Кылбуръёс но «чурулникъёс»

Леонид Ившин кылбурчилэн но тодосчилэн «Визыласа бызе Лозо» (6+) кылбур бичетэз потӥз. Отын удмурт но ӟуч кылъёсын кылбуръёс люкамын.

Книгалэн нырысетӥ люкетаз пыремын вордскем палъёсын, Лозо шур котырысь инкуазен данъяськон мылкыдын тырмем, пи­нал дырысь дартъёсын пӧлэстэм, егит пилэн син­маськон вакытысьтыз лушкем малпанъёсыныз герӟаськем чуръёс. Котькудӥз гожъяськыны йӧн­дырись мурт та бордысен кутске кадь. Вӧжогес луэмезъя (быдэ вуэмезъя) солэн дуннеез паськыта, вордскем палъёсысьтыз дышетскыны яке ужаны палэнэ вамыштыса, выль эшъёсын пумиськыса, солэн тунсыкъяськонъёсыз но тросгес, пӧртэмгес луыса кошко. Ваньмыз со Леонид Ившинлэн кылбур чуръёсаз но шӧдӥське. Отысь адӟиськомы гуртысь востэм удмурт пияшлэсь нылъёсын дӥсьтӥсьтэмгес луэмзэ но, кусыпъёсты герӟаны быгатымтэез пумысен ас понназгес куректэмзэ-ӧп­келемзэ но. Но со оске, солэн но сюлэмызлы вазиськись гажано нылмурт одно ик шедёз шуыса.

Автор вала кылбуретлэсь кабъёссэ-катъёссэ. Но егит дыръяз гожъямъёсаз волятон-тупатон интыосыз вань на шуыса, шӧдӥське. Малы ке но мон книгаысь ӧй шедьты берло вакытэ кылдытэм чуръёссэ. Быдэ вуэм муртлэн соос кужмогес но яркытгес луыны кулэ.

Мон авторез егитгес дыръяз гожтэм кылбуръёссэ тупатъяны, выль сямен учкыны уг косӥськы, но бичетэз поттон азьын вань кылбуръёсты эшшо сӥс пыр лэзёно ик вал, оло.

«Визыласа бызе Лозо» бичетлэн 2-тӥ люкетэз ӟуч кылын кылбуръёс шуыса нимамын. Ӟуч кылбуръёс — авторлэн кӧняезлы ке удмурт кылбуръёсызлы ик подстрочникъёс шуыса учки.

Мукетаз люкетын Владимир Семакинлэн, Александр Ворончихинлэн но Владислав Кирилловлэн ӟуч кылысь берыктэм кылбуръёссы печатламын. Кылысь кылэ берыктонын пӧртэм школаос вань. Кин ке оригиналысь котькуд кылзэ берыктэ, кылбур мукет кылын но оригиналлы туж матын мед луоз шуыса. Соку кылбурлэн рифмаез-ритмез но палэнэгес кыле ини, но образной системаез туж матын луэ. Сыӵе подстрочникъёс (яке кызьы вералоз вал Владимир Романов кылбурчи — «чурулникъёс») оригиналлэсь кылзэ тодӥсь­тэм кылбурчиослы юрт­тэт луо ини. Тазьы берыктэмъёсты туала аръёсы тросэн пумитаськом эстон, фин кылъёсысь удмуртомытэм чуръёсысь.

Нош классической школалэн куронъёсызъя кылбур, выль кылэ выжыса но, рифмаё, ритмо кыльыны кулэ, образъёсыз но мед выжозы, анай кылын лыдӟись мурт сое капчиен мед лыдӟоз, аслаз мед кароз. Мон ачим классической берыктон амал­лы матынгес луисько бере, Леонид Ившинлэсь «меӵак» берыктэмъёссэ Владимир Семакин но Александр Ворончихин ӟуч писательёслэн творчествоенызы тодматскон вылысь учки. Нош удмурт кылбурчилэн Владислав Кирилловлэн кылбуръёсыз 2 полэс берыктэмъёслы пӧрмиллям: Владислав Кирилловлэсь удмурт кылбуръёссэ ӟуче берыктэм Удмуртиысь калык писатель Анатолий Демьянов, бӧрысь ӟучысь удмуртэ «меӵак» берыктэм Леонид Ившин.

Котьма ке но, авторлэн «Визыласа бызе Лозо» книгаез тунсыко луэ нимаз кылбурчилэн ки бервылыныз, аспӧртэмлыко уженыз. Но, кызьы шуи ини, книгаысь адӟем потэ на вылэм Леонид Ившинлэсь берло аръёсы гожтэм оригинальной, тунсыко чуръёссэ но.

________

Владимир МИХАЙЛОВ, Россиысь но Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонъёссылэн ёзчизы

Марӟан лысву

Ӝужась шундылэн тылсиез

Марӟан лысвуэз чильдытӥз —

Сизьым буёлэн кисьтаське,

Чебер но ворпо адӟиське.

Тазьы учкиськод ке — азвесь,

Мукет учкиськод ке — чигвесь…

Вамыш ке лэсьтӥд со пӧлтӥ,

Васькоз турын-куар мугортӥ…

Дораз матэгес лыктӥсько,

Асме со пушкысь адӟисько.

Мыным лушкемен кырмыштэ:

Я, учкы, пе, адӟы астэ.

Лозо шуре

Ӵукна ик вазь туннэ вамышъясько

Яратоно шуре — Лозо — доры,

Векчи чорыгъёслы мон паймисько…

Шумпотонэн тырме сюлэм дары.

Шыпыт гинэ гылӟись интыетӥз,

Турын-куарен узыр ярдуръёстӥз

Лэзиськыса будо вож бадьпуос,

Лопыръяло азвесь вукарнанъёс.

Чагыр инмез чылкыт возьматыса,

Воринъяса бызе Лозо шуре.

Лул-сюлэмме пумен буйгатыса,

Йырам лысву кадь дун малпан пыре.

Ярдур кусыпъёстӥ визыласа,

Азвесь вузэ Лозо азьлань нуоз.

Кузь сюресэз капчи ортчылыса,

Чебер шаеръёсы со вуылоз.

Леонид ИВШИН