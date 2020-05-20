Одӥг кудылы — 200 ньӧр

Алнашысь кибашлыослэн юртазы 10 ар пала тырше ни Евгений Главатских — инкуазь материалъёсыз уже кутонъя методист. Туж яратэ бадь ньӧръёсын ужаны.

Алнашысь кибашлы Е. Главатских.

Туспуктӥз Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА



Евгений Главатских пичи дырысеныз суредаськыны но пуэн ужаны яратэ. Атаез ӵектэмъя Дэбес педучилищее дышетскыны мынӥз. Отын тодон-валан люкаса, вордскем палъёсаз — Улын Котныр гуртэ — бертӥз. Егит специалист школае ӧз вамышты, быгатонлыкъёссэ эскерыны малпаз Алнашысь кибашлыослэн юртазы.

— Кибашлыослэн юртазы бадь ньӧр борды басьтӥськоно луиз. Таизлы училищеын ӧз дышетэ ке но, ӟеч адямиос визь-кенеш сётӥзы, собере Интернет вотэсын трос бугыръяськоно луиз, — шуэ Евгений Главатских.

Егит воргорон куды пуныны яратэ. Солы кулэяськисьёс уг кулэсмо. Одӥг кудылы, пе, 180-200 пала ньӧр кулэ.

— Ньӧр дасян вылысь нимысьтыз «плантация» во­зиськомы: кибашлыослэн юрт­сылэн азбараз 2-3 сот­ка музъем вылэ 2 пӧртэм бадьёс мерттэмын, выль сорт мерттыны чакласькомы на,

— шуэ кибашлы. — Эрказ будӥсь бадез но уже кутӥськомы. Ньӧр бичаны кутскиськомы сӥзьыл куаръёс усем бере, бичаськом тулысозь. Собере соосты нимаз висъяськомы, ньӧрлэсь кузьдалазэ, зӧкталазэ лыдэ басьтыса. Кибашлыослэн юртазы ик бадӟым тусьмы вань, отын ньӧръёсты ӧжытсэ 1 час пӧзьтӥськомы но вылысьтыз сулзэ куштӥськомы, бӧрысь соосты куасьтыны понӥсь­комы. Соосты ар ӵоже ужамы кутӥськомы.

Дась ньӧръёсты нырысь ик 1 час пала яке солэсь но тросгес шуныт вуын небӟытыса возё. Собере, клеёнкае бинялтыса, эшшо ӝыны часлэсь ятыргес паро на. Куды пыдэс лэсьтонэ векчигес ньӧръёсты куто. Корзинаез 3-4 час куспын кутаны луэ.

Киужен вырыны мылкыд карисьёс понна кибашлыослэн

юртазы мастер-классъёс ортчыто, пиналъёсыз киужлы дышето. Нылпиос, пе, сӥзьыл мыло-кыдо ветлыны кутско, нош отӥяз ӝог акыльто, куд-огезлэн ньӧр куасалляны ӟигарыз но уг тырмы.

Е. Главатских кут кутаны но быгатэ, но уггес яраты: беризьёс, пе, жаль пото.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА