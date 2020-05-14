Можга ёросысь «Заря» СПК нылпиослы сок поттыны дасяське

Можга ёросысь «Заря» СПК 150 адямилы уж сётэ. Татын будэто етӥн, бакча сиёнъёс, ю тысь, вордо племенной пудо. Хозяйстволэн ужаменыз туннэ, 14-тӥ куартолэзе, тодматскиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Александр Бречалов шуиз: ми тыршиськомы гурт удысэз азинтыны но выль ужан интыос кылдытыны.

Туспуктэм: udmurt.ru

«Заря» хозяйстволэн азьланезлы малпанъёсыз бадӟымесь. Кызьы вера солэн кивалтӥсез Валентин Владимиров, кылем арын выль скал гид усьтэмын вал. Туэ ужпум пуктэмын: скаллы быдэ 8 сюрс килограмм йӧл кыскыны. Со понна Даниысь джерси выжыысь дуно скалъёс басьтэмын, соос араз 10 сюрс килограммлэсь уно йӧл сётыны быгато. Со сяна, матысь дыре ӝутскоз 300 йырлы выль гид. Озьы кысконо скалъёслэсь лыдзэс сюрсозь йылэтыны луоз.

Можга ёросысь «Заря» СПК 150 адямилы уж сётэ.

Туспуктэм: udmurt.ru

«Заря» СПК будэтэ на бакча сиён, солэсь пӧртэм сиён-юон лэсьтэ. Та нуналлы выль проект дасяло: азьланяз нылпиослы сок поттыны дасясько. Озьы эшшо 15 адямилы уж инты кылдоз, нош элькун кисые араз 500 сюрс манетлэсь уно вытъёс вуозы. Но со понна выль комплекс пуктоно, талы хозяйстволэн уксёез ӧвӧл, пунэмаськоно луоз.

Александр Бречалов шуиз: ми тыршиськомы гурт удысэз азинтыны но выль ужан интыос кылдытыны. Соин ик Удмуртиысь Правительство сиён-юон поттӥсьёслы юрттӥськоз.

Сергей Захаров