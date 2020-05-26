Медальзы — нылпиос. Тӧр шорын — Алнаш ёросысь Вуж Шудья гуртысь Елена но Владимир Конькинъёс

1993-тӥ арысен 15-тӥ мае дуннеын пусъё Семьялэсь нуналзэ. Шаерамы арлы быдэ сӥлы каро 5 но солэсь ятыр нылпи будэтӥсь, котыр ласянь адӟем карымон семьяосты. 2013-тӥ арысен «Родительская слава» гадьпусэн пусъемын ни шаерысьтымы 135 йӧно кузпалъёс, соос пӧлын ик 3 но солэсь уно пиналъёссэс оген будэтӥсь 19 атайёс. Туэ таос радэ эшшо 19 кузпалъёсты пыртӥзы. Соос пӧлын Алнаш ёросысь Вуж Шудья гуртысь Елена но Владимир КОНЬКИНЪЁС.

Алнаш ёросысь Вуж Шудья гуртысь Елена но Владимир КОНЬКИНЪЁС.

Туспуктӥз Людмила СУРЧАКОВА



Выль кен

Елена Ивановна но Владимир Анатольевич валче уло ни 25 ар. Кыксы но Алнаш ёросысь. Нош тодматскизы Ижкарын.

— Мон Удмурт кун университетын удмурт филологияя факультетын дышетскисько вал, — тодаз вае Елена Ивановна. — Воваез но Иже келяллям газовиклы дышетскыны. Со огпол общежитие вуиз одноклассницаосыныз адӟиськыны. Ми соосын одӥг комнатаын улӥськомы вал. Соку шораз учконэн йырин чик ӧй вал — экзаменлы дасяськисько вал. Нош Вова соку ик монэ синйылтэм, лэся. Йырме ӝутъятэк дышетскисько шуыса паймем. Общежитие ӵемгес кожалляны кутскиз, эшъёс сямен одӥг-ог вераськыны ӧдъямы. Огпол Выль ар котырын гожтэт гожтӥз, синмаськемзэ вераса. Пумитаз гожтыса ӧй вутты: со Вуж Шудья гуртаз кошкемын, мон вордскем Актэмырам бертэмын. Огаз ӝытэ урам трос пинал калыкез адӟыса, малпасько: мар ай таос дискотекае вазь ик лыктӥллям? Учкисько но, коркаямы пыро ни. Вова эшъёсыныз вылэм. Мӧйы адямиос сьӧразы люкаськизы: ветыл утчаса, пе, лыктӥмы… Соку гинэ валатски. Анайёсы но паймизы, куалектӥзы. Малпамтэ шорысь выль кен луи. Феврале сюан каримы. Соку лымы капка йылозь усемын вал, укноос ӧз адскылэ. Лымыез копаса гинэ, пеймыт но сюбег гуэтӥ кадь корка пыраллязы. Озьы но сюан ортчиз. Тау кузпалылэн анай-атайёсызлы, капчи пумитазы монэ. Соостэк ай ми, егитъёс, кызьы корка

но ӝутысалмы. Со дырысен сомында ар ортчиз ни, валаса ик ӧм вуттэ. Табере кыкнамылы но 45 арес ни.

Конькинъёслэн 5 нылпиоссы. Огзылэсь огзы адӟем карыса, умой дышетскыны тыршо, школалэсь данзэ ужрадъёсын утё, ёросын но шаерамы ортчылӥсь ужрадъёсы пыриськыло. Бадӟымез Любовь нылзы Инкуазез утёнъя но инкуазь узырлыкъёсъя министерствоын специалист-эксперт луыса ужа ни. Мария Ижысь медакадемиын дышетске. Юлия Алнаш шор ёзо школаез туэ йылпумъя, дизайнер я архитектор луэмез потэ. Евгений 8-тӥ классын, нош Ярослав 3-тӥ классын дышетско. Женялэн пуэн вырыны киыз мынэ, быгатэмезъя арбериос лэсьтэ. Ярик тракторист луо шуэ.

Атаезлэсь адӟе, лэся, руль сьӧры но куриське. Вань нылпиоссы спортэн эшъясько. Кузпалъ­ёс ась­сэос но, дыр шедьтыкузы, куас вы­лэ султо. Сцена вылын но быгатонлыкъёсынызы паймытъяло. 2008-тӥ арын Конькинъёслэн семьязы «Под крышей дома своего» элькун ӵошатсконын вормиз.

