Лӧптылонэз воштӥз… курадӟон. Кызьы ортче «дистанционка»?

Толэзь ӵоже ини пиналъёс школае уг ветло, гуртазы дышетско. Городын дышетӥсьёс пиналъёсын видеоконференциос ортчытъяло, нылпиос пӧртэм сайтъёс пыр тодон-валанъёссэс юнмато. Но котькуд гуртын озьы ужаны уг пӧрмы — ӟеч Интернетсы ваньзылэн ӧвӧл.

Дэбес ёросысь Уйвайысь Е. Хохряковалэн школае мынэмез потэ ни.

Туспуктӥз Дарья ХОХРЯКОВА



Школаын капчигес, шулдыргес

Дэбес ёросысь Уйвай школаын дышетске 27 пинал. Соос пӧлысь куд-огезлэн гинэ гуртаз Интернетэз вань, дышетӥсьёс но дышетскисьёс вотэс бамъёс пыр кусып возьыны уг быгато. Соин ик котькуд понедельнике дышетӥсьёс ужаны пото, нылпиослы вуоно арнялы заданиос дасяло.

Озьы биологилы дышетӥсь Галина Лоллиевна Емельянова котькуд нылпилы бумага вылэ гожтэ, кыӵе параграфъёсты лыдӟоно, темаез валамзэс эскерон понна пӧртэм тестъёс, заданиос дася. Понедельник пумын анай-атайёс школаысь соосты басьто, пятницае берен ваё. Дышетӥсь ваньзэ эскере но выль арнялы уж дася, янгышъёс бордын ужан понна но заданиос сётэ на.

— Уг пӧрмы дышетсконмес быдэсак дистанционно кареммы, — вера Галина Лоллиевна, — нылпиосын ке ум, анай-атайёсын кусып возись­комы, адӟиськылӥськомы, дорысь уж киысь кие сётӥськомы. Та амалэз бесконтактной уд нима, но мар карод, мукет сямен ужаммы уг луы!

Али Уйвай котырысь гуртъёсын школае ветлӥсь пиналъёс ӧвӧл, нош луысалзы ке, анай-атайёссы озьы ик арнялы быдэ Уйвае ветлысалзы яке дышетӥсьёс школа автобусэн доразы уж нуллысалзы.

— Тау шуиськомы анай-атайёслы, — вера Галина Лоллиевна, — бадӟым классъёсысь пиналъёс ас понназы дышетскыны пӧрмыто ни ке, пичиосызлы трос юрттоно луэ, дисциплиназэс возёно, медаз азьтэмъяське, шудыны медаз кутске.

Елена Хохрякова 6-тӥ классэ ветлэ, мукет ӵош дышетскись эшъёсыныз ӵошатыса, солэн вотэсын пукыны луонлыкез вань, озьы ке но ваньзы сямен дышетске: выль заданиосты котькуд понедельнике мамаез вае.

Лена дышетсконзэ капчиятон понна аслыз расписание кылдытӥз: ӵукна 9 часын урок лэсьтыны пуксе, 12 часын нуназея, собере 3 часозь нош дышетске. Арня ӵоже вань заданиоссэ лэсьтыса вуттэ.

— Туж трос математикаен сёто, курадӟисько лэсьтыны, — ӝожтӥське Лена, — уг ке валаськы, мамалэсь юалляськисько, дышетӥсьёсы места али со, куддыр дышетӥсьёслы «ВКонтакте» пыр гожтӥсько, соослы, кинлэн гуртаз Интернетэз ӧвӧл, жингыртӥсько. Акыльтӥ ни тазьы дышетскыса, школае мынысал ни, отын дышетскыны капчигес но, шулдыргес но.

Лябӟо синъёс

Нош Пичи Пурга ёросысь Улӥ Посьтол школаын мукет амал шедьтӥзы — дышем расписаниея ик дышетско.

— Котькуд класслэн «ВКонтакте» бамын чатэз вань, — вера удмурт кыллы но литературалы дышетӥсь Ирина Николаевна Коротаева. —

8 но ӝыны часын нылпиосмылы жингыръяськомы, сайказы ни-а шуыса, онлайнэ потэмзэс чакласькомы.

