкыдо кышномурт. Удмуртлыкез азинтонын троссэ солэсь адӟем карисько.

Сюмсие лыктэме бере паймылӥ, кызьы ёрос культурая юртын нимысьтыз удмурт ансамбльзы ӧвӧл шуыса. Гуртъёсын соос вал: Туканын — «Кенакъёс», Вылынгуртын — «Купанча» но мукет. Зэмзэ вераса, фольклор ансамбль кылдытон мынам мукетыз льӧль малпанэ вал, со быдэсмиз «Удмурт нылкышно кенешен» кивалтыны кутскеме бере. Удмурт коллектив кылдытоно шуыса, вазиськи Сюмси ёросысь администрацилэн йырызлэн нырысетӥ воштӥсезлы Людмила Даровскихлы, соку со «Удмурт Кенешен» но кивалтэ вал. Озьы «Жингыриос» ансамбль пӧрмиз. Нырысь отчы пыриськизы черкогуртысьтымы нюлэс хозяйствоя техникумысь ужасьёс, табере пӧртэм удысъёсысь адямиос кырӟало. Туэ ансамбльлы 15 ар тырмиз, ачим отын кылдэм дырысеныз кырӟасько, кивалтэ милемын Александр Возисов. Тыршиськом удмурт сям-йылолъёсты улӟытыны. Ёросысь культура юртлэн сцена вылаз ӵемгес чузъяськыны кутскизы удмурт кырӟанъёс, вуремын удмурт дэремъёс но. Дорамы Гербер ортчем бере уногес калыкмы ёросамы но палэнын ортчылӥсь удмурт ужрадъ­ёсы вуылыны кутскиз. Сюмсиос адӟизы, макем шулдыр но тунсыко луыны быгатэ удмурт улон.

2015-тӥ арысен «Удмурт Кенеш» огазеяськонмес валтэ «Рябинушка» нылпи садлэн кивалтӥсез Наталья Стрелкова. Егит, задор но мыло-кыдо, котьма борды капчиен басьтӥськись етӥз нылкышно. Со калыкез огазеяны, ӝутыны быгатэ. Туж шумпотӥсько, сыӵе адями общественной ужез вырӟытэ шуыса.

Иворчи

— 20 арлэсь кема ужаськоды ни «Знамя» ёрос газетын, «Калмез» удмурт бамзэ поттӥськоды. Журналист луэмды удмурт движениез азинтыны юрттэ-а?

— Анай-атайёсы котьку но удмурт газетъёс басьяллязы, «Советской Удмуртиен» мон пичи дырысеным тодмо. Школаын эшъяськи «Дась лу!» газетэн, отын материалъёсме печатлаллязы. Ма, Удмурт кун университетын но журналистикая специализацие ортчи вал. Соин, дыр, газетын уж мыным матын луиз. «Знамяын» «Калмез» бамез нуыны кутски. Озьы трос аръёс ӵоже газетамы поттӥськом ёросысьтымы адӟем карымон удмурт азьветлӥсьёс, ужрадъёс сярысь материалъёсты. Со дыре ик ог 3 ар ӵоже ужаса вуттӥ ёросысьтымы удмурт радиоын, удмурт передачаос лэсьтылӥ. Тазьы калыкен ужаса, трос кусыпъёс, тодмоос кылдӥзы, соин общественной ужез но радъяны капчигес луиз.

Нылкышно

— Трос аръёс ӵоже азинтӥськоды ни ёросысьтыды удмурт нылкышно движениез.

