Нылпиосты уд алда. Кызьы пиналъёслы тунсыко видеоблогъёс лэсьтоно

Пиналъёс учко ӟуч кылын роликъёсты. Пӧлазы вань анай-атайёслы юрттӥсь видеоужъёс. Соос букваосын но, буёлъёсын но, ӟеч сямъёсын но тодмато.

«Азбар ТВ» блогез Л. Широбокова лэсьтэ Варя нылыныз ӵош.

Лилия Широбоковалэн архивысьтыз



Бугырскем мылкыд

Ваньзэ тае чакласа, «Куа­ра» огазеяськонэ пырись удмурт егитъёс малпазы: удмурт нылпиос понна луыны кулэ анай кылын видеоос.

— Проектмес радъякумы, эскеримы ӟуч кылын блогъёсты. Милям, егитъёслэн, туж-туж потэ ке но, ваньзэ ас кужыменымы лэсьтыны ум быгатэ. Соин удмурт анай­ёсты фото- но видеоужлы дышетонъя «Аныкай» медиа­школаез кылдытонъя проект гожтӥм, — вера ужлы кутскон сётӥсь Ольга Степанова.

Озьы кылем арын 12 анай-атай очно дышетскиз, эшшо 30 мурт заочно тодон-валан люказ. Собере вань мылкыд карись анайёс понна марафон ортчиз. Отчы пыриськыса, анайёс 3 уж быдэстыны кулэ вал, берпуметӥез — видеоуж лэсьтон. Марафонлэн кутсконаз 70 мурт вал ке, пумозяз 30 кылиз. Озьы ке но Интернетэ 34 удмурт видео потӥз.

Видео снимать карыны но монтаж лэсьтыны дышетӥз Влад Степанов. Со вылӥ куронъёс тупатӥз аппаратурая но, тылъя но, монтаж лэсьтон программая но. Малы?

— Ӟуч но англи кылъёсын «Ютубез» чаклано ке, пиналъёслы сӥзем ужъёс пыро 10 тужгес учкымон темаос пӧлы. Вань вылӥ ӟечлыкен ужъёс, вань огшорыосызгес. Нылпиосты уд алда. Ярам, учкозы соос

1-2 пол удмурт кылын огшорыгес видеоблогез. Но пиналъёс ӵошатыны быгато ни: ӟуч видеоын ваньмыз умой, нош удмуртэз мӧзмытгес. Соку удмурт кыл соослы тунсыко уз поты ни. Нылпиез уд косы патриот кариськыны, со мӧзмыт удмурт блогез учкыса уз пукы, — шуэ Влад Степанов.

«Аныкаез» радъясьёс ӝыны ар талэсь азьло лыдъяны быгато вал, удмурт кылын кӧня видеоблогъёс вань. Нош табере чотаны ик уг ни тыршо — видеоужъёс вылысьтыз вылаз кылдо. Табере

соос пӧлысь ӟеч блогъёсты

висъямзы потэ ни.

«Азбар ТВ» но «Вукарнан»

Ӟеч удмурт нылпи блоглы кутскон сётӥз Якшур-Бӧдья ёросысь Кекоранын улӥсь Лилия Широбокова. «Азбар ТВ» блогезлэсь со 7 выпусксэ дасяз ни.

«Азбар ТВ»-ез адӟыны луэ «ВКонтакте» соцсетьын. Варя нылыныз ӵош Лилия арлэн вакытъёсыныз тодматэ, йырси ӵышке, мильым пӧра но трос мукет ужъёсты лэсьтыны вуттӥське. Та видеоез адӟыса, валаны луэ: Лилия азьло ик малпаське, кызьы снимать карозы, кыӵе луоз сюжетэз. Анай сяна, видеоын вераське пичи Варя.

Широбоковъёслэн 2 пиналзы. Соин видео лэсьтон понна возьмано луэ пичи нылзылэсь кӧлыны выдэмзэ.

— Картэ гуртын ке, соку ӝог гинэ снимать кариськом. Мон али дыши ни телефонэн съёмка карыны, татын ик монтаж лэсьтӥсько. Кема пуконо уг луы, — вера Лилия Широбокова.

«Азбар ТВ»-лэн учкисьёсыз — покчиос. Выпускъёссэ ичизэ 2 сюрс пол учкиллям, нош Вӧйдырлы сӥземзэ — 7 сюрслэсь трос пол.

Мукетыз тунсыко видеоблог — «Вукарнан». Тазэ дася быдэс команда — Ижысь Байсаровъёслы блог нуыны юртто «Тамга» видеошколаысь егитъёс. Семьялэн таӵе луонлыкез кылдӥз «Аныкай» марафонын вормемез бере.

«Вукарнанлэн» 1-тӥ выпускез потӥз ни. Сое ог 2 сюрс мурт учкиз. 1-тӥ съёмкалы сценарий гожтӥз анай — Анюта Байсарова. Со юрттӥз Софья нылызлы шушы лэсьтыны.

— Съёмка 3 час ӵоже мынӥз. Софья камера азьын возьдаське на, но оглом солы ваньмыз кельше ни. 2-тӥ выпускмы сюен ужанлы сӥземын — «Мугур» студие ветлӥмы. Таизлы сценарий гожтӥз «Тамгаысь» Мария Иконникова, — маде Анюта Байсарова.

«Тамгаысь» команда Байсаровъёслы блогзэс нуыны юрттоз ар пумозь. Оглом 10 видео дасяны чаклало. Собере Анюта «Вукарнанэз» ас кужыменыз азинтыны дасяське.

Елена Скворцова