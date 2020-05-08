Пичи мугоро «Дон»

Быдӟым оже пыриськем ветеранъёс чиньыен лыдъямон кылемын. Одӥгез соос пӧлысь улэ Пичи Пурга ёросысь Яган-Докья черкогуртын. Арсентий Кириллович ИВАШКИНЛЫ 96 арес, трос аръёс ӵоже гуртысь ветеранъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥз, солэн нимыз пыртэмын Пичи Пурга ёрослэн Данъян книгаяз.

Ивашка

— Яган-Докья черкогуртын вордскемын, татын ик улӥсько, 6-тӥ январе 96 арес тырмиз, — шуэ Арсентий Кириллович. — Анай-атае но та гуртысь ик вал. Мемеймылэн одӥг класс но дышетскемез вылымтэ, нош айимы 1900-тӥ арын Козлово гуртысь церковно-приходской школаез йылпумъям, свидетельствоез но вань на. Мыным 14 арес дыръя, 1938-тӥ арын, айимы кулӥз. Вань секытэз чидано луиз мемеймылы. Туала вакытэ коронавирус шуиськомы, соку но троссэ адямиосты висён-чер погыртӥз. Милям но семьяысьтымы 6 пиналъёс пӧлысь 3-ез гинэ луло кылиз. Мемеймы 93 аресозь улӥз, нош мон тани сое но ортчи ни.

Ас вакытаз милям гуртмы удмурт вал, ӟучъёс 2-3 коркан гинэ улӥзы. 1931-тӥ арын гуртамы сов­хоз кылдӥз, соку ик ӟучъёс

вуизы. Соос удмуртэз ӧз валаллялэ, нош гурт калык ӟуч сямен вераськыны ӧз быгатылы. Со лыктэмъёс семьяосын улӥзы, одӥгез — ми дорын. Соослы луыса мон но ӟуч кыллы дыши. Нырысь ик гуртысьтымы 4 классъем школаын дышетски, 7-тӥ классозь — Шор Кечолын. Озьы нуналлы быдэ 8 иськеме пыдын ветлӥмы нюлэскытӥ.

Школаын урод ӧй дышетскы. Шор Кечол школае ветлыкумы, ӟуч пиналъёсын ӧм тэрылэ, соос удмурт пиосты обидьыны вырылӥзы. Мынам дӥсе-кутэ урод вал: кашамер дэрем но куэм штани. Кыллы шаплы вал бере, ӟучъёс мынэсьтым кышкаллязы, командовать карылӥ соосын. Жугиськон дыръя школа директорлы соку ик чагиськылӥзы. Ӵуказеяз тод ни: тонэ ковёре ӧтёзы. Директор шуылэ вал: а ну-ка, Ивашка, красная рубашка, полосатые штаны, давай рассказывай, нош ик мар карид?

Токарь

— Айи монэ дышетыны выриз. 7-тӥ классэз йылпумъяса, гуртысьтымы 4 пиосын Сарапулысь кооперативной техникуме мынӥмы вал, — вера А. Ивашкин. — Соос экзамензэс сётыны ӧз быгатэ но берен бертӥзы, мон но сьӧразы. Атай монэ выльысь Сарапулэ нуиз на вал. Дышетскыны кылдымтэ вылэм отын, атаймы кулӥз но, гуртэ бертӥ.

1938-тӥ-1940-тӥ аръёсы ужаны быгатӥсь калыкез Ижысь 74 номеро (машиностроительной) заводэ нуизы, мыным токарной станок сётӥзы. Котькудӥз сдельно тыршиз. Туннэ кадь ик тодӥсько на нырысетӥ уждунме — 400 манет, ӝынызэ гуртэ келяй.

1941-тӥ арын 22-тӥ июне заводэ ужаны лыктӥсько но — станокъёс сьӧрын сылӥсьёс ӧвӧл. Троссэ пиосты фронтэ басьтӥллям, кышноос но пересьёс гинэ кылемын. Шутэтскон нуналъёсыз тодытэк, 2 станок сьӧрын 12 часэн ужалляй. Бере кылисьёсты суд улэ кыскылӥзы, уждунзылэсь 25 процентсэ государстволы кельтылӥзы. Одӥг пол мон но умойтэм учыре шеди. Патерын улӥсько вал, уйшоре уже мыныны дасяськи но, корка кузёе юртсэ ӵогаса кошкем — дорысь потэме ӧз луы. Одӥг нунал прогул понна 3 толэзьзэ ӝынызэ гинэ уждун тыризы.

