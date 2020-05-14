Коронавирусэн черламъёсын кусып возем 6 нылкышноослэн вордскизы таза нылпиоссы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 мая, 2020 11:33

Related Articles

Туспуктэм: udmdunne.ru

Та сярысь ивортӥз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко.

Та вакытэ эмъясьёс чакласа возё эшшо 17 кышномуртъёслэсь тазалыксэс: соос нылпи ваёно, коронавирусэн черлам муртъёсын кусып возиллям. А. Муталенко ивортэмъя, соосты эскерыса возё Ижысь 7 номеро больницаын. Соослы нимаз этаж висъямын, отчы пырон-потонэз но нимаз, соин ик мукет пациентъёсын та нылкышноос уг пумиськыло. Эмъясьёс но соослэсь тазалыксэс эскеро, черлэсь утиськон куронъёсты чакласа.

Елена Слащёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 мая, 2020 11:33
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<