Кызьы карп будэтоно бакча берын?

Карпез вордыны секыт ӧвӧл.

Берло дыре фермеръёс пӧлын чорыг вордыны мылкыд карисьёс йыло. Азбарамы ик карп будэтысалмы, шуо гуртоос. Нош мар бордысен кутскыны уг тодо.

Карпез вордыны секыт ӧвӧл.

Туспуктӥз Антон ЗЯМБАХТИН



Мукет чорыгъёсты сярысь, карпез вордыны каньылгес: сиён трос уг куры, толэз капчиен ортче, кыкетӥ араз ик 2-2,5 килограммозь будэ ни, озьыен, сое вузаны луэ ни.

Карп вордыса уксё поттыны кутскон понна лазег ӵыпет ӵыпоно. 1,5-1,8 метрлэсь мур медаз луы — чорыг шунытэз яратэ. Туж паськыт но медам луы, озьы чорыг аслыз ӝоггес сиён шедьтоз, чалякгес будоз. 20 тонна карп поттон, вузаськыны кутскон понна 5-10 гектар быдӟа ӵыпет тырмоз. Карп ӝоггес мед будоз шуыса, тужгес умой 1 аръем пичиесь чорыгъёсты вуэ лэзьыны. Сӥзьылозь 200-300 грамм быдӟа будозы. 1 гектар вулы 1 сюрс 800 чорыг тырме. Али ӵапак

дырыз ӵыпетэз тырмытыны. Та понна карп нумыр (личинка) но тупалоз: 1 гектар ӵыпетэ 3 сюрс нумыр лэзёно. 1-ез шорлыдын 10 копейка сылэ. Сӥзьылозь со 25 грамм луоз ни. Пичи чорыгъёсты басьтыны луонлык ӧвӧл ке, шурысь кутэм карпъёсты ӵыпетэ лэзьыны луэ.

Артэ ӵыпет ӧвӧл ке, куд-огез бекче выллем садокъёс шуре пуктылэ, отын карп будэтэ.

Куд-огез ӝожтӥське, шурысь чорыглэн, пе, сумед шӧмыз луэ. Шурын угось карп оломае но сие. Нош ӵыпетын сое чабеен но йыдыен сюдыны кутскиды ке, вань кӧш шӧмыз кӧня ке нунал ӵоже быроз. Карпез сюдоно ӵукна но ӝыт. Умой луоз сиёнэз нимысьтыз лотоке тырыны. Ю тысь сяна, карп яратэ кӧжы, комбикорм. Но таиз дуногес усе.

Паськыт азбарын я бакчаын но карп вордыны луоно. Со понна ышыг интыегес бассейн выллем гу гудоно. Котырысьтыз сюйзэ юнматоно, пыдэсаз горд сюй кисьтано. 1,5 метрлэсь мургес медаз луы. Карп, котькыӵе чорыг сямен ик, кышка зол куаралэсь. Ӵыпетлэн оглюкетэз вужере мед кылёз, мукет палыз шунды шоры мед йӧтоз. Озьы чорыг кулэ дыръяз салкым азе ватскоз, кынмыкуз шунды шорын шунскоз. Гурезь улэ ӵыпет гудыны уг яра: зор-кот дыръя вань кырсь ву отчы васькоз, чорыгез ӝокатоз.

Пӧсь вакытэ, 25-30 градус дыръя, чаклано, тырме-а чорыглы омыр. Ву вылэ ялан потэ ке, озьыен, ӝока. Сыӵе дыръя вуэ аэратор пуктоно, со вуэз кислородэн тырмытыны юрттэ. Яке вузэ выльдоно. Соку гидкуазе лэсьтэм ӵыпетын но карп умой будоз.

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Антон ЗЯМБАХТИН, Вотка ёросысь зоотехник-рыбовод