— Кузпалылэн вынызлэн кышноез Вуж Шудья клубын ужа вал, ялан маке ортчытъяно, конкурсъёс радъялляно. Со милемыз конкурсэ пыриськыны ӝутъяз. Соку 3 нылъёсмы гинэ вал ай. Ёросын устоез семья луыса, милемыз Иже вожвылъяськонэ келязы. Ми отын 1-тӥ инты басьтӥмы. Мукет ёросъ­ёсысь семьяосын ӵошатыса, умой адӟиським. Дунъясьёс тае огпол гинэ ӧз пусъе. Милемлы асьмелы но выступленимы кельшиз. Со понна мамалы тау кароно. Кыӵе ке конкурсэ пыриськоно ке, котьку юрттэ. Со туж кыр­ӟась. Удмурт сям-йылолъёсты, дӥсь­кутэз ваньзэ тодэ, чакла. Пужыятӥськыны быгатэ. Конкурсъёсы но со милемын ӵош ачиз пыриськылэ. Папамы но милесьтым уг кыльылы. Картэ но анаез кадь кырӟась, «Алнаш мылкыд» ансамбле ветлэ, — вера Елена Ивановна.

25 ар талэсь азьвыл кылдӥз выль семья.





Владимир Анатольевич кӧня ассэ тодэ — пыр кырӟа. Репетицие потӥсько ке, кырӟасько ке, сюлэм буйга, шуэ.

— Вовалы но ял карыны кулэ. Сцена вылын со шутэтске. Кин но со пайме: дӥсьтӥськод-а карттэ концертъёсы лэзьяны? Ми ог-огмылы быдэсак оскиськомы. Адямилэн алдамез потӥз ке, котькызьы но кӧяны-вӧяны быгатоз. Концертазы вань нылпиосын, ӵыжы-выжыосын вет­лӥськомы. Милям концертъёс туж шулдыресь — Иж но кулэ ӧвӧл, — шуэ нылкышно.

Анай-атай

Ог-огзылы оскеменызы ик, Елена но Владимир Конькинъёс кӧня ке ар талэсь азьвыл нылпи юртысь пинал басьтоно кариськизы.

— Куинетӥез нылмы вор­дӥськем бере тырмоз ни малпасько вал. Вова шуиз: кинэ дышетом тракторен ворттылыны, юрт кутыны, кинэн ке воргорон сямен кенешем но потоз, пе. Со мыным малпан сётӥз, нылпи ум басьтэ-а шуыса. Вордыны, сюдыны, дӥсяны, дышетыны, адямие поттыны луонлык вань ке, малы уд меда? Асьмелэн кадь мед луоз, асьмелэсьсэ кадь мед будэтомы шуыса, пичизэ басьтоно кариськимы. Эшшо ке ми ваньмы вешаськыны яратӥськомы. Нылпи садын но вань нылпиос­ты вешаса ветлӥсько.

Женяез нырысьсэ адӟы­кумы, солы 1 арес гинэ вал ай. Со милемлы соку ик сыӵе мусо потӥз! Ой, али ик нуысал. Но документъёсын бызьылонэз трос. Ми ваньзэ вормомы шуимы. Нылъёсынымы кенешимы. Кенешытэк семьяямы номыр уг лэсьтӥськы. Али выльысь малпасько, быдэ вуон вакытазы луысалзы ни ке, оло, пумит но вазьысалзы. Пичиез уг вала вал ай, бадӟымъёсызлы Женя мунё интыын луиз. Ваньзы туж мусо каризы, учкизы, тужгес но — Вова, — шуэ трос нылпиё анай.

Женялы со учыр сярысь нырысь-валысь ӧз поттылэ. Секыт вераськон ӝутон понна со пичи вал на. Но нылпи садэз йылпумъян азяз, 7 арес котыраз, пияш оло ачиз шуак валатскиз, оло кин ке маке вераз. Бертӥз но юаз: малы, пе, мынам фамилие мукет. Опекае басьтэм пиналлэсь фамилизэ мылпотэмъя воштыны уг луы ук. Соку анаен атай ваньзэ шараязы.

