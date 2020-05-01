Нуналдэ гожъя часэн-часэн. Кызьы карантин вакытэ выль сямен улоно?

Ижысь психолог, гештальт-терапевт Марина Тихонова.

Карантинэн валче трос семьяос люкиськон калэ вуэмын, пуныос-коӵышъёс кузёоссэс куртчылыны кутскемын… Кызьы воштӥсько кусыпъёс, адямиос гуртысьтызы потатэк уло ке? Кызьы астэ возёно, ченгешонъёс медаз пурӟе шуыса? Вераськиськом Ижысь психологен, гештальт-терапевтэн Марина Тихоноваен.

— Адями туала югдуре шуак сюриз, уг тоды, мар карыны. Солэн, оло, гуртаз ужез но трос, утялскемез но кемалась ни, семьяеныз шутэтскемзэ но вунэтӥз ни. Но дышымтэ югдур адямилы секыт йӧтэ, киосыз лэзисько. Азьло солэн вань лул-кужымез пӧртэм ужъёсты быдэсъяны кошке вал: ужаны, киужен вырыны, шутэтскыны. Нош табере кужмыз пушказ ик кыле. Нош со трос ке, кулэ интыын уг кутӥськы ке, пото керетонъёс но ог-огдэ пышкылонъёс.

Луэ тазьы: семьяын огезлы весь мар ке но ужано, юртъер котыраз бергано, нош кузпалыз, оло, быдэс нуналъёссэ телевизор азьын пуке яке лыдӟиське, тросгес шутэтске. Умой, та 2 адямиос тодо ке пӧртэм луэмзэс, куспазы валан но гажан вань ке — соос быгатозы ог-огзылэсь юрттэт курыны, огкыл шедьтыны. Нош кузпалъёслэн дунне шоры учконъёссы чылкак пӧртэмесь ке, соос куспазы вераськыны уг быгато ке, соку, валан интые, кылдэ пыкылон, кузпалъёс ог-огзэсты воштыны туртто, дышето. Шуом, кышномурт уг быгаты быдэс нуналзэ телевизор азьын, книга дурын, телефон пушкын пукыны, соин ик нылпиосызлы но, картэзлы но тэк пукыны уг лэзьы. Котырысьтыз адямиос, пе, мед озьы улозы, кызьы солы кельше, шонер потэ.

Яке учком нылпиосты… Тросэз дышемын асьсэ понназыгес улыны, нош гуртын шуак кылдэ анай-атай, табере соос нылпиоссылэсь мар ке но возьмало, мар ке но куро. Шуо: тырмоз ини телевизор учкыны, лэсьты мар ке но! Анай-атай но, нылпиос но сэректыны кутско.

— Кызьы астэ возёно та вие?

— Тросэз уг малпасько, кыӵе со пушкын адями пуке но кин со сыӵе? Психолог доры ветлӥсьёсын ми та бордын ужаськом, адямилэсь пӧртэм палъёссэ, дӥньёссэ утчаськом. Тани уж дурын мон — психолог. Гуртын — анай, кузпал, ныл. Собере мон эш на, но тужгес бадӟымез роле — кышномурт луон. Соин ик нылпиосыным вераськисько анай сямен, уж дурысь адямиосын — профессионал кадь, нош кузпалэным кышномурт, кышно сямен.

Тросэз та рольёсты уг быдэсъяло. Адямилы, гуртаз потатэк пукыкуз но, та дӥньёсыз сярысь вунэтоно ӧвӧл. Телефон пыр эшъёсын вераськоно, онлайн пыр дышетскондэ азьланьтоно но мукет. Кышномурт-пиосмурт рольёс сярысь малпано ке, луэ, шуом, онлайн-магазинъёсты учкыны, чеберъяськыны, киужен вырыны но мукет.

Астэ кылзӥськоно: мар тынад али каремед потэ, но кызьы тон сое лэсьтыны быгатод?

