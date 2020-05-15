Можга ёросысь Ломесьлуд гуртысь Адамовъёслы «Анай-атайлэн данэз» гадьпус сётӥзы

Можга ёросысь Ломесьлуд гуртысь Адамовъёс 30 арзэ тупаса уло ни, соос вордӥзы 5 нылпи. Кузпалъёсты Семьялэн нуналэныз ӟечкылаз но «Анай-атайлэн данэз» гадьпус сётӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Можга ёросэ потакуз.

Удмуртилэн Тӧроез тау кариз Адамовъёслы нылпиоссэс ӟеч будэтэмзы понна.

Туспуктэм: udmurt.ru

Быдэс улонзэ Лариса Адамова нылпиослы сӥзиз, гуртысьтызы ик нылпи садын воспитальлэн юрттӥсез луыса ужаз. Картэз, Виктор Васильевич, «Россия» хозяйствоын пудо утялтэ.

Удмуртилэн Тӧроез тау кариз Адамовъёслы нылпиоссэс ӟеч будэтэмзы понна. Кылсярысь, бадӟым нылзы Елена йылпумъяз Ижысь торгово-экономической техникумез, товаровед луиз. Бадӟым пизы Александр тылпу кысӥсь луыса ужа. Шоретӥез нылзы Наталья Можгалась дышетӥсьёсты дасянъя колледжын дышетске. Пичиосыз – Артём но Диана — школае ветло на, спортэн эшъясько, пӧртэм ужрадъёсы пырисько. Бадӟым нылпиоссы асьсэ семьяоссэс кылдытӥзы ни. Табере Лариса Яковлевна но Виктор Васильевич 3 полэс песянай-песятай ни.

Александр Владимирович семьялы чай юон сервиз но цирке сертификат кузьмаз. Карантин йылпумъяськиз ке, Адамовъёс быдэс семьяен чебер представление учкыны мынозы.

Лариса Яковлевна но Виктор Васильевич тау каризы Александр Бречаловлы. Табере, пе, «Анай-атайлэн данэз» гадьпуссы котьку но адскымон интыын кыллёз.

Сергей Захаров