— Паймиз, малпаськыса пукиз. Со самой кышкытэз вал. Али но весь йырам: мар меда малпа ни анаез сярысь, ми сярысь, улон сярысь? Мукет нылпиосынымы ӵошатыса, со понна золгес сюлмаськоно. Женяез семьяямы басьтыса, выламы кык полэс кыл кутон возъямы ук. Сое ми асьмелэсь пиналмес кадь яратӥськомы. Тодамы ик уг лыктылы, со муртлэн шуыса. Анаез улэп. Ми тодӥськомы, кытын со улэ. Женялы верамы: мемидэ адӟемед потэ ке, нуомы. Кызьы-мар каремез потӥз, озьы ик каромы ми. Ас пушкад эн возьы, мар сюлэмшугед вань, юа-вера, шуиськомы. Шумпотэмзэ усьтэ, юрттэт ке кулэ, вера. Озьы ик мед луоз вылэм азьланяз но. Тӥ мыным муртъёс шуиз ке, сюлэм чигиськоз.

Табере 5 пиналъёссы будо.

Туспуктӥз Людмила СУРЧАКОВА



14 арес тырмемез бере Женя паспортаз фамилизэ Конькин гожтытӥз, нокин косытэк. Аслаз кариз анай-атайзэ. Кузпалъёс понна талэсь бадӟым шумпотон ӧй вал.

5-тӥ пинал вайыны уг малпаськы ни вал, но мылкыдъя гинэ та улонын уг луы, шуэ нылкышно. Инмар сётэ вылэм на ай. Зэм, анай но, пиез но мырдэм улэп кылизы. Секытэн нылкышно уйин шугмыны ӧдъяз, вирыз кошкыны кутскиз. Владимир Анатольевич соку ёросысь вань врачъёсты коркасьтызы машинаен бичаз, боль­ницае вуттӥз. Соку улонлэсь азьланьзэ ӧй адӟы ни вал, шуэ пиосмурт. Кышнозэ но пизэ 2 толэзь больницаын во­зизы. Соку кузпалъёс ог-огзэс дунъяны, яратыны эшшо золгес кутскизы кадь. Елена Ивановна ачиз но со кышкыт учыр бере улонэз золгес яратыны ӧдъяз. Табере Женяен Ярослав но — люконтэм эшъёс. Кусыпсы 5 ар ке но, дэмен шудо.

— Нылпиосты награда понна уд вордӥськы, — шуэ Елена Конькина. — Соос ӟеч будо ке, асьсэос гаде медаль бырттэм кадь луо. Огзэ но будэтыны секыт ай. Но пинал дыръя со сярысь уд малпаськиськы. Егит дыръя номыр но секыт уг поты, ваньзэ вуоно кадь: ужаны но, нылпи будэтыны но, конкурсъ­ёсы пыриськыны но. Аръёс ортчемъя выльысь паймисько, 5 нылпи ведь будэтӥськом шуыса.

2019-тӥ арын семьязы эшшо но бадӟымаз: Конькин кузпалъёс луизы варманай но варматай — бадӟымез нылзы бызиз Бокай гуртэ.

Садэн кивалтӥсь

Елена Ивановна шыд 10 литръ­ем кастрюляын пӧзь­тэ. Куддыр быдэс нунал но пӧраськыса ортче. Ярато инкуазьын мильым но табань пыжыса сиыны — кырын ваньмыз чес­кыт кошке угось.

— Вераськыны-кенешыны уж вискын но вуттӥськомы. Али самоизоляциен сэрен дорын дышетсконо луо бере, вань нылпиос залысь бадӟым ӝӧк сьӧры пуксё но дэмен уроксэс лэсьто, ог-огзылы юртто. Ог-огзыя соослы капчигес. Маке киужен выроно ке, ваньмы ӵош кутскиськомы. Тани Быдӟымнуналлы курегпуз буямы. Нылпиос крас­каен буяло, мон сугон кӧмын пӧзьтӥсько. Та самоизоляция семьяез юнгес кариз кадь. Ӵошен шулдыргес. Нылъёсы но юртто. Куддыр лӧптылыса тунаськиськомы но. Пинал дыръя ваньмыз тунсыко ук. Ачим но егит дыръям выри сапег куяны. Вуж Шудья пала бызё шуыса возьматӥз вал. Яратӥсько ас киыным кузьымъёс лэсьтыны. Табере нылъёс-пиос но озьы дышизы. Ярам, али машинамы 7 интыен — котькытчы дэмен потыны луэ. Но котьку со быдӟа машинаен ӧм ворттылэ.

Нылпиос анай-атайлэсь адӟем карыса будо.





