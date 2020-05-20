Марлы пайме гожъяськись?

Культурая учреждениос ворсаськыса улэмзы дыръя Национальной библиотека лыдӟисьёсызлы мӧзмыны ӧз сёты, вотэс бамъёсаз пӧртэм ужрадъёс-пумиськонъёс радъяз.

Али но Национальной бибилотекалэн «Фейсбукысь» вотэс бамаз facebook.com/unatlib азьланьтӥське проект «Писатель в шоке». Со улсын шаерысьтымы гожъяськисьёс мадё, кыӵе произведениос соослэсь дунне шоры учконзэс воштӥзы, маинызы паймытӥзы-абдратӥзы. Та нуналлы проектэ пыриськизы кылбурчи, драматург, журналист Даниил Клепов, писатель но китай кылысь берыктӥсь Вячеслав Малых, кылбурчиос Татьяна Репина но Максим Сентяков, ВГИК-ысь студентка Мария Чернавина. Соос мадизы Олег Павлов, Ехиель Динур, Ольга Токарчук, Горан Петрович, Лев Роднов писательёслэн книгаоссы сярысь.

Паймем писательёсын онлайн пумиськыны луэ котькуд средае 18 часын.

Анастасия Шумилова