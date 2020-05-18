Нумырӟем салам

Толэзь талэсь азьло Удмуртиысь трос нылпиё семьяослы но ёрмыса улӥсь семьяослы сиён-юонэн нырысетӥ юрттэт люкылӥзы. Та наборъёслэн дунзы гинэ одӥг кадь вал — 600 манет, нош пуштроссы пӧртэм. Кытын ке бусьтыр, мукетаз — начар.

Светланалы сётъям наборын сакыр-песоклэн сиыны тупась дырыз (срок годности) 29-тӥ мартэ йылпумъяськиз, тарилэн — 30-тӥ мартэ, рислэн — 1-тӥ апреле.

Видео бугыртӥз

Сётъям сиён-юонэн тужгес ӟырдыт югдур тупаз Можга городын. Татысь кеньырын нумыръёс шараяськизы. Огез сыӵе нумыресь тари шедиз Светланалы. Кышномуртлэн 8 нылпиез, соос пӧлысь 3-ез школае ветло на. Ӵапак соослы сиёнэн набор вуиз. Кышномурт кибыосты телефоназ видео режимен уськытӥз, собере паймыса школалэн директорезлы вазиськиз. Кивалтӥсь номыр вераны ӧз тоды, уго та сиён-юонэз басьтӥз но люкылӥз Можгалась «Школьное питание» МУП. Светлана нумыръёс сярысь юалляськиз мукет мумы-бубыослэсь, соослы аслэсьтыз видеозэ ыстӥз.

Ог кык арня ортчыса, кышномурт вылэ пож ву кисьтӥськиз. Солэсь нумыръёсын видеозэ Можгаысь огаз соцвотэсын поттӥллям. Лыдӟисьёс пӧртэм мылкыдъёссэс кисьтӥзы. Кинъёс ке трос нылпиё анаез тышкаськизы: тӥледлы дась сиён сёто, нош тӥ ӟуриськоды. Мукетъёсыз сиён-юон поттӥсьёсты возьытэ уськытыны выризы: юромо, пе, кема кыллем кеньыръёсты калыклы люкылӥзы. Таиз веран шонерлы матын вал. Кылсярысь, Светланалы сётъям наборын сакыр-песоклэн сиыны тупась дырыз (срок годности) 29-тӥ мартэ йылпумъяськиз, тарилэн — 30-тӥ мартэ, рислэн — 1-тӥ апреле. Нош сиён-юон вуттӥзы апрельлэн нырысетӥ арняяз. Озьыен, «Школьное питание» кема кыллем сиён-юонэз тазьы келяны выриз? Веранэз ӧвӧл ни, сётъям наборлэн дуныз 600 манетлы уггес кыскы вал шуыса. Можгалась предприятие кеньыр-макаронъёс басьтӥз Набережные Челны городысь огысьтыз оптовой базаысь. Анай-атайёс дунъёсты ӵошатӥзы: базаын та наборлэн дуныз 398 манет тыр усе, нош Можгала со 600 манетэн вуэм ини.

Трос нылпиё анайлэн тэргаськемез ӧз кельшы «Школьное питание» предприятилэн кивалтӥсезлы. Нырысь Ильдар Ахметшин соцсетьёс пыр валэктыны выриз: — наборъёсты люканы дыр ӧжыт висъязы, соин 9 нуналлы гинэ сиён-юон люкамын. Солэн дуныз 540 манет тыр.

Нош кӧня ке нунал улыса, кивалтӥсь полицие вазиськиз, Светлана солэсь ӟеч нимзэ сапта но кыл вӧлдэ шуыса, 100 сюрс манетлы иск гожтӥз. Озьы уродмем кеньырен валлин уродэ уськытыны чаклазы трос нылпиё анаез.

Та учыр сярысь Удмуртиысь трос нылпиё анайёслэн группазы ивортӥз Тӧролы Александр Бречаловлы, меӵак эфир нуыкуз.

— Та бӧрсьы Ахметшин полициысь заявленизэ басьтӥз. Мынэсьтым нокин — Прокуратураысь но, полициысь но — ӧз ни юалляськы. Нокыӵе извинениос но ӧз вуэ, — шуэ Светлана.

Нош нумырӟем кеньырен учыр ӧз на йылпумъяськы. Нырысь-валысь кеньырез эскерыны басьтӥськиз Роспотребнадзорлэн Можгалась управлениез. Солэн кивалтӥсез Валерий Скобкарёв верамъя, Роспотребнадзорысь специалистъёслэн луонлыксы ӧвӧл таӵе сиёнэз эскерыны. Соин тариез келязы Россельхознадзорлэн управленияз. Та учреждениысь фитосанитарияя отделлэн кивалтӥсез Лариса Ахметова верамъя, эскерон ӧз на йылпумъяськы.

Ӝук ӧз пӧзьтэ

Удмуртилэн Тӧроезлы сиёнэн наборъёс сярысь трос юанъёс вуизы.

Соин Удмуртиысь Прокуратуралы косэмын вал эскерыны, кытысь но кыӵе дунын басьтэмын сиёнъёс. Эскерон возьматӥз: тросэз соос вуттэмын нимысьтыз договоръёстэк, контрактъёсы воштонъёс пыртытэк, вылаз ик, куд-ог сиёнъёслы туж бадӟым наценка пуктэмын.

Таӵе учыръёс шараямын Ижысь вань ёросъёсын. Кылсярысь, Устинов ёросысь 13 школаосын, Октябрь ёросысь 19 школаосын, озьы ик Первомай, Ленин но Индустриальной ёросъёсын. Кылсярысь, 31 номеро школаын административной уж ӝутэмын Административной кодексысь 14.6 статьялэн 1-тӥ люкетэзъя. Та школаын сиён-юонэн юрттэтлэсь дунзэ 30 процентлэсь трослыгес йылтӥзы. Со Региональной энергетической комиссилэсь 14/11 номеро постановленизэ тӥян луэ.

Уката узырмыны чаклазы вал Глазов ёросысь ужбергатӥсьёс, Кечпигуртысь (Удмуртские Ключи) но Понино школаосы сиён-юон вуттыса. Соос бадӟыматэм дунын — 43-60 процент наценкаен — ӵектӥзы яблок, манной кеньыр но печення.

— Кылсярысь, лавкаын манной кеньыр килоез 27 манет сылэ. Столовойын ӝук пӧзьтӥзы ке, та сиёнлэсь дунзэ 60 процентлы йылэтыны луэ ни. Нош Глазов ёросын ӝук ӧз пӧзьтэ, озьы ке но манной кеньырзэс дась сиёнэз сямен чотазы. Та учыръёсын валлин 2 административной уж ӝутэмын. Соя сётэмын луоз штраф — поттэм выручкалэн 2 полэс быдӟалаез мында, — шуэ элькун Прокуратураысь отделлэн кивалтӥсез Евгений Ценёв.

Елена Скворцова