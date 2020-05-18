Элькунысьтымы 444 огазеяськон ивортӥз ужасьёссэ кулэстон сярысь. Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова Тӧро дорын ортчем кенешонын пусйиз: пандемиен йырин ужтэк кылёз 2 сюрс 573 адями.

Угось уноезлы предприятиослы — бадӟымъёсызлы но, ужбергатонэн вырисьёслы но — производствозэс кулэстоно луиз, табышсы усиз. Огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссылэн амалзы ӧвӧл, ужасьёссылэсь лыдзэс кулэстон сяна.

Т. Чуракова пусъемъя, туэ 1-тӥ январьысен 15-тӥ маёзь калыкез уже интыянъя ёзъёсы вазиськиз 23 сюрслэсь ятыр адями: озьы уж утчасьёслэн лыдзы 2 поллы йылӥз. 3 сюрс 721 муртлы уж инты шедиз ни, 1 сюрс 316 адями мукет удыслы дышетскиз.

Элькун ласянь амалъёс кутэмын луозы, ужтэк кылемъёсты интыян, соосты выль удыслы дышетон понна. Со сяна, пандемиен йырин ужтэк кылем 800 муртлы безработицая пособизы борды доплата сётӥськоз. Вань кутӥськись ужрадъёс юрттозы безработицаез азьвыл аръёсы мында ик возьыны — 2 процент.

Елена Слащёва