Елена Конькиналэн уж дораз но ужез весь пӧзе. 7-тӥ арзэ ни со Вуж Шудьялась нылпи садэн кивалтэ. Солэсь азьвыл татын ик воспитатель луыса ужаз. Йыр висёнэз куддыр тачак люкаське. Одӥг-ог уйёссэ но изьытэк потэ. Эскеронъёс но пумтэм угось. Маке лэсьтоно ке но, йырвизьзэ озьы но, тазьы но бергатэ, кызьыгес умой луоз шуыса. Ужась эшъёсыз умоесь, котьку валало но юртто. Нылпи садын соос

7 кузя гинэ ужало. Нылпиос 21 лыдъясько. Одӥг вакытэ Алнашысь но тэшкылиосты Вуж Шудьяе вайыло вал. Табере, гуртысьтызы сяна, Абышысь но Бокайысь пиналъёс ветло. Соослы садын шулдыр мед луоз шуыса, ялан маке лэсьтоно. 10 арлэсь трос ортчиз ни капитальной ремонт ортчытэмзы бере. Котыр ваньзэ выльдоно. Али та понна сюлмаське кивалтӥсь.

— Весь умойгес карем потэ. Выль койкаос, пуконъёс, шкафъёс басьтыны быгатӥм. Кылем арын кенерез выльдӥмы, анай-атайёс юрттӥськизы. Нылпиос шунды шорын медаз шудэ шуыса, навес лэсьтӥмы. Туэ шудон площадкаез выльдэммы поттэ.

Садын кылем арын нылпиосты удмурт кылэз дышетонъя «Зарни бугор» программая визьноданы кутскизы. Со элькунысьтымы экспериментальной площадка луэ. Гурт таш-таш удмурт ке но, нылпиос берло дыре татын но ӟучгес верасько

ни. Пиналъёс удмурт кылэз но

сямъёсты медаз вунэтэ. Соин но визьноданазы выльзэ пыӵатыны выро. Асьмелы но дышетскыны, маке выльзэ тодыны тунсыко, пе.

Музъем кутӥсь

Владимир Анатольевич гуртазы но, ёросазы но адӟем карымон воргорон луэ. 2018-тӥ арын солэн туспуктэмез ёрослэн Данъян пул вылаз но интыямын вал.

Со 11 ар ужаз «Газпром» огазеяськонлэн Ижысь ёзаз. Эшшо 5 ар вахта амалэн Уйпалан тыршиз. Но семьялэсь нимаз люкиськыса улыны ӧз кельшы. Озьы 2015-тӥ арын фермер кариськиз.

— Дышетскемея агроном, — вера Владимир Конькин. — Атае но пыр бригадирын ужамын, ялан со сьӧры ветлӥсько вал, адямиосын вераськыны солэсь дыши. Музъем весь бордаз кыскыса улӥз. Соин но асме фермерын эскероно кариськи. Табере ӧраз пыри ни. Варматай но юрттӥське. Кутскыкум, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн конкурсэз пыр потыса, 1,5 миллион манет тыр грант утӥ. Соин техника октӥмы. Табере тулысысен сӥзьылозь трактор руль сьӧрысь уг васькаськы. 5 ар ӵоже бусыосме 160 гектарозь вуттыны быгатӥ ни. Эшшо паськытаты вал, но техника тросгес кулэ луоз. Соин ик таин но тырмоз. Фермаын 12 скал, ошъёс вань. Скалъёсмес 15-ёзь ке но вуттэммы потэ. Фермер луыны капчи ӧвӧл. Хозяйство — улэп маке, сое аналтӥд ке, кунян но уд басьты, урожай но уд калты. Ум тодӥське ай, кызьы азьланяз йӧлмес заводъ­ёсы келяломы. Скалъёслы чип пуктылоно, шуо. Огез сыӵе чип ог 600 манет сылэ.

1 литр солярка ас вакытаз 24 манет сылӥз, йӧл — 22 манет. Соку умой улӥм. Али магазинъёсын йӧл дунэз будэтӥзы. Нош фермеръёслэн йӧл дунзы нуналлы быдэ весь кулэсмыса мынэ. Субсидия но мыным кулэ ӧй луысал, соляркаен йӧл дун ӵошкасалзы ке. Али солярка

40 вылын, нош йӧл дун 22 манет. Туннэ нуналлы мон уг тодӥськы, маин техникаме заправить каром. Бусыез кизьыны сяна, семьяез но сюдыны уксё тырмытыны кулэ на ай. Практически по нулям потӥськомы. Бен, туннэ семьяе сютэм уз кыльы. Но нокытчы но шутэтскыны мыныны ум быгатэ. Лапасэз, складэз выльдоно. Бакчаез, пудоез чаклано. Вань секытэз йӧтэ ни семьялы.