Городын улонмы арысь аре секытгес луиз. Кин кызьы кӧтсэ тырыны выриз, куяськон интыосысь но сиён утчаса ветлӥмы. Лушкаськисьёс но вал. Одӥг полаз, однопутной трамваен бертыкум, шаян пиос котыртӥзы. Бордам ӧз но йӧттӥське кадь, нош сиён-юон басьян карточкаме кисыысьтым поттӥллям. Сое кыкетӥзэ ӧз сётылэ, гуртэ но бертылыны ӧз лэзе. Ярано коть, милям гуртмы Иж городлэсь кыдёкын ӧвӧл. 11 аресъем Зоя сузэре, чечы вайыса, пыдын ветлӥз. Со ик юрттӥз катьяськыны.

Война бере армиын. А. Ивашкин — 2-тӥ радын бурысез. 1946-тӥ ар.

Радист

— 18 арес тырмыса, монэ военкоматэ учётэ султытӥзы. Со вакытэ заводын пулемётъёс но пушкаос лэсьтыны кутскимы ни вал. Военкоматысь заводэ бӧрсьысь бӧрсе 10-лэсь трос повесткаос вуизы. Цехен кивалтӥсь Виктор Яковлевич Даринген, ачиз со Поволжьеысь

немец, бумагаосме адӟымтэ улэ аналскылӥз. Нош милям

ожмаськыны мынэммы потэ вал. Собере индылӥсьёс шедизы, городской военкомат пыр кошкыны, пе, уд быгатэ, нош ёрос военкоматэ мынӥсьёсты соку ик басьто.

1944-тӥ арын июль толэзе монэ но армие басьтӥзы, 3 ареслы пичигес пиосын кошки. Шедимы Свердловск улосысь Елань лагере. Нырысь ик шофёрлы дышетӥзы. Лагерямы военнойёс вуизы но радиотелеграфистэ дышетскыны, пе, кин мыноз, 3 толэзь ортчыса, оже келяломы. Мон шумпотыса азьлань потӥ. Радиокурсъёсыз ортчеммы, Морзелэсь азбуказэ дышетэммы бере ваньмес умой дӥсязы но оже келязы. Пересыльной пункт Казаньын вал, отчы милемыз Кечол станция пыр нуизы. Поездмы дугдӥз но — перронын одӥг лул но ӧвӧл. Поезд вырӟыку ини, кин ке вагон сьӧрысь потӥз. Яганэ салам вера, шуисько, фамилие Ивашкин. Бӧрысь тодӥ: тодмотэм адями семьяелы иворме вуттэм.

Эшелонмес Львовысь полустаноке вуттӥзы. Отысен пушкаослэн ыбылэмзы кылӥськиз. Нуназе ветлыны ӧз лэзе, вагонысь 2-3 муртэн гинэ потаны яра вал. Частёзь, пе, уйин мыномы. Какой отын… Немецъёс бомба куяны кутскизы но тросэз солдатъёс, ожез адӟытэк ик, быризы, документъёссы но дӥськутсы сутскыны шедизы. Бырем солдатъёсты «без вести пропавший» шуыса гожтӥзы. Милемыз азьлань нуизы, нош соосты, пе, похоронной отряд бичалоз.

Трос гуртъёс пыр ортчимы, юртъёс бушамын, куд-огез ӝуамын, уйёсы кытын быгатӥмы, отын ик кӧламы. Одӥг полаз шутэтскыны дугдӥмы но, юалляськисьёс луизы: шофёръёс, связистъёс, артиллеристъёс, танкистъёс пӧлады вань-а? 3 кузя потӥмы, милемыз Львов городэ пыдын нуизы. Милям но документъёсмы сутскемын вал, соин ик, тушмонъёс ӧвӧл-а шуыса, толэзь пала эскерыса возизы на.

Озьы мон 1945-тӥ арын 11-тӥ маёзь ожмаськи 4-тӥ Украинской фронтын, связистъёслэн ротаязы, позывное «Дон» вал. Нуналлы быдэ одӥг куара: ти-ти-та, ти-ти-та, ти-ти-та… Мон котьку но иворъёсты кылзыны яратылӥ, лушкемен Би-Би-Си радиостанцилэсь вераськемзэ но кылзылӥ.

Можгаысь механизаторъёслэн школаязы дышетскыкуз. 1951-тӥ ар.





Радистъёслэн пистолетсы гинэ вал, шумпотӥсько, мыным ыбылӥськыны ӧз кылды. Одӥг пол быронлэсь кыли. Прага котырысь Оломоуцк городэ вуыкумы, вӧзамы мина пуштӥз: водительмы кулӥз, машинамы шальтраз. Радиостанцимес кулэ интыозь вуттӥмы ни американ машинаен. Ӵапак соку нырысьсэ машина руль сьӧры пуксёно луиз. Ӵапак татын ик вормон нуналэз пумитай. 8-тӥ мае вормон сярысь кылӥськиз ни вал, нош ми сое 11-тӥ мае гинэ пумитамы. Туж жаль, 11-тӥ мае но вӧзысьтым 4 солдатъёс быризы на.

