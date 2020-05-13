Малы Африкаысь пияшез асьме песянайёс пие шуо?

Эбрима Мбенга 4 ар пала ни Ижын улэ. Африкалэн шундыпуксён палаз интыяськем кунысь, Гамбиысь, шаерамы вуиз дышетскыны шуыса. Туннэ со ИжГТУ-ысь 3-тӥ курсын тодон-валан басьтэ, умой вераське ӟуч кылын. Эшшо юрттэ шуге-леке вуэм адямиослы — «Добровольцы Удмуртии» огазеяськонлэн ёзчиез луэ.

Ижысь волонтёр Э. Мбенга.



Паймиз шыдлы

— Куке но Россие, Удмурт шаере вуо шуыса, ноку ӧй малпалля, — вера Эбрима. — Школа бере Гамбиын ик йылпумъяй лэсьтӥськисьёсты дасянъя колледжез. Собере дэмласьёс шедизы: ИжГТУ-ын, пе, дышетсконэз азинтыны луонлык вань. Кытын сыӵе университет, уг тодӥськы вал. Вуим татчы 3 кузя, зоро сентябрь толэзе ни. Ӟуч сямен пал кыл но ум тодӥське…

Эбрималэн эшъёсыз выль интыын кема чидаллямтэ, берлань кошкиллям. Нош шаплы пияш гижысь-пиньысь басьтӥськем ӟуч кылэз дышетыны. 8 толэзь кулэ луэм.

— Мынам аслам анай кылы — фула. Нош кун кылмы — англи, угось Гамбия кема дыр ӵоже Англилэн колониеныз лыдъяськиз, — пусъе пияш. — Ӟучез сяна, мон эшшо 5 кылэз тодӥсько, соосын верасько Африкаын улӥсь калыкъёс. Удмурт кылэз но тодэме потэ! Али «ӟечбуресь!» но «ӟечкыласько!» шуыны гинэ тодӥсько.

Лымыез киноосысь адӟылэ­мез вылэм ик. Но татын инбамысь пужнӥсь тӧдьы пырыосты адӟыса, воксё палёмем. Киям, пе, бичаны турттӥ соосты. Эшшо Эбримаез алӥллям: толалтэ туж гылыт луэ, усьыны кема ӧвӧл.

— Но мон татчыозь ӧй усьылы на! — серектэ пияш. — Бен, кезьытлы нокызьы уг дышиськы. Ӟуч эшъёсы шуо: шуныт дӥсяськиськод ке, чик кынмоно ӧвӧл. Мынам вазен шуныт курткаосты, пӧзьёсты чик адӟылэме ӧй вал. Но туж шуныт пӧрмыса но, бызырмисько…

Эшшо Эбрима паймем шыдмылы. Малы, пе, сиёнэ сомында ву пононэз! Со понна пияшлы кельшем ни студеньмы (холодец) — Африкаын сыӵе сиёнзы ӧвӧл. Эшшо ческыт потэ пельняньмы, дорын пӧрамын ке со. Перепеч но, пе, сиысал, но пуштроссэ губиен лэсьто ке, уггес кельшы.

Эбрима пумен дыше асьме сиён-юонъёслы но, культуралы но. Но вордскем палъёсысьтыз куд-ог сям-йылолъёссэ татын но туж уте. Али, кылсярысь, мусульманъёслэн рамаданзы (кӧсутён) кутскемын. Озьы со шунды пуксьытозь уг сиськы. Лыдъя: та йылолэз одно чаклано. Талы сое пичиысен дышетӥзы анай-атаез.

Сюдӥз барабанэз

Шаерамы вуэмез бере Эбрималы секыт йӧтэм. Кылэз умой

уг тоды, коньдонэн шугъяськонъёс кылдӥзы. Угось дышетскиз, дун тырыса. Африкаын люкам но татчы ваем уксёез ӝог быриз. Юрттӥсьёсыз ӧвӧл: семьяязы 5 пинал, анайзы уг ужа, атайзы ог 15 ар талэсь азьло улонысь кошкиз ни. Озьы пияш нокыӵе ужлэсь ӧз палэнтӥськылы — ветлӥз грузчикын. Собере пичияк юрттыны кутскиз англи кылэз тодэмез — тодмоосыз репетитор кариськыны куризы. Нош одӥг пол со малпаз: барабан кулэ, шудыны быгатӥсько ук! Эбрима пичиысен крезьгурез яратэ, туж кырӟасесь вал анаез-атаез но.