— 1997-тӥ арысен пыриськисько «Удмурт Кенешлэн» ужаз, кӧня ке пол ӵектылӥзы вал ёросысь ёзээныз кивалтыны. Малпай: мынэсьтым ӟечгес тыршисьёс но вань. 17 ар кивалтӥсько «Удмурт нылкышно кенешлэн» ёросысь ёзэныз. «Удмурт Кенешен» валче ужаськомы. Тынад-мынам шуыса, ужрадъёсты ум люкиське — лэсьтӥськом одӥг уж. Трос аръёс ӵоже ёросысьтымы вань нылпиосты удмурт ёлкае люкалляськомы, татын соос удмурт кылбуръёс лыдӟо, кырӟанъёс быдэсто, шудо. Ужрад туж шулдыр ортче. «Удмурт Кенешлэсь» но «Удмурт нылкышно кенешлэсь» проектъёссэс огазеямы, нимамы сое «Ойдолэ эшъяськом!». Та проект Сюмси ёросэн тодматон но синмаськымон удмурт анайёсты данъян ужрадлы пӧрмиз. 3-4 арзэ Сюмсиысь но мукет ёросъёсысь котьмалы усто нылкышноосты бичаськом, соос асьсэ быгатонлыксэс возьматъяло. Озьы туж матысь эшъёс луимы ни вавожъёсын, эграосын, шарканъ­ёсын. Собере ми но соос доры куное потаськом.

«Удмурт Кенешамы» но «Удмурт нылкышно кенешамы» туж ӟеч командамы: школаын, садикын, клубын, библиотекаын ужасьёс — ваньмы огкылысь тыршиськомы. Котькудӥз аслаз гуртаз мыло-кыдо кышноосты бича, кыӵе ке пайдаё ужрадъёс ортчытъя. Кылсярысь, «Удмурт нылкышно кенешлэн» кичӧлтэмезъя ёрос библиотекаын «Табань» клуб ужа, соин Елена Владимирова «кенешчи» кивалтэ. Кильмезьысь библиотекаын «Шуныт пумиськон» клубын лулысь-сюлмысь тырше Ольга Чернова, Зун клубын Галина Соболева «Мылкыд» клуб усьтӥз. Ужрадъёсмес радъяны зол юрттӥське Сюмси ёрос культура юртын ужась, «Удмурт Кенешлэн» ёзчиез Елена Иванова. Ог 5 аръёс удмурт азьветлӥсь нылкышноосын черкогуртысьтымы шутэтскон интымес сяська­осын шулдыртӥськом, асьмеос уд дасяськом, шуныт луэ ке, мерттыны потӥськом.

Усточи

— Журналист, общественник, кырӟась… Мар сярысь эшшо тодытэк кылимы?

— Анай-атайёсы ярато вал кырӟаны, атае мызганэн (арганэн) шулдыр шудӥз. Кыкназы но ӟеч суредаськизы. Соослэн быгатонлыксы мыным но пичияк паласькем, лэся. «Чеберай» нылкышно творчествоя марафонэ пыриськыкум, суредаськон мылкыды выльысь бугырскиз. Алексей кузпалылэн но Саша пиелэн суредаськыны, гитараен шудыны, кырӟанъёс гожъяны быгатонлыкъёссы вань. Таня нылы, школаын дышетскыкуз, эктӥз, табере Арина внучкае солэн пытьыезъя мынэ: ансамбле ветлэ, туж яратыса суредаське.

Ми данъяськиськом анае ласянь ӵыжы-выжыенымы — «Айкай» театрысь артистэн Геннадий Кузнецовен. Эшъяськиськом та ансамбльлэн кивалтӥсеныз Пётр Даниловен, пичи дыръямы соин ӵош Вуж Кушкетын шудылӥм.

— Кыӵе ке сям-йы­лолъ­ёсты семьяяды утись­ко­ды-а?

— Семьяямы вашкала уксётӥрлык утиське. Милям, Ватка сьӧрын улӥсьёслэн, сое камали шуо. «Чеберай» конкурсэ дасяськыкум, ачим лэсьтӥ бадӟым камали, кыӵе нулло Татарстанысь Вуж Кушкетысь удмурт нылкышноос. Бадӟым тау вань тодмоосылы, эшъёсылы, та вож­вылъяськонлэн финалаз потыны юрттӥзы шуыса.

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Ангелина СНИГИРЁВА