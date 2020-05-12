Коронавирусэн черламъёслы ватсаса 450 койкаос усьтӥськозы
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Коронавирусэн черламъёсты эмъян вылысь элькунысьтымы эмъяськонниосын ватсаса 450 интыос усьтэмын луозы.
Кун Кеншысь Тазалыкез утёнъя, демографияя но семьяын политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова ивортэмъя, май пумозь ватсаса интыос усьтыны чакламын Ижысь, Можгаысь, Сарапулысь, Воткаысь но Глазовысь эмъяськонниосын.
Пусйыны кулэ: та дырлы больницаосысь 935 интыос (койкаос) пӧлысь 70 процентэз герӟамын ни омыр сётӥсь аппаратъёсын.
Тазалыкез утёнъя министр Георгий Щербак ивортэмъя, коронавирусэн черламъёс пӧлысь 130-эз эмъясько доразы. Соослэсь тазалыксэс чакланы вуыло участковой терапевтъёс. Таослэсь больничнойзэс пытсало, коронавируслы анализ 2 пол басьтыса — эмъяськем бере 10-тӥ но 12-тӥ суткаяз.
Елена Слащёва
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