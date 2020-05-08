Пандемиен йырин ужтэк кылемъёсты ужаны ӧтё гурт возёсъёсы
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Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство ивортэмъя, АПК удысын ужан интыос тырмытэмын 96 процентлы, 4 процентэз буш. Ӵапак та интыосы ик ӧтё ужтэк кылемъёсты.
Гурт хозяйствоослы уг тырмо, кылсярысь, токарьёс, механизаторъёс, электрикъёс, зоотехникъёс, пудоез эмъясьёс, электрогазосварщикъёс, скал кыскисьёс. Ужтэк кылемъёсты ас доразы кутыны мылкыд каро 15 ёросъёсысь 37 сельхозпредприятиос: соос ӵектыны дась ваньзэ-ӧвӧлзэ 156 вакансия. Кылсярысь, Эгра ёросысь куд-ог хозяйствоос та нуналъёсы кутӥзы 10 адямиез, ужась киослы кулэяськонзы таин ӧз быры на.
Елена Слащёва
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