Барабан басьтӥз Африкаысь. Кылдытӥз барабанъёсын шудон шоузэ. Дор палъёсысьтыз ик Иже вуэм эшшо одӥг пияшез шудыны дышетӥз. Бӧрысь бордазы Африкаысь вуэм эшшо кӧня ке егитъёсты

басьтӥзы. Табере соослэсь группазэс шаерамы тодӥсьёс ӧжыт ӧвӧл ни. Пӧртэм ужрадъёсы мыло-кыдо пырисько, соосты ӧтчало вордскем нуналъёсазы, сюанъёсазы… Эбрима верамъя, ӵапак та ик табере соосты сюдэ. Но соос чик пумит уг луо дунтэк концертъёс сётыны но. Кылсярысь, ӵемысь вуыло сирота кылем, инвалид луэм пиналъёс доры.

Барабанъёсын шудэм сяна, Эбрима ӧз куштӥськы англи кылъя репетиторстволэсь но — талы нимысьтыз документъ­ёсыз вань ини. Сое шоркарысь одӥгаз школаын англи кылъя урокъёс но нуыны ӧтизы. Но озьы ке но, вис сюре ке, грузчике но, курьере но ужаны мынэ на. Тэк медам пукы, шуэ.

Волонтёр луон мылкыд

Коронавирусэн сэрен секыт югдур кылдэм бере Африкаысь пияш соку ик султӥз волонтёръёс радэ.

— Мынам адямиослы юрттӥськыны бадӟым опытэ вань ни, — шуэ со. — Школаын дышетскыкум ик, «Горд кирос» огазеяськонлэн ёзчиез луи. Арлыдоослы, оген улӥсьёслы, инвалидъёслы юртъер котыразы юрттӥськылӥм. Школаме йылпумъяме бере быдэс ар ужай одӥгаз больницаын волонтёр луыса. Бӧрысь ачим кивалтӥ волонтёръёслэн огазеяськонэнызы.

Озьы, Россие вуыса но, пияшлэн адямиослы юрттон мылкыдыз соку ик шӧдӥськиз. Со волонтёр луыса ужаз футболэн шудонъя дунне­лэн чемпионатаз, дунне­ысь егитъёслэн Сочиын ортчем форума­­зы. Э. Мбенгаез таукаронэн пусйиз Россилэн Президентэз Владимир Путин.

Кызьы вера Эбрима, коронавирус вӧлмемен валче урамъёстӥ поръяны со уг кышка. Угось волонтёръёс вань куронъёсты чаклало: соослы сёто маскаос, перчаткиос, антисептикъёс. Ӵемысь, юрттэт курыса, вазисько арлыдоос, инвалидъёс — сиён-юон, эмъюмъёс басьтоно. Волонтёръёс квартираязы уг пырало. Пияш уг ваты: аспӧртэм тусызлэсь куд-огез шуак луо ик. Но собере туж бадӟым тау каро, пие гинэ шуо.

— Нырысьсэ юрттэт сётыны мон 2 нылъёсын мынӥ вал, — шуэ Эбрима. — Песянай соку ушъяз: о-о, кыӵе кужмо юрттӥськисен ветлӥськоды! Ужаммес телевидение пыр возьматӥзы но, табере куд-огез верало: о-о, телевизор уг пӧяськы вылэм, зэмзэ но, олонтёръёсмы туж аспӧртэмесь! Туж трос тау кылъёс кылӥсько. Одӥгезлэн песянайлэн ӵапак вордскем нуналыз тупаз. Сое ӟечкылай кырӟаса ик!

Эбрима адямиосты уг лю­кы кыӵе выжыысь луэмзыя. Бен, котькуд калык пӧлын вань, пе, урод но умой адямиос. Шуэ: ачид тон урод ке, котырад бинисько урод адямиос. Нош ӟечъёсыз карисько ӟеч мурт борды.

Элина Кумачёва