Адӟыны кылдӥз Польшаысь Освенцим, Майданек но Киндер концлагерьёсыз. Пленэ шедемъёслэн шорамы синвуаськыса учкемзы туннэ но сюлэмме бугыръя.

Передовое ветлӥсьёслы сю грамм сётылӥзы, нош радистъ­ёслы курытсэ юыны лэземын ӧй вал. Угось ми дежурить карылӥмы суткаяз 2 пол 6 часэн. Фронтысен тамак кыскыны дыши, сием потонэз озьы быдтӥськомы вал.

«А. К. Ивашкин из Ижевска»

— Ожмаськон бырем бере вордскем палъёсамы милемыз ӧз лэзе. Карпатыын улӥсь гуцулъёс полякъёсын ожмаськизы. Быдэс дивизимес Польшаозь пыдын нуизы. Одӥг ӵукна тревогая сайкатӥзы: пистолетъёсмес басьтӥзы но винтовкаос сётӥзы. Туж кузесь соос вылӥллям. Куд-огезлэн мынам кадь лапег мугорзы вал, соослэсь винтовказэс басьтӥзы, карабин сётӥзы. Собере ваньмес поездэ пуктӥзы. Кытчы мынэммес ӧм тодэ. Бусы шоры сиськыны дугдылӥмы, соку веразы, милемлы, пе, утёно чугун сюресэз. 1945-тӥ арын 17-тӥ июльысен 2-тӥ августозь Германиысь Потсдам городын США-лэн, СССР-лэн но Великобританилэн кивалтӥсьёссылэн конференцизы ортчиз.

Конференция йылпумъяськем бере Берлинозь лумбыт пыдын мынӥмы. Бабельсберг ёросысен немец складъёсыз советской солдатъёс киултӥзы. Отын валес котыр возё вылэм, мар быгатӥмы сьӧрамы кутӥмы. 3 шобрет но тамак бинялтон бумага кутӥ. Тодысал ке, Берлинозь 30 иськем пыдын мыномы шуыса, оло, со арбериосты ӧй кутысал. Мон Берлинозь 1 шобретме вуттӥ, нош тамак бинялтон газетме вузай. Отын милемыз эшшо толэзь пала возизы на. Татысен пумитай Удмуртиысь солдатъёсты: Якшур-Бӧдья ёросысь Андрей Широбоковез, соин Свердловскын ӵош дышетскимы вал, Глазов ёросысь Сыга гуртысь Леонид Захаровез но Геннадиез (таизлэсь фамилизэ вунэтӥ). Кыӵе ӟыгыръяськимы соку, вордскем палъёсамы бертэм кадь потӥмы.

Берлинын солдатъёсыз экскурсиосы нуллӥзы. Адӟыны кылдӥз А. Гитлерлэсь, И. Риббентроплэсь но Й. Геббельслэсь резиденциоссэс, Рейхстаглэсь колоннаоссэ. Солэн борддоръёсаз асьме солдатъёс нимъёссэс гожтӥллям. Мон но «А. К. Ивашкин из Ижевска» гожтӥ. Каланча ӝужда азербайджан но грузин эшъёсы вылӥе ӝутскыны юрттӥзы, пельпум вылазы ӝутыса. Сое малпасько ке, сюлэмез бугыртэ шумпотон: отчы гожтӥськизы вормон басьтӥсьёс, шудо улон кузьмасьёс.

Берлинысен нош ик Польшае келязы, быдэс ар ӵоже отысь югдурез тупатыны юрттӥмы. Туж жаль, Быдӟым ож йылпумъяськем бере но трос адямиос быризы на. 1947-тӥ арын дивизимес Западной Украинае нуизы. Война вакытэ фашистъёслы юрттэм бандеровецъёсын но власовецъёсын ожмаськимы, соос Карпат гурезьёсы ватскылӥзы. Ӵапак татысен висьыны уси: ӝуш ярае усьтӥськиз, пыдъёсы кынмизы.

Ӝӧк вылысьтыз газетъёсыз уг бырыло.

