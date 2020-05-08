Пандемиен йырин ужтэк кылемъёсты ужаны ӧтё гурт возёсъёсы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 мая, 2020 10:12

Пандемиен йырин ужтэк кылемъёсты ужаны ӧтё гурт возёсъёсы

Related Articles

Ужтэк кылемъёсты ас доразы кутыны мылкыд каро 15 ёросъёсысь 37 сельхозпредприятиос
Туспуктэм: udmurt.ru

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство ивортэмъя, АПК удысын ужан интыос тырмытэмын 96 процентлы, 4 процентэз буш. Ӵапак та интыосы ик ӧтё ужтэк кылемъёсты.

Гурт хозяйствоослы уг тырмо, кылсярысь, токарьёс, механизаторъёс, электрикъёс, зоотехникъёс, пудоез эмъясьёс, электрогазосварщикъёс, скал кыскисьёс. Ужтэк кылемъёсты ас доразы кутыны мылкыд каро 15 ёросъёсысь 37 сельхозпредприятиос: соос ӵектыны дась ваньзэ-ӧвӧлзэ 156 вакансия. Кылсярысь, Эгра ёросысь куд-ог хозяйствоос та нуналъёсы кутӥзы 10 адямиез, ужась киослы кулэяськонзы таин ӧз быры на.

Елена Слащёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 мая, 2020 10:12
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<