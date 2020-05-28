Нылпиосты яратон уг ортчы

Сьӧлта ёросысь Югдон школаын 36 ар ӵоже химилы но биологилы дышетэ ни Раиса Владимировна Григорьева. Нылпиос солэн урокъёсаз яратыса ветло.

Р. Григорьева

Туспуктӥз А. Снигирёва

Кужмысь уд дышеты

— Бадӟым классъёсын туж яраны кутскиз органической химия, — тодаз вае Раиса Владимировна. — Дышетӥсьмы уроклы быдэ монэ доска доры ӧтьылӥз. Ну шумпотӥсько вал ук юамезлы. Эшеным вераським, мон химиклы, со биологлы дышетскомы шуыса. Школа бере вамыштӥ Удмурт кун университетысь биолого-химической факультетлэн химияя ёзаз. Пырыны ӧй быгаты, конкурс юридической факультетын мында вал. 2-тӥ араз выльысь лыктӥ, нош ик ӧз удалты. Но ӧй чигна, 3-тӥ араз нош ик та факультетэ документъёсме сётӥ, декан Виктор Туганаев монэ тодма вал ини, шуиз «настырная». Таяз рад вань экзаменъёсме «5»-лы сётӥ. Но институтэ пырон азьын гуртын тэк пукыса ӧй улы: Ува ёросысь Жужгес школаям биологилы но химилы дышетӥсьсы ӧй вал, соин монэ дипломтэк но кутӥзы. Дышетӥ туннэ удмурт филологиын тодмо луэм адямиосты Светлана Арекееваез, Людмила Карповаез. Бӧрысь огвакытэ университетэ пыримы но эшъяськыса улӥмы.

Диплом басьтыса, егит дышетӥсьлэн городэ кылемез ӧз поты, вордӥськем палъёсыз бордазы кыскизы. Деканатын, кыӵе школаосын визьнодасьлы ёрмо, список сётӥзы. Озьы Раиса Владимировна 1984-тӥ арын Сьӧлта ёросысь Югдон гуртэ шедиз. Та дыр ӵоже кӧня нылпиос киосыз пыр потӥзы, кӧня дышетскисьёс тау каро предметсэ яратыса, тунсыко нуэмез, медакадемие, медицинской колледжъёсы пырыны юрттэмез понна.

— Химиез, мукет предметъёсын ӵошатыса, ОГЭ яке ЕГЭ сётыны тросэз ик нылпиос уг быръё, — азинтэ дышетӥсь. — Нылпилы предметтэ яратон мылкыд кужмысь уд пыӵаты. Но пиналлэсь быгатонлыксэ синйылтӥсько ке, тыршисько тунсыксэ будэтыны. Тани огез пияшмы мукет предметъёсын лябгес дышетскиз, нош химиез вала шуыса шӧдӥ но, тросгес саклык солы висъяны кутски. Бӧрысь экзамензэ но та предметэн ик сётӥз, сое гинэ «4»-лы гожтӥз.

Урокын

Р. Григорьевалэн архивысьтыз

36 ар ӵоже улон зол воштӥськиз ни: арысь аре выль дышетон амалъёс кылдо, пиналъёс но али музонэсь ни. Но ужез, нылпиосты яратон азьвыл кадь ик юн, бумагаен мултэс вырон гинэ мылкыдэз куашкатэ, шуэ Р. Григорьева. Азьло сётэм темая тросгес аслыд вераськоно вал, табере нылпиосын вераськоно, дышетоно, соос асьсэос мае ке выльзэ тодыны мед тыршозы шуыса. Со понна дышетӥсь урокъёсаз выль амалъёс пыртэ: нылпиосын видео учко, Интернетын бугыръясько. Югдонын котькуд дышетӥсьлэн нимаз ноутбукез вань, школае ӝог Интернет кыскемын.

Огез шумпотэ, мукетыз куректэ

Али вань предметъёсты онлайн амалэн сётоно. Но химиез ас кожад дышетыны шуг, опытъёсты онлайн уд лэсьты, шуэ дышетӥсь.

— Уката секыт йӧтэ 8-тӥ классын дышетскисьёслы, соос предметэн тодматско гинэ ай, ваньмыз выль, валантэм, — азинтэ дышетӥсь. — Собере, гуртъёсын Интернет но ляб. Ужъёссэс келян понна куд-огез юри гурт пуме пото. Ма веранэз ачим но сыӵе югдуре вуисько: дорам Интернетэ быре ке, телефонэн ульчае потӥсько. Апреле кезьыт вал ай, вань нылпиослы гожтэтъёс-индылонъёс лэзьыны выронъям, чиньыосы йӧӟектӥзы, бӧрдон калэ но вуиськиз. Милям анай-атайёсын но нылпиосын Интернет пыр кусып возьыны огъя чат кылдытэмын. Доразы толэзь ӵоже пукемзы бере нылпиос школае куриськыны кутскизы, анай-атайёс но жадемын ни, пиналъёсынызы ӵош дышетскыса.

Раиса Владимировна 9-тӥ класслэн кивалтӥсез луэ на. Одӥгъёсыз нылпиос лӧптӥзы, пе, ОГЭ уз луы шуыса, мукетъёсыз ӝожомизы. Быдэс ар тест гожтыны дасяським, пе, нош сое уз отчытэ. 10-тӥ классэ мыныны чакласьёс шуизы: туэ гожтэм ОГЭ бере ЕГЭ-ез сётыны капчигес луысал.

Эшшо туэ берпуметӥ гырлы уз луы, нылпиос но дышетӥсьёс ӟечкыланъёссэс, кырӟанъёссэс видео гожтыса, школазылэн вотэс бамаз поттыны чаклало. Озьы ке но, номыр уз вошты тӧдьы фартукъёсын, чебер бантикъёсын, сьӧд костюмъёсын быдэскем нылъёслэсь-пиослэсь гырлы шуккиськем куара улсын ортчись праздниксэс, шуэ дышетӥсь.

Ангелина Снигирева