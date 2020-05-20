Малы сутэр куаръёс гордэкто?
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Май толэзе сад-бакча возисьлы котькуд нунал дуно — ваньзэ вуттӥськыны турттоно. Ма сярысь вунэтоно ӧвӧл?
- Укно азьысь удъёс бездытэсь адӟисько, вож-вожесь ӧвӧл ке, кисьтано кальциевой селитра вуэн (3 литр вулы 1 пичи пуньы селитра).
- Кыре поттон азьын ог 3-4 нуналлы вазьгес помидор удъёсты ХОМ (хлорокись меди) суретэн пазяса умой луоз — 1 литр вуын суралтоно пуньы йыл мында ХОМ-ез. Удъёсты со утёз фитофторалэсь, вазь сьӧдэктэмлэсь. Удъёсты бакчае мерттэмлэсь азьло 2-3 нуналзэ вутэк возёно.
- Толэзь пумозь кынтылоз на. Усьтӥськымтэ куарпотонъёс -8 градусэз чидало ке, усьтӥськемъёсыз -3 градусэз гинэ. Нош чияпу, сливапу, улмопу сяськаос -1 градусэн бырыны шедё ни. Соин ик кынтылонъёслы дась луоно. Садэз умой уте ӵын. Но тылпу потонлэсь кышкано. Соин ик юрттоз мукетыз амал — писпуосты вуэн пазяно, зорем кадь мед луоз.
- Горд сутэрез яратэ красногалловой куартэй (тля). Со куарлэн пушказ пыре но отысь вань небытсэ сие. Сутэр куаръёс гордэкто, пульдыло. Пудъёсты утьыны луоз та вакытэ Фитовермен пазяса. Умой кароз сода но — 10 литр вуэ суралтоно 3 бадӟым пуньы кальцинированной яке огшоры содаез. Пудъёсты суч-суч котмытозязы пазяно, куаръёслэн улазы но мед сюроз.
- Толэзь пумозь емышо писпуослы прививка лэсьтыны луэ на.
- Вуоно арын вазь тулыс ик укно азяды тюльпан, гиацинт сяськаосты улӟытэмды потэ ке, выжызэс басьтоно сяська потонъёссы усьтӥськыса вуттэмлэсь азьло.
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