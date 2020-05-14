Коронавирусэн черламъёсын кусып возем 6 нылкышноослэн вордскизы таза нылпиоссы
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Та сярысь ивортӥз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко.
Та вакытэ эмъясьёс чакласа возё эшшо 17 кышномуртъёслэсь тазалыксэс: соос нылпи ваёно, коронавирусэн черлам муртъёсын кусып возиллям. А. Муталенко ивортэмъя, соосты эскерыса возё Ижысь 7 номеро больницаын. Соослы нимаз этаж висъямын, отчы пырон-потонэз но нимаз, соин ик мукет пациентъёсын та нылкышноос уг пумиськыло. Эмъясьёс но соослэсь тазалыксэс эскеро, черлэсь утиськон куронъёсты чакласа.
Елена Слащёва
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