Можгаос доразы пуко

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 мая, 2020 16:20
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Related Articles

Коронавирус 22-тӥ нылпи садын вӧлмыны кутскиз

Можга городын 19-тӥ-22-тӥ мае коронавирусэн
12 висисьёс шараяськизы, оглом Можгаын 26-тӥ
майлы 31 черлам мурт вал.

Соин валче городын ужало сиён-юонэн вуз карись магазинъёс но аптекаос гинэ.

— Коронавирус 22-тӥ нылпи садын вӧлмыны кутскиз, — ивортӥз Можга карлэн йырыз Михаил Трофимов, — татын дежурной группа ужаз. Адямиос самоизоляциез урод чаклазы, больницае бер мынӥзы, ӵапак соин коронавирус вӧлмыны кутскиз.

Висьыны кутскем муртъёсын кусып возем 285 адямилэсь анализ басьтэмын ни. Соослэн ужан интыоссы али пытсаськемын, ужасьёс но 22-тӥ нылпи садэ ветлӥсь пиналъёслэн анай-атайёссы самоизоляциын пуко. Мукет нылпи садъёс азьло сямен ик ужало.

24-тӥ-26-тӥ мае Можгаетӥ ӧз ветлы общественной тран-
­спорт, 3 нунал куспын вань автобусъёсты дезинфицировать каризы. 29 остановкаос, 68 трос квартираем коркаос но чылкытатэмын, сюресъёсты котькуд нунал растворен пазяло.

________

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 мая, 2020 16:20 Updated
TAGS: коронавирусМожга
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<