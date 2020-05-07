Можгалась школьникъёс но студентъёс ож вакытысь гожтэтъёсты камера азьын лыдӟо

Быдӟым Вормонлы сӥзем акцие пырисько Можгалась школьникъёс но студентъёс, ож вакытысь гожтэтъёсты шара лыдӟыса.

Акцие пырисько «Дубитель» культурая юртысь нылпиослэн «Преображение» театрысьтызы пиналъёс но Т. Борисов нимо педагогикая колледжысь студентъёс. Соос «Набат памяти» музейын утиськись гожтэтъёсты камера азьын лыдӟо, роликъёсты вотэсэ потто. Видеоосты учкыны луэ «Дубительлэн» «ВКонтакте» бамысьтыз: vk.com/dkdubitel.

Акциез мытӥз «Преображение» театрлэн кивалтӥсез Анастасия Пономарева. Та малпанэз кылдэм, Николай Ефремович Пономарев песятайзэ тодаз вайыкуз. Озьы вуж гожтэтъёс пинал куараосын чузъяськизы. Гожтэтъёсты лыдӟыса, пиналъёс война сярысь тросгес тодо, аспал солдатъёслэн улон сюресъёсынызы тодматско, Вормонлэсь дунзэ валаны дышетско. Пичи артистъёс мукет адямиосты но та акцие итӥськыны ӧтё.

Гожтэтэз шара лыдӟон сяна, учкымон видео пӧрмытоно. Таин выре педколледжысь студентка Мария Шипунова. Нылаш понна Вормон Нунал — самой дуно праздник. Видеоосты дасякуз, Мария война вакытэ вуэ кадь, син азяз пуктэ, кызьы адямиос гожтэтъёсты возьмазы, шумпотӥзы, кайгыризы но куректӥзы, гожтэт басьтыса. Мария тодаз вае войнаын ожмаськем пересь песятайёссэ — огез, Иван Леонтьевич Шумихин, белорусской фронтын ожмаськемын, «За боевые заслуги» медален пусъемын, нош мукетыз, Иван Осипович Фалалеев, Смоленск понна ожын быремын.

Сергей Захаров