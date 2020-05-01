Кузьым
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— Ванька, сайкад-а ни? Кылзы ай, ивор верало, — 5 часын ӵукна картсэ сайкатэ Марпа. — Баляка Петырлы 70 аресаз
эмеспиез кунян кузьмам. Будэты, пе, варматай, та кунянэз, сӥлен но йӧлын улэмдэ мед адӟом, котьку но дорад шумпотыса бертоно мед луоз. Паймод, ява, туала нылпиослы! Оло,
кулытозяд ужатэмзы потэ.
— Адӟом ай, Марпа, кыӵе кузьымен тонэ шумпоттоз эмеспиед. Тынад но 70-эд кыдёкын ӧвӧл ни, — пальпотыса вазиз Ванька Марпаезлы пумит.
— Монэ эмеспие гажа. Малпасько, кузьым но йӧн-йӧн
кузьмалоз, гажамзэ возьматоз, — аслэсьтыз кариз Марпа.
Ӝоген Марпалэн но вордскем нуналыз вуиз. Сое кышномурт лӧптэм мылкыдын пумитаз. Ма но ӧз кузьмалэ Марпалы юбилей ӝытаз! Кузьымъёссэ адӟыса, мукет арлыдо кенакъёслэн сюлэмазы вожъяськон чепылляськиз, луоз. Телевизор, спутник тэркы, электромясорубка, микроволновой гур, бадӟым шобрет, кӧня ке турлы валес валтос — кузьымъёс кулытозь тырмозы, ява.
Но Марпа уката возьмаз эмеспиезлэсь кузьымзэ. Я, ӝоген со но кыл вераны султӥз:
— Анай, тазалык но шудбур сӥзьыса, ми тыныд атас кузьмаськом. Кема ул, анай, азбаред чипыен-куреген мед тырмоз.
Марпалэн мылкыдыз куашказ. Малы кулэ со атас? Сотэк но курегъёсыз пузало. Нош чипы базарысь но басьтыны луэ…
Атаслы пуны карын сяна инты ӧз сюры. Со но — пунылэн кулэменыз гинэ. Оло кынмыса, оло «кышноосызлэсь» мӧзмыса, атас пуны карын ӵукнаысен бер ӝытозь чоръяз. Марпалэн
курегъёсыз котыразы ӧз лэзе бере, атас кинэн эшъяськыны
ӧз тоды.
Нунал ортчемъя Марпалы атас кельшыны ӧдъяз: пуны карын улыса, утӥсьлэсь ужзэ быдэсъяны кутскиз, ява. Доразы
пырись-потӥсь тодмотэм калыкез пурӟытыны валатскиз. Коӵышъёс сярысь веранэз ик ӧвӧл. Соин Ванька капка бордаз пул шуккиз: «Чаклаське, лек атас!»
Марпа гинэ сюлмаськонэ усиз: та атас 5 арзэ улыны мед быгатысал. Табере ини кышномурт тодэ, кыӵе кузьым куроз эмеспиезлэсь вуоно юбилеяз: юртъер возьмась хаски пуны
мед кузьмалоз.
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Алексей ТРУБАЧЕВ
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