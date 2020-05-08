Кызьы туэ пусъё Вормон Нуналэз?

Вормон Нуналэ ульчаос, площадьёс калыкен тымиськемын луо, нош туэ 9-тӥ мае самоизоляциез чакланы куро на. Кызьы, дорын пукыса но, калыкен валче луоно?

Пичи Пургалась синпелет доры адямиос оген-оген ветло.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Россиын Быдӟым Вормонлы сӥзем лачак акциос вотэсын ортчо. Шаерамы но тросэз ёросъёс ужрадъёссэс Интернетэ выжтӥзы. Адӟем карымон луэ Пичи Пурга ёрос.9-тӥ мае пичи пургаослэн 3 онлайн площадказы ужалоз. Ёрос библиотекалэн, культурая юртлэн но ёрос администрацилэн «ВКонтакте» вотэс бамъёсазы нунал ӵоже ортчозы акциос, шара лыдӟонъёс, концертъёс, ёросысь кивалтӥсьёс калыкез ӟечкылалозы. Али районын трос акциос радъясько: «Вспоминая удмуртских матерей», «За взятие Берлина», «Фоторамка памяти», «Прочти Победу, Малая Пурга», «Пурга геройёс» но мукет. Пиналъёс удмурт кылын мадё войнае пыриськем ӵыжы-выжыоссы сярысь «Вера героед сярысь» проект улсын. Куд-ог акциослы 9-тӥ мае йылпумъянъёс лэсьтэмын луозы, вормисьёсты шараялозы.

— Быдэс Россиын ортчись акциосы но пыриськиськомы, асьмелэнъёссэ но малпамы, — вера ёросысь культурая но туризмъя управленилэн кивалтӥсез Надежда Степанова. — Кылсярысь, Пургалась вань обелискъёсты туспуктыса одӥг видеое люкаськом. Со сяна, «Улэп куараос» акция улсын ветеранъёслэсь куараоосэс гожтыса кельтыны тыршиськом. Али ёросамы 3 ветеран улэ, соослэсь куараоссэс гожтӥм, радиоысь, Пурга гимназиысь архивъёсысь записьёсты вуттӥзы на. 9-тӥ мае Пурга черкын ортчоз войнаын быремъёслы сӥзем панихида — сое но онлайн амалэн возьматом калыклы. Ялан ӝуась тыл буш медаз луы шуыса, дораз буре ваён вахта сылоз. Та ужрад ортчоз, Роспотребнадзорлэсь вань куронъёссэ лыдэ басьтыса.

Шаркан черкогуртын буре ваён вахта азьло аръёсы 5 нунал ӵоже кыстӥське вал, туэ 2 нунал гинэ ортчытыны медо. Вань ужардъёсты туж эскериськыса радъялом, митингез онлайн амалэн возьматом, ивортэ Шарканысь культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая управлениысь ужась Ирина Кабачева. Азьло аръёсы вахтаын школьникъёс но сыло вал ке, туэ ужась егитъёс ог-огзэс вошъялозы. Вахтаез сӥё-дано усьтозы 8-тӥ мае — ужрадэз бӧрысь вань мылкыд карисьёс учкыны быгатозы. Азьвыл Вормон Нуналэ ёросысь трос калык люкаське вал автопробегез учкыны. Туэ черкогуртлэн валтӥсь ульчаостӥз кузя одӥг гинэ машина ортчоз — «ГАЗ-53» автомобильысь войналы сӥзем кырӟанъёс чузъяськозы. Нош «Катюша» кырӟанэз шарканъёс али ик быдэс черкогуртэн быдэсто ини — акция улсын юртъёсазы, азбаръёсазы кырӟало, бӧрысь соцсетьёсазы кырӟамзэс возьмато. Вормон Нуналэ одно ик ӟечкылалозы черкогуртазы одӥг гинэ кылем ветеранзэс Аркадий Поликарпович Кочуровез.

Али Шарканын ульчаосты ӝикытато, эмблемаос ошыло. Муниципал юртъёсын укно дуръёсы ветеранъёслэсь туспуктэмъёссэс интыяло, сюрсо ленточкаос ошыло. Калыкез но бурдъяло укнооссэс чеберъятыны. Нялтас вераса, «Буре ваён укноос» акция быдэс элькунамы ортче. Война пыр потэм ӵыжы-выжыоссылэсь, ожысь но ужысь ветеранъёслэсь туспуктэмъёссэс укно дуръёсазы интыяса, адямиос возьмато: тупаса улон понна курадӟыса ужам, улонзэс сётэм геройёсмы али но милемын ӵош, шумпото, сайкыт инбам шоры учкыса.



Виктория Крамова