Коронавирус ортчем бере шутэтскон интыос калыкен тырмозы.

Туспуктӥз Мария Векшина

Эшшо огез амал: сиён-юон басьтыны но нылпиосын поръяны мынӥськоды ке, талы пыр-поч дасяське. Мон, шуом, ульчае бызьыса уг потӥськы: йырсиме тупатъясько, дӥськут бырйисько, буяськисько… Огъя вераса, огдырлы кыре потонме бадӟым учырлы пӧрмытӥсько.

Кин дораз кемалась пуке ни, соослы карантин сокем секыт уг поты, уго али но дышем радызъя улэ. Мон ачим но декретын пукисько. Тодӥсько, ӵукна султыса, нылпиосме сюдоно, утялсконо, пичи пиелы мынэсьтым весь мар ке но кулэ, бадӟыменыз котьку сямен урок лэсьтоно, собере мон онлайн амалэн ужасько но дышетскисько — нунал чаляк ортче, изоляция сокем уг шӧдӥськы. Режим юрттэ адямилы. Кин пенсие потэ, шуом, соос но вакууме сюро, уг тодо, мар борды кутскыны. Соин ик мынам дэмламе потэ, ручка но бумага кутыса, нуналдэс минутэн-минутэн гожъялэ: ку султоды, сиён пӧралоды, сяська мерттоды, шутэтскоды но мукет. Одӥг буш часты но медаз кыльы.

Озьы ик, гуртын пукыса, ӧжытгес ветлӥськод, мугор пуме. Соин сэрен висьыны кутскиськод, тужгес но тае шӧдо арлыдо адямиос. Соин ик, диван вылын пукыку но, пичияк зарядка лэсьтоно. Но, мукет ласянь, мугордэс кужмысь эн куасаллялэ — уродгес гинэ луоз.

— Гуртаз пукыса, адями депрессие усиз ке…

— Депрессия пӧртэм луэ. Кин ке но одӥг нуналлы усьылэ, кин ке арняен, толэзен секыт мылкыдын улэ. Соку вераськоно эшъёсын. Адями гуысь огназ уг быгаты ӵабъяськыса потыны, солы кин ке юрттӥсь, китӥз возись кулэ. Но вераны кулэ, депрессивной адями вӧзын мукетыз но мур гуэ усьыны быгатоз, чаляк ӝуаса быроз. Соин ик таӵе вакытэ умойгес луоз психологлы вазиськыны.

Депрессия весяклы ӧвӧл, со ортче. Таӵе дыръя валес вылысь гинэ но султэм уг поты, сиён уг мыны. Уг поты ке но, астэ мар ке карыны косоно — уж утёз.

— Куд-ог тодосчиос гожъяло, кема гуртын пукыса, адямиослэн сюлэмъёсазы кышкан каръяське: гуртын — умой, кырын — висён! Кызьы выльысен берытсконо улонэ?

— Карантинысь потӥмы ке, нош ик выль условиос кылдозы, талы нош ик дышыны кулэ. Психологиын со «творческой приспособление» нимаське. Ваньзэ шуак воштоно ӧвӧл. Дыртытэк, астэ шӧдыса, улонлэн ӧраз пыроно: кӧня адямиен вераськоно, кӧнялы ульчае потано, спортэн выроно, чаклано, кӧня кужым сётоно котькуд ужлы. Оло, карантин бырем бере но кӧня ке гуртын пуконо на, собере потоно азбарад, мыноно магазинэ… Каллен-каллен улондэ паськытатоно. Ужаны потӥсьёслы секытгес луоз. Таосызлы ӧжытгес адямиосын вераськыны кулэ. Уго чаляк ӝуаны, жадьыны луэ. Адямиосын кусып возён уго трос кужымез кулэ каре.

Ваньмыз та — огъя дэмланъёс, котькуд адями аспӧртэм, солэн сюлмаськонъёсыз кадь ик.

Мария Векшина