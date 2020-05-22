Пичи Пурга ёросысь Учаысь Матвеевъёс ог-огзы понна уло

Пичи Пурга ёросысь Уча (Ильинск) черкогуртысь Мария но Пётр Матвеев кузпалъёсты Семьялэн калыккуспо нуналэныз валче пусйизы «Анай-атайлэн данэз» («Родительская слава») гадьпусэн. Тазьы дунъямзылы туж шумпотӥськомы, шуо.

Пичи Пурга ёросысь Учаысь Матвеевъёс адӟем карымон 5 пинал будэтӥзы.

Туспуктӥз Елена Окунева

Матвеевъёс 1983-тӥ арысен ӵош. Соос адӟем карымон 5 пинал будэтӥзы. Нылпиоссы дышетӥсь, юрист, сиён пӧрась, вуз карись луизы. Ваньзы сямен спортэн эшъясько, котькыӵе уж борды мыло-кыдо басьтӥсько, гуртын, ёросын но элькунын ортчылӥсь ужрадъёсы пырисько. Кузпалъёс вань пиналъёссылы юрт пуктыны юрттӥськизы. Пётр Николаевич ачиз туж кибашлы. Гуртысь уноез кирпич коркаос солэн киосыныз ӝутэмын. Техникаен но капчиен огкыл шедьтэ — колхозын кема дыр ӵоже тракторист луыса ужаз.

— Мужике сярысь умоен гинэ вераме потэ, — шуэ Мария Ивановна. — Со ке ӧй луысал, мон огнам кызьы меда улысал… Гуртын оген секыт. Петяен тодматскыкумы, бадӟымез нылы бордам вал ни. Ӵошен корка пуктӥмы, юртэз шулдыртӥсь кулэ шуыса, эшшо 4 пинал вайимы на. Пинал дыръям весь вӧсяськисько вал, семьямы ныло-пиё мед луоз шуыса. Нылпитэм семья — со куректон ук. Война вылтӥ курадӟем ӵужапае пиналтэк кылиз, кыӵе кайгыриз. Ми многодетной шуыса, ноку кураськыса ӧм ветлэ — весь асьмеос кыштыр улыны но ужаны тыршимы.

Мария Матвеева 1980-тӥ арысен быдэс даурзэ Учалась колхозын тыршиз. Удмуртиысь Правительстволэн Данъян грамотаеныз пусъемын, гурт удысысь дано ужась луэ. Нырысь аръёссэ фермаен кивалтӥз. Пудо понна но, адями понна но кыл кутӥськиз, шуэ.

Матвеевъёслэн бадӟым семьязы.

Туспуктэм кутэмын семьялэн архивысьтыз.

— Мон, 23 аресъем нылмурт, аслэсьтым трослы мӧйы адямиосын кивалтӥ, огзы но огпол но пинал ӧз каре. Со тужгес секыт аръёс вал. Зорыса улэмен, пудо сиён дасяны ӧм быгатэ. Аргентина кемысь кукуруза нуллыса, 620 скалъёсты сюдӥмы. Арлыдоослы ужаны валэктэмзы понна али ке но тау карисько. Мемеелы Юлия Михайловна Пименовалы но тау. Ми колхозын дыръя со нылпиосын утиськиз, соосты вань ужлы дышетӥз, — вера нылкышно.

Мария Ивановна ялан сюлмаськиз хозяйствоысь пудо уллёез йылтыны. Дышетскемезъя угось со пудо першал. 2005-тӥ арозь колхозын тыршиз. Но солэсь али но визь-кенеш куро.

— Асьме гуртысьтымы хозяйствоез кылем арын выжытэм быдтӥзы. Кузёосыз пыр вошъяськизы, нокин но рос-прос кутыны ӧз быгаты ни. Тамаша каризы адямилэсь ужзэ. Артысь Абдэс-Урдэс гуртын «Восход» предприятие ужа на. Отчы, пудо першалъёссы отпуске я больничное потыку, монэ воштӥсе ӧтчало, оско. Шумпотӥсько. Юрттыны быгатыку, сюлэм куанэ ук, — пальыша Мария Матвеева.

Кузпалъёслэн гидкуазязы асьсэлэн но тылобурдооссы, гидазы пудозы лачак. Нылпиоссы понна пудо вордыны тыршо. Соослэн 11 внуксы но 1 внучказы ни. Котькыӵе праздникъёс дыръя валче люкасько, пичиослы сям-йылолъёссэс пыӵато. Ми пиналъёс понна, соос ми понна улӥськомы, шуо.

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Елена САРАМАТОВА