«Земляк»

— Госпитале вуттэмзэс бус пыртӥ гинэ на тодӥсько. Тупаны но кулэ, монэ йӧнатӥсь медсес­траос пӧлысь одӥгез Сиротинская (нимзэ вераны уг тодӥськы ни) вал. Вордскемезъя Киров улосысь, нош дышетскемын Ижысь медучилищеын. Монэ со «земляк» шуылӥз. Толэзь йӧнатӥськеме бере 1948-тӥ арын март толэзе Украинаысь Трус­кавец госпитале келяны медо вал. Медсестра визьнодаз, палэнэ мынытозь, Ижевскад, пе, куриськы, отын но 3 госпиталь вань. Озьы тӥни 1948-тӥ арын вордскем палъёсам бертӥ.

Армиысь сьӧрам сухой паёк келязы вал. Киеве вуытозям ик, сиёнэ быриз. Отысен поездэн Агрызозь бертӥ. Вокзалэ ӵукна вуи, Пичи Пурга пала бертыны потӥ но пумитам лыктӥсьёсты адӟи. Бертыны огнам ӧй дӥсьты, со вакытэ лушкаськисьёс но гыж-кал ветлӥсьёс трос вал. Матэгес вуизы но — тодмоос вылӥллям. Пичи Пурга черкогуртозь пыдын мынӥ, нош Пургаысен колхоз председательмес пумитай. Валэн уробоен мынэмын вылэм, монэ гуртозям ик вайиз.

Ӵуказеяз Ижевске кошки, Широкой пролкаысь госпитальын (али отын 27-тӥ школа) эмъяськи. Армиын дыръям толэзьлы одӥг пол гуртэ посылка лэзьяны луонлыкмы вал. Дӥськут но портсигар келялляй. Жаляса верано, гуртэ соос вуиллямтэ.

Тракторист

— Бертӥ но, дӥсь ӧвӧл, сиён начар. Шинелен мон кема ветлӥ ай. Ужай Кечолысь МТС-ын тракторист луыса. Кивалтӥсьмы Тимофей Лекомцев туж умой адями вал, Глазовысь гурт удысъя техникуме дышетскыны келяз. Сое йылпумъяса, МТС-ын ик ужай. Отӥяз МТС-мы но быриз. Собере совхозын механик луыса тырши, рабочкомен но калык контролен кивалтӥ. Вань улонме гурт удысын тырши, пенсие потыса но, 5 арзэ ужай на. Табере тани 25-тӥ арзэ дорын пукисько.

Тамак но пурккетӥ, вина но юи — аслым туж шоголь потылӥ. Дырыз дыръя колхоз председатель визьнодаз. Секыт вылэм дышем сямлэсь чутрак куштӥськыны. Тамак кыскеме потыку, ымам конфет тырылӥ. Бӧрысьгес вина юэмысь но дугдӥ. Кышнояськи мон 30 арес бере гинэ. Кузпалы Александра Даниловна дышетӥсьын ужаз. 1 пимес но Зоя сузэрелэсь нылзэ будэтӥмы. Табере внукъёсы но внучкаосы трос кузя. Котькуд шутэтскон нуналъёсы сямен адскыны бертыло. Жаляса верано, 1994-тӥ арысен огнам улӥсько.

Али но машинаен ветлэ.

Пенсиын но уж шеде вылэм. 1987-тӥ арысен 2000-тӥ арозь гуртысь арлыдоослэн огазеяськонэнызы кивалтӥ. Соку ик аслым выль тус пыӵатӥ — туш будэтӥ. Юрт котырын бергасько, пуныме сюдӥсько. Пыдъёсыным кыдёке потаны уг дӥсьтӥськы, ярам, машинае вань. Руль сьӧры пуксьыса, магазинэ я сьӧр гуртэ ширтӥсько. Азьвыл Ижевске но ӵем вуылӥсько вал.

Туала улонлэсь но бере кылем уг поты, иворъёсыз тодыны тыршисько. Яратӥсько «Первый» но «Россия» каналъёсты учкыны. Ӝытлы быдэ 11 часозь «Маяк», «Удмурт дунне», «Российская газета» но «Аргументы и факты» газетъёсты лыдӟисько. Чечы сиисько, мушйӧлэн но уктоен йӧнатӥськисько, арлы быдэ кускам муш лекатӥсько. Озьы ик улӥсько.

Егит дыр ӝог ортчиз уга. Туж шаплы вал мон, арганэн шудӥ. «Русский строй» нырысетӥ арганме 1941-тӥ арын май толэзе басьтӥ. Жалясько, война вакытэ ки улам арган ӧз шедьылы, эшъёсме коть шумпоттысал.

1942-тӥ арысен кутскыса, ожмаськон вакытэз вератэк, куа­зез дневнике гожъясько. Историен герӟаськем учыръёсты но тетрадям кельтӥсько. Гуртлэн, совхозлэн историенызы герӟаськем ужъёсме ёрос газетын печатлало.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА