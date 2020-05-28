«Удмурт дунне» поттӥз «Мон гуртын улӥсько» фотоальбом

Альбом 500 экземплярен потӥз

Туспуктӥз В. Емельянова

Шумпотымон ивор, эшъёс! Редакцие вуиз ӵыжак-выль, али гинэ пӧсь гурысь потэм яркыт выло, ческыт зыно фотоальбом.

Отын возьматэмын «Мон гуртын улӥсько» фотоконкурсамы пыриськем адямиослэн 47 туспуктэмъёссы. Мае гинэ возьматӥллямтэ гуртэз гажась туспуктӥсьёс — инкуазь, гурт улон, уж вакыт но шутэтскон дыр, пиналъёс но арлыдоос. Оглом вожвылъяськонамы 1 сюрслэсь ятыр туспуктэмъёс келямын вал. Жаляса верано, ваньзэ фотоальбоме тэрытыны нокызьы уг луы. Но тунсыко туспуктэмъёсты тӥляд учкемды луоз «Удмурт дунне» газетлэн туэ потэм номеръёслэн берпуметӥ бамъёсысьтыз. Озьы ик соосын тодматӥмы «ВКонтакте» но «Фейсбук» вотэсъёсысь группаосамы #монгуртынулӥсько #гуртадями2019 хештэгъёс улсын. Та сяна, 4-тӥ февральысен редакциын устоосыныз ужъёсын фотовыставка радъямын.

Нош та бичетэнымы тодматомы но вормисьёсты пусъёмы 25-тӥ июле улӟытэм гуртъёслэн фестивалязы — Эгра ёросысь Мувыр гуртын. Пумиськытозь!

УД