Дышетсконмы кутске 9 часын, урокъёсмы мыно 45 минут ӵоже, шутэтскыны переменаос карылӥськомы, обедлы дыр висъяськомы.

Озьы 2 нунал ортчиз но, пиналъёслэн школае ум ветлэ шуыса лӧптэм мылкыдзы куашказ.

— Жадиськомы, пе, нош ми юрттыны ум быгатӥське, милемлы но секыт, кӧня ке гинэ чиданы кылиз на шуыса, буйгатӥськомы, — вера Ирина Николаевна.

Куд-ог анай-атайёсын огкыл шедьтыны секыт, пе, нылпиоссэс компьютер азе пуксьыны уг лэзё, шуо: ми озьы ӧм дышетске вал, Интернеттэк но чидалозы. Сыӵеосыныз пиналъёсын телефон пыр кусып возьыны тыршо.

— Доре уж трос ум сётӥське, урок дыръя зол жадё, — маде Ирина Николаевна, — куддыр мае урокын ӧз вуттэ, сое гинэ лэсьтыны косӥськомы, малы ке шуоно пиналъёс пӧртэмесь: кин ке ӝыны урок ӵоже ваньзэ валаса, быдэстыса вуттэ, нош кинлы ке ганяк лыдӟиськоно, темаез сэрттыны-пертчыны кема выроно.

Дышетӥсьёслы табере урокъёслы эшшо но кема дасяськоно луэ, ваньзэ дистанционной амалъя тупатоно, темаез вакчи дыр куспын валамон карыны тыршоно. Тросэз школаос дистанционной дышетсконлы дась ӧй вал.

Ирина Николаевналэн верамезъя, тужгес но шуг нылпиослэсь ужъёссэс эскерыны. Пиналъёс заданиосты тетрадязы быдэсто, туспукто но дышетӥсьёслы келяло. Дышетӥсьёс мониторысь лыдӟыны выро ни, мар гожъяло пиналъёс, тазьы янгышъёссэс горд ручкаен уд тупатъя. Дышетӥсьёс ӝожтӥсько, синъёсмы лябӟо шуо.

Жадизы ваньзы

Полина Куликова туэ Можга педколледжез йылпумъя, самоизоляция вакытлы тупаз практика ортчон дырыз. Али со Алнаш ёросысь Байтэрек школаын дышетӥсьлэсь ужзэ ас вылаз мерта. Дистанционно.

— Пиналъёсты ум адӟы­лӥське, дорамы компьютер азьын пукиськомы но урок­лы конспектъёс дасяськомы, — шуэ Полина. — Кызьы милем верало: пуктэ син азяды, рос-прос урок ортчытӥськоды шуыса, но со урокты уз луы. Со сяна, 15 минутъем открытой урокмес видеое гожтӥськомы, классной час дасяськомы. Оло, азьланяз дышетӥсьёсты дасясь колледжъёсын, университетъёсын выль дисциплина усьтоно — дистанционной дышетскон?

Полина 2-тӥ классын дышетскись пиналъёслы урокъёс дася, классаз

9 нылпи. Дышетӥсьсы Ольга Григорьевна Дорофеева та дырозь пӧртэм ужан амалъёсты эскериз ни. WhatsApp мессенджерын анай-атайёсын герӟаське, котькуд нунал пиналъёслы заданиос сётэ, видеоурокъёс но келя, тэшкылиос отын ик возьмато быдэстэм ужзэс, янгышъёссы вань ке, дышетӥсь соос бордын но ужаны выре. Классысь 1 нылпи Тойгузино гуртысь, отын Интернет туж урод кутэ бере, анай-атай­ёсыз Байтэрек школае арнялы одӥг пол ветло, дорысь уж басьто-ваё.

— Тазьы валаны уг луы, валаз-а пинал темаез, ӧз-а, ачиз ужзэ лэсьтӥз яке анаез юрттӥз, — шуэ Ольга Григорь­евна. — Нырысь пиналъёслы кельше вал тазьы дышетскыны, нош али жадизы ни ваньзы: пиналъёс но, анай-атайёс но, дышетӥсьёс но…

Мария Емельянова