Маскатэк адямиослы услугаос сётӥсь организациослы 200 сюрс манетозь тыриськонъёс тупатыны быгатозы
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Кун Кенешысь депутатъёс тае законэн юнматӥзы. Кызьы вераз Кун Кенешысь Кышкытлыклэсь утиськонъя, регламентъя но Кун Кенешлэсь ужзэ радъянъя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Сергей Лукьянчиков, кышкыт учырлы дась луон режим вакытэ ужась организациос сюлмаськыны кулэ, доразы адямиос маскатэк медаз пыралэ шуыса. Соослы яке маска ӵектыны яке потыны курыны кулэ. Кин уг кылзӥськы, соос доры ӧтьыны луоз югдурез утисьёсты.
Куронэз тӥясьёслы тыриськонъёс тупатӥськозы: нимаз адямиослы — 3 сюрс манетысен 5 сюрс манетозь, кивалтӥсьёслы — 10 сюрс манетысен 20 сюрс манетозь, предприятиослы-оргнизациослы — 100 сюрс манетысен 200 сюрс манетозь.
Закон улонэ пыӵатӥськыны кутскоз, 10 нунал ортчыса.
Элина Кумачёва
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