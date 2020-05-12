Кызьы дышетскозы пиналъёс?

Россиысь Просвещениея министерство дэмлаз: 1-тӥ-8-тӥ классъёслы дышетсконэз йылпумъяно 15-тӥ-16-тӥ мае, 10-тӥ классъёслы — 29-тӥ-30-тӥ мае, нош 9-тӥ но 11-тӥ классъёслы — 5-тӥ июне. Но котькуд улосвыл, югдурез шоры учкыса, ачиз бырйыны кулэ, кызьы дышетсконэз азьланьтоз.

— Тросгес шугъяськонъёс кылдо выпускникъёсын, — вераз Россиысь просвещениея министр Сергей Кравцов. — Али чакласькомы экзаменъёсты 8-тӥ июньысен ортчытыны, но шутэтскон нуналъёс бере ваньмыз воштӥськыны быгатоз на, учкомы, кӧня висисьёс кылдозы. Школьникъёслэн тазалыксы понна сюлмаськиськомы, соин 12-тӥ май бере гинэ экзаменъёслэсь расписанизэс кылдытомы.

4-тӥ мае Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов меӵак эфирын мадиз, кызьы радъяськоз дышетскон матысь дыре Удмуртиын.

Выпускникъёс ЕГЭ-тэк вылӥ дышетскон интыосы пырыны уз быгатэ, соин ик гужем ӵоже со одно ик ортчоз. 11-тӥ классын дышетскисьёс 18-тӥ майысен школае экзаменъёслы дасяськыны ветлозы ни.

18-тӥ майысен ик техникумъёсын, колледжъёсын 3-тӥ но 4-тӥ курсъёсын дышетскись студентъёс пичи группаосын ветлыны кутскозы практической занятиосы.

9-тӥ классэз йылпумъясьёслэн экзаменъёссы пумысен али кенешон мынэ на, 8-тӥ май бере Россиысь Просвещениея министерство та пумысен дэмланъёссэ сётоз. Озьы ик тодмо ӧвӧл на, вузъёсты йылпумъясьёс ку но кызьы сётозы кун экзамензэс, ку дипломзэс утёзы.

Дышетскон сярысь юанъёсты кылдӥзы ке, жингыртэ 8 (3412)

51-45-40, 51-45-22 телефонъёсъя.

Мария Емельянова