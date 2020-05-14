Пӧртэм калыкъёслэн огазеяськонъёс куанер улӥсь семьяослы юрттӥсько
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Шаерысьтымы пӧртэм калыкъёслэн огазеяськонъёссы нырысетӥ нуналъёсысеныз ик итӥськизы «Огъя Россия» партилэн «ПоддЕРжка» акциез борды.
Ваньзэс огазеязы коронавирус алян вакытэ кылдэм шуг-секытъёс.
Армянъёслэн огазеяськонысьтызы азьветлӥсьёс, кивалтӥсьсы Мнацакан Аракелян, дасолэсь ятыр семьяослы юрттӥськизы ни. Кылсярысь, Сарапул ёросысь 7 пинал будэтӥсь анай доры 2 пол потазы ни. Нырысь нуизы вал сиён-юон, нош берлогес — сиён-юон сяна, дӥськут, пыдкутчан но компьютер.
Азербайджанъёслэн огазеяськонзы, кивалтӥсьсы Зульфигар Мирзаев, 60 пала семьялы но 120 студентъёслы басьтӥз ни пызь, сакыр, вӧй, кеньыр но мукетсэ.
Таджикъёслэн огазеяськонзы, кивалтӥсьсы Мирзо Умаров, 12 ёрмыса улӥсь, трос нылпиё семьяослы но студентъёслы бакча емышъёс сётӥз, эшшо 4 семьялы коньдонэн юрттӥз.
— Пӧламы ӧвӧл вуз карисьёс, ужбергатӥсьёс, — шуиз немецъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Майя Шушкова, — соин ик шуге-леке вуэмъёслы сиён-юонэн, дӥськутэн юрттӥськыны милемлы секытгес. Но мукет огазеяськонъёслэсь бере кылеммы ӧз поты. Озьы огкылэ вуим: юрттӥськом коньдонэн. Нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова пыр тодӥськом, кин уката начар улэ. Озьы кӧня ке семьяослы 2-3 сюрс манетэн юрттыны быгатӥм ни. Одӥгезлы 5 сюрс манет келям. Вань та семьяосын трос нылпиос будо.
Пӧртэм калыкъёслэн огазеяськонъёссылы луыса кӧня ке сю
семьяос шӧдӥзы ни, соос асьсэ понна куштэмын ӧвӧл, котырамы
ӟеч адямиос трос шуыса.
Элина Кумачёва
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