Палаське-а коӵышлы COVID-19?
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COVID-19 коронавирус адямилэсь пудо-животлы паласькыны быгатэ. Эскеронъёс возьмато, тужгес капчиен солы сётско коӵышъёс но пуныос. Таос мукет животъёс пӧлын висёнэз вӧлмытыны быгато. Парсьёс но тылобурдоос пӧлын вируслэн паласькемез нокытын
пусйымтэ на. Котьма ке но чакласькыны косэмын:
- Пудо-живот дӥне потэмлэсь азьвыл одно ик рос-прос миськоно киосты, ымныре маска дӥсяно. Гидын ветлон перчатки, сапег, халат но кышет нимаз луизы ке, эшшо умойгес.
Сое лапас улэ ик кельтыны луэ — микробъёсты солань-талань эн нуллэ. Животэз сюдэм, кыскем, кыедзэ утялтэм бере одно ик киосты миськоно.
- Коӵыш-пуныез чупан-маяллянлэсь али возиськоно, асьтэдыз нюлыны лэзёно ӧвӧл. Пуныосты думетын возёно.
- Карантин ялэм гуртъёсысь пудо басьтонлэсь возиськоно.
- Коронавирусэн черлам адямилы пудо котыртӥ берганы уг яра.
Елена Сараматова
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