Кызьы ортче «Изоизоляция» флешмоб

Арлы быдэ 18-тӥ мае дуннеын пусъё Музейёслэсь нуналзэс, ортче «Музейёслэн уйзы» акция. Туэ, вань мукет бадӟым ужрадъёс выллем, со вотэсын радъяськиз.

«Изоизоляция» флэшмоб

М. Гариповлэн «Гуртын гужем» суредэз.

Музейын ужасьёс онлайн амалэн экскурсиос ортчытъяло, фондъёсысьтызы тунсыко но шер пумиськись арбериосын калыкез тодмато. Озьы ке но калык, самоизоляциын пукыса, музейёсы ветлэмлэсь, искусстволэсь мӧзме ик. Соин но, дыр, апреле мытэм «Изоизоляция» флешмоб сокем паськыт вӧлмиз.

Адямиос, дорысь котырзэс уже кутыса, тодмо суредъёслы тупась туспуктэмъёс лэсьтыны ӧдъязы. Кин ке огназ пуксе, кин ке кузпалзэ, пиналъёссэ туспуксьыны чортэ, тросэз коӵышсэс я пунызэс суредэ пырто. Та дырлы трос тодмо художникъёслэн ужъёссылы «копиос» лэсьтэмын ини, пӧлазы Иероним Босх, Фрида Кало, Эдвард Мунк, Густав Климт, Рене Магритт, Пабло Пикассо, Ян Вермеер, Энди Уорхол, Виктор Васнецов но мукетъёсыз. Куд-огез туспуктэмъёссэс серемес карыны тыршо, вашкала улонысь арбериосты туала югдуръя тупато. Вашкала суредъёс вылысь дуно пильыс занавес интые вуж шобретэз ошо, ӝужыт шляпа интые йыразы ведра поно, горностай интые гадь бордазы коӵышез ӝипто. Мар дорын вань — ваньмыз яра.

«Изоизоляция» проектэ пыриськисьёс ужъёссэс соцсетьёсысь огинъёсы люкало. «Фейсбукысь» огинын, кылсярысь, ог 600 сюрс адями пуке. «Изоизоляциез» синйылтӥз Москваысь А. Пушкин нимо музей но. Музей флешмобез радъясьёсын валче ялӥз вож-

вылъяськон — фондысьтызы суредъёсты улӟытыны ӵектӥз. Вормисьлэсь фотозэ музейлэн юрт вылаз ошозы.

Дорын кема пукисьёслы флешмоб эмъюм выллем луэ. Керӟегъяськисьёс буйгало, серекъяса но эшъёссэс шумпоттыса. Флешмоб эшшо огпол возьматӥз: искусство лулэз бурмытэ.

Ми но ӵектӥськом та флешмобе пыриськыны. Яратоно удмурт художниктылэсь суредзэ бырйыса, солы тупась туспуктэм лэсьтэ но

#изоингож хештеген соцсетьёсады пуктэлэ. Устооссэ ужъёсты газетамы печатлалом.

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Анастасия ШУМИЛОВА