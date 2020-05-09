Кыӵе вузкаронниос но ужъюртъёс усьтӥськозы 12-тӥ куратолэзе?

МФЦос ужалозы азьвыл гожтӥськыса лыктӥсьёсын гинэ.

12-тӥ куартолэзьысен ужаны кутскозы МФЦос но куд-ог предприятиос. Озьы ик вуз карыны луоз сад-бакчалы кулэ луись арбериосын, рассадаен — усьтӥськозы 9 бадӟым базаръёс.

Та сярысь ивортӥз Удмуртилэн Тӧроез Алескандр Бречалов. Пусйиз, вуз карисьёслы но предприятиослы одно ик кулэ Роспотребнадзорлэсь куронъёссэ чакланы.

Дӥськутэн, пыдкукен но мукет арбериосын вуз карись лавкаос, вузкарон центръёс озьы ик пытсамын луозы. Кызьы ивортӥз Тӧро, тросэз адямиос уг чаклало Роспотребнадзорлэсь куронъёссэ, трос калыко интыостӥ ветлыкузы, маскаос уг дӥсяло. Соин ик куд-ог магазинъёсты усьтыны та нуналлы кышкыт на. Вераны кулэ, МФЦос ужалозы гожтӥськыса лыктӥсьёсын гинэ.

11-тӥ куартолэзе 19 часын Удмуртилэн Тӧроез ивортоз на, кызьы азьланяз улон радъямын луоз но кызьы шаермы каллен-каллен карантинысь потоз.