Нылпиосы зарниесь. Туж бадӟым тау кареме потэ кузпалылы —

со котьку артэ. Милям сыӵе девиз: ужаськомы но ужаломы ай.

Владимир Анатольевич семьяез понна улэ. Быдэс семьяен палэнэ шутэтскыны ветлэмзы ӧвӧл. Лулӟе: матысь 5 ар ӵоже уз кылды на. Пудоез кыс­кытэк уд кельты, пуктӥськон но вань ай, шуэ.

— Фермере кутскеме бере малпасько вал: кызьы мон 5 арзэ чидалом? Грант утэм бере сомында дыр ӵоже эскеро ук. Улон азьланьтӥське. Кырӟан ке вань, ваньмыз умой. Вань куректонме кырӟан пыр поттӥсько. Кызьы кырӟаны ӟигар шедьтӥськод на, шуо. Мон кырӟаны ӧй ветлы ке, номыр уг ужа. Сцена вылын но одӥг-ог кырӟан вискам бӧрдӥсько — ляб сюлэмо мон.

Конькинъёслэн доразы ужзы ноку уг бырылы. Быдэс семьяен кыштыр тыршо. Нылпиоссылэн ноку ӝожтӥськемзы ӧвӧл. Дэмен ваньмыз капчигес шуыса, ваньзы валало.

— Самой зол шумпотӥсько, куке семьяе шумпотэ, куке ваньмыз дыраз лэсьтӥське: бусые киземын, скалъёс кыскемын, бакча мерттэмын, улмопу сяськаяське. Тазалык гинэ медаз куашка, — пусъе Владимир Анатольевич.

Воргорон вань гурт калыкез ӟеч ужлы бугыртӥсь но. Соин но калык сое гурт поселенилы депутатэ бырйылӥз. Владимир Анатольевич гурт улонэз умой карыны тыршиз. Али но кыӵе ке ужпум кылдэ ке, со нырысетӥ юрттӥсь луэ.

— Уж трос люкаськемен, депутат сямен кенешъёстӥ ветлыны дыр ӧй шедьты ни — куштӥськи, мон лучше так юрттӥсько, — вера Владимир Конькин. — Туннэ нуналлы мон гуртэ понна шумпотӥсько.

Туннэ Вуж Шудьяын городын кадь ик югыт. Кӧня ар калык вутэк пукиз: гуртын башня ӧвӧл, ву гумыос начаресь, ялан пасясько. Сыӵе дыръя Алнаш кемысь но бекчеосын юон ву нуллӥзы. Алама вуэн сюдыны-сектаны уг яра шуыса, школазэс но, нылпи садзэс но ворсаны медо ни вал. Владимир Конькин гурт собраниын кичӧлтонэн потӥз: ойдолэ, пе, уксё бичаломы но гумыосты воштомы, вуэз ошмесысь кыскомы. Озьы кылем гужем гуртэ ву пыриз.

Куд-ог урамъёсы тулыс-сӥзьыл машинаен потыны малпанэз ик ӧй вал ни. Нош дэмен люкаськизы но щебень нуллӥзы. Ачид уксё понӥськод ке, ёрос но юрттэ, шуэ фермер. Нош бызьылэ, утча, техникаен но юрттэ. Гуртын нылпиос вань бере, пинал калык сярысь но сюлмаське. Толалтэ хоккеен шудыны каток лэсьтэ, ӵошатсконъёс радъялля. Ас ёзъёссэ но люка. Артысь гуртысь егитъёс но вуыло. Нылъёс-нылкышноос учкыны ветло. Гуртмы мед улоз кадь потэ, шуэ Владимир Анатольевич. Будэтэ:

— Мыным Ленае но нылпиосы улыны но ужаны кужым сёто. Кин ке дорын ӧвӧл ке, тырттэм кылем кадь потоно. Шумпотӥсько шаерысьтымы адӟем карымон семьяос пӧлы пыртэмзылы. Азьланяз но калыклы учкымон мед луомы.

________

Елена САРАМАТОВА