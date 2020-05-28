Можгаос доразы пуко
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Можга городын 19-тӥ-22-тӥ мае коронавирусэн
12 висисьёс шараяськизы, оглом Можгаын 26-тӥ
майлы 31 черлам мурт вал.
Соин валче городын ужало сиён-юонэн вуз карись магазинъёс но аптекаос гинэ.
— Коронавирус 22-тӥ нылпи садын вӧлмыны кутскиз, — ивортӥз Можга карлэн йырыз Михаил Трофимов, — татын дежурной группа ужаз. Адямиос самоизоляциез урод чаклазы, больницае бер мынӥзы, ӵапак соин коронавирус вӧлмыны кутскиз.
Висьыны кутскем муртъёсын кусып возем 285 адямилэсь анализ басьтэмын ни. Соослэн ужан интыоссы али пытсаськемын, ужасьёс но 22-тӥ нылпи садэ ветлӥсь пиналъёслэн анай-атайёссы самоизоляциын пуко. Мукет нылпи садъёс азьло сямен ик ужало.
24-тӥ-26-тӥ мае Можгаетӥ ӧз ветлы общественной тран-
спорт, 3 нунал куспын вань автобусъёсты дезинфицировать каризы. 29 остановкаос, 68 трос квартираем коркаос но чылкытатэмын, сюресъёсты котькуд нунал растворен пазяло.
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Мария ЕМЕЛЬЯНОВА
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