Мае лыдӟо Сьӧлта ёросысь Югдон гуртысь библиотекаын?

Сьӧлта ёросысь Югдон гуртысь библиотекаын 30 ар ӵоже тырше Валентина Емельянова. Мыло-кыдо кышномурт котькуд лыдӟисезлэсь сямзэ, кыӵе книга лыдӟыны яратэмзэ тодэ.

Сьӧлта ёросысь Югдонысь библиотекае ар ӵоже

200-лэсь трос адями вуылэ.

Туспуктӥз Ангелина Снигирёва



— Школаын дышетскыкум, перемена дыръя библиотекае бызьыса мынӥсько вал, — шуэ В. Емельянова. — Классын ӵаш-ш-ш вазе, нош библиотекаын чал-чал, ӝажыос вискын шыпытын книгаосты учкыса пукылӥ. Лыдӟиськыны яратон выжыямы: бабуше Анна Борисова 1920-тӥ-1930-тӥ аръёсы Сьӧл­та ёросысь Шактапиын аслаз юртаз лыдӟиськон корка усьтӥз. Гуртоос пӧлын со огназ грамотаез тодэ вылэм, соин калык дораз дышетскыны ветлылӥз.

Школазэ йылпумъямез бере В. Емельянова Ижысь культпросветучилищеын биб­лиотекарьлы дышетскиз. Берло тодон-валан люказ на Удмурт кун университетын.

Нырысь ужаны кутскиз Сьӧлта ёрос библиотекаын, бӧрысь Юмга гуртын библиотека усьтӥз, 1-2 ар ужаса вуттэмез бере картэз сьӧры Югдон гуртэ вуиз. Озьы 1987-тӥ арысен улонэз но ужез та гуртэн герӟаськизы.

Югдон библиотекае ар ӵоже 200-лэсь трос лыдӟисьёс пырало, нош гуртын 300 пала мурт улэ. Эшшо Лудӟи-Ӝыкъялась, Юмгалась адямиос книга юало.

— Егит пенсионеръёс выльысь классикаез лыдӟыса пото, — вера Валентина Николаевна. — Л. Толстоез, Ф. Дос­тоевскиез, И. Бунинэз ярато. Кудӥз-огез туала кунгожсьӧр но ӟуч литератураен тунсыкъяське, детективъёс киысь кие ветло. Газет-журнал яратӥсьёсмы но вань. Тани «Республика» элькун журналэз ваньзы учкыса пото. Егитъёслы «За рулём», «Мне 15», «Ромео и Джульетта» выллемъёссэ ёрос библиотекаысь вайылӥсько. Калык куре югыт бамъёсын, яркыт туспуктэмъёсын, бадӟым букваосын гожтэм книгаосты. Соин выльёсыз ӝажыос вылын кема уг сыло. Зэм, ар ӵоже фонд трослы ик уг выльдӥськы, но лыдӟыны номыр шуыны уг луы.

Гуртоос удмурт произведениосты но ярато. Кылсярысь, Геннадий Мадьяровлэсь «Аналтэм сяська» повестьсэ тросэз лыдӟыса потӥзы. Бӧрысь, ваньзы ӵошен люкаськыса, конференция орт­чытӥзы — котькудӥз аслэсьтыз мылкыдзэ, малпанзэ усьтӥз, авторлэсь мукет произведениоссэ тодаз вайиз, ӵошатӥз. Вазенгес радъязы Ашальчи Оки кылбурчилы сӥзем крезьгуро ӝыт. Югдонысь «Ӟардон» ансамбль кырӟанлы пӧрмем кылбуръёссэ быдэстӥз, мукет кылбуръёссэ лыдӟизы на нылпиос но бадӟымъёс.

Библиотекае кожаны ярато покчиос но. Татын удмурт ӝӧк выл шудонъёс вань, анай кылзэс тодӥсьтэм нылпиос буёлъёсты, пудо-живот нимъёсты дышетыны быгато. Валентина Николаевна бадӟым саклык висъя нылпиослэсь тодон-валанзэс будэтонлы. Но мае ке лыдӟыны, выль книга кутыны эриктэм уг косы — пиналъёс­ты выленыз тодматэ шудон пыр яке кыӵе ке тунсыко пумиськон дыръя. Озьы туэ Пётр Чайковский тодмо композиторлы сӥзем визь сынан радъямын вал, собере пиналъёс вожмаськыса крезьгурчи сярысь книгаос басьязы. Ортчиз Россилэн Конституцияз вош­тонъёс пыртонлы сӥзем пумиськон но, визь погъёс асьсэ правооссы сярысь тодӥзы, собере сётэм ужъя валтӥсь документысь статьяосты утчазы.

Библиотекаос толэзь ӵоже ворсаськемын вал ке но, Валентина Николаевна лыдӟисьёсын Интернет пыр кусып возиз. Гуртоосыз понна со лыдӟиськонъя флешмобъёс

малпаз. Кылсярысь, анай-атайёс нылпиосынызы валче кни­га лыдӟыны пуксё, сое тус­пуктыса, вотэсэ потто. Али но В. Емельянова библиотекалэн вотэс бамаз пӧртэм пумо тунсыко иворъёс бича но соин калыкез тодматэ.

________

Ангелина СНИГИРЁВА