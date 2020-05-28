Эгра ёросысь Мувырын, фестивальлы дасяськыса, пал кылем нылкышноослы синпелет лэсьто.



25-тӥ июле радъяны чак­ламын выльысь улӟись гуртъёслэсь фес­тивальзэс. Ортчоз со Эгра ёросысь Мувыр гуртын.

Мувыр гуртэз ас вакытаз выльысь улӟытӥз Александр Корепанов фермер. Мувырын али 30-лэсь ятыр улӥсез ни. Татчы выжыяськыны куриськисез эшшо но трос. Кылем арысен со сюлэмаз нуллэ гуртаз калыкез люкан, фестиваль радъян сярысь малпанзэ. Милесьтым улэм-вылэммес адӟыса, оло, мукет адямиослэн но выльысь потоз асьсэ гуртазы берытскемзы, пуктӥськемзы, шуэ. Миым Мувырен тодматскыны Удмуртилэн Тӧроез вуылӥз, удмурт воргорон та малпанзэ шара вераз. Александр Бречалов сое умоен лыдъяз. Али Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство сюлмаськемъя ёросын вуоно фестивальлы дасясько, Фестивале ог 3 сюрс адямиез люканы малпаськомы. Со быдэс Россилы кылӥськымон мед луоз кадь потэ. Шулдыр ортчиз ке, куноос сое тодазы ялан ваёзы, оло, вуоно арын но лыктэмзы потоз. Ужрадэз арлы быдэ ортчытъян сярысь

малпаськомы.

Али Александр Геннадьевич гуртазы ӵыпет лэсьтыны выре. 2-аз чорыгез вань ни, эшшо огаз карп лэзёно. Куноос отын чорыгаса пукозы, шутэтскозы. Нылпиослы мӧзмыт медаз луы шуыса, нимысьтыз площадка ӝутозы, пиналъёс пӧлын шудонъёс-ӵошатсконъёс радъялозы. Вань мылкыд карисьёс понна ортчоз гур суранэн (кочерга) гольф.

Со сяна, лыктэм калык­лы возьматозы пудо-животэн азбарез. Семьяослэсь кылдытэм командаос, скал кыскыса, пу пильылыса, кужымзэс мерталозы. Гурт техникаен адӟытон ужалоз. Бырем гуртъёслы сӥзем презентация ортчоз. Инкуазьысь басьтэм арбериослэсь пӧртэм чеберъяськонъёс лэсьтыны дышетозы. Калыклы возьматозы «Этномода» адӟытон. Дизайнеръёс асьсэ ужъёсынызы паймытозы, вуриськыны мылкыд карисьёслы пӧртэм амалъёссэс вералозы. Эграысь Эшъяськон юртысь специалистъёс калык эктонъёсын но кырӟанъёсын шулдыртозы. Нош художникъёс адямиослэсь тусъёссэс суредалозы, кие карандаш но кисточка кутыны валэктозы.

Александр Корепанов али бызьылэ гуртазы творог, йӧл, йогурт поттонъя цехсэс йылаз-пумаз вуттон пумысен. Со цехез

25-тӥ июне сӥё-дано усьтыны медо. Ужрадэ ӧтемын луозы мукет фермеръёс но. Соос асьсэ лэсьтэм сиён-юонэнызы, будэтэм бакча емышенызы вуз карозы.

Фестиваль дыръя ужалозы визь-кенеш сётон площадкаос но. Котырес ӝӧк сьӧрын кенешозы гуртъ­ёсты быронлэсь утён сярысь. Фестивальын ужалоз «Удмурт дунне» газетлэн редакциез но, ӵапак та ужрадын ми сӥё-дано пусъём «Гурт адями» проектмылэн конкурсъёсаз вормись­ёсты.

— Куд-ог адямиослэн, тужгес но городскойёслэн, йыразы малпан пыӵамын: адями гуртын улэ но ужа ке, озьыен, со азьтэм, улонын ассэ шедьтымтэ, рос-прос образование басьтыны быгатымтэ мурт. Но со озьы ӧвӧл. Гуртын улоно сюлэм куремъя. Соин ик та фестивале лыктэмъёслэсь дунне шоры учконзэс вош­тэм потэ, гурт калыклэсь ужзэ дунъяны мед кутскозы, — вера Александр Геннадьевич.

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Елена САРАМАТОВА