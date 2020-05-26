Киноысь удмурт нылаш

Александр ЛЕКОНЦЕВ Дэбес ёросысь шаерчи, «Воинская слава Дебёсского района» книгалэн авторез

Бусы шорын чорк огназ сылэ арлыдо баблес кызьпу. Куке-соку татын гурт интыяськемын вал, но улӥсьёсыз пӧртэм мугъёсын кошкизы — пазьгиськизы югыт дунне пасьтана. Тросэз соос пӧлысь улонысь кошкизы ни. Егит нылаш но, кудӥз укно улаз ачиз кадь ик веськрес писпу мерттӥз вал, ӧвӧл ни. Ӧз берты со ожысь. Кыдёкысь герман музъем вылын солэн шайгуэз, соин артэ — советской солдатъёс. Шайгу вылын котьку но улэп сяськаос кыллё. Соосты вайылӥсь адямиос нылашез «ӟуч солдат» нимало. Нош вордскем музъем вылаз со котьку но удмурт калыклэн дано нылыз сямен кылёз. Куке но ӟеч адямиос со сярысь кинофильм кылдытӥзы: нылашлэн подвигез сярысь соку быдэс дунне тодӥз. Но дыр ортчемъя со кинолента кытчы ке чиптэм-чаптэм ышиз-быриз. Соин тросэз номыр ик уг тодо чебер дыдылэн геройлыко сюресэз сярысь. Нимыз гинэ тодмо — Тани.

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Кемалась дыръёсы удмурт шаерысь пичи гуртын пичи дыды улӥз, ваньзы сое Тани шуо вал. Бубиз — нюлэс утись, анаез пиналъёссэс будэтӥз. Семьязы бадӟым вал. Сизьым сузэр-вынъёсыз пӧлын Тани — самой бадӟымез. Нылаш школаын адӟем карымон дышетскиз. Нырысь пионер вал, собере — комсомолка. Спортэн эшъяськиз: куасэн юн ӝог бызьылӥз, пыӵалэн ӟеч ыбылӥськиз. Мумиз-бубиз нылзылы туж шумпотылӥзы. Но ӝоген шудо семьяе куректон вуиз: секыт висьыса, анайзы кулӥз. «Тани, тон табере пичи вынъёсыдлы анай интые луод», — бубиз нылызлы шуиз. Соку Танилы дас куатетӥ ар мынэ вал. Самой будон вакытэз…

Одӥг пол Танилэн кыкез вынъёсыз губияны-борыяны мынӥллям. Кыдёке сик пушкы пыриллям, потыны сюрес шедьтӥллямтэ.

Йыромиллям… Быдэс гуртэн куинь нунал но куинь уй ӵоже утчазы соосты… Пиналъёс мед кылозы шуыса, пыӵалэн но ыбылӥзы. Тани тодаз вайиз анаезлэсь вӧсяськемъёссэ. Секыт вакытъёсы анаез Пресвятой Богородицалэсь юрттэт куре вал. Тани но Инмарлэн Анаезлы сюлворыса вазиськиз. Ӝоген пиналъёсты шедьтӥзы. Богородица юрттӥз яке Тани ачиз ӧз сётскы, ӧз ышты осконзэ?

Лобыса кадь ортчизы гужемъёс-толъёс. Тани будӥз. Дышетӥсь луэмез потэ вал, но вын-сузэръёссэ сюдоно-дӥсяно, пыд вылазы ӝу­тоно. Кошкиз городэ, заводэ ужаны пыриз, институтын заочно дышетскиз. Ваньмыз умой кадь… Но каргам война ваньзэ сураз-пожаз. Советской странамы вылэ адӟемпотостэм фашистъёс ожалскизы. Музъеммес, троссэ каръёсмес но гуртъ­ёсмес капыртӥзы. Тушмон Москва, Ленинград доры вуиз. Фронтын югдур ортчыт шуг, Горд Армия шуг-секытъёсты вормыны турттэ. Нырысь фронтэ кошкиз Танилэн атаез, собере — быдэ вуэм вынъёсыз. Тани но куриськиз — ӧз басьтэ. «Кинлы ке заводын но ужано», — веразы военкоматын. Нылаш ӧз сётскы, аслэсьтыз малпанзэ быдэстон понна ӝытъёсы снайпер но радист луыны, парашютэн тэтчаны дышетскиз, немец кылэз тодэмзэ волятӥз…

Озьы ортчиз ар. Тыршемез юнме ӧз луы: сое партизан отрядэ басьтӥзы. Кӧня ке улыса, Тани мукет комсомолецъёсын ӵош вуиз тушмонлэн караз. Со диверсионной группалэн радистэз вал. Чугун сюрес вылэ фашистской эшелонъёсты но выжъёсты пуштытъяны ветлӥз. Ӝог но умой ыбылӥськиз. Ожмаськонын Тани ӵем дыръя тушмон пумитэ, мукетъёссэ азьпалтыса, мынэ вал. Отрядын со зэмос эш луэмзэ возьматӥз. Котькуд вамышез партизанъёслы адӟем карымон луиз. Соин ик Таниез ӝоген комсомолецъёсын кивалтӥсе бырйизы. Пӧртэм быгатонлыкъёссэ, немец кылын вольыт вераськемзэ синйылтыса, СМЕРШ-ысь («Смерть шпионам» нимо советской контрразведкаысь) офицер Танилы ужаны ӵектӥз госбезопасностья нимысьтыз партизан отрядын. Отын ожмаськизы устоосыз ожгарчиос, соос тушмонлэн караз туж кулэ луись но секыт ужъёсты быдэстылӥзы. Выль интыяз но Тани пиосмуртъёслэсь бере ӧз кыльы.

Одӥг пол отрядазы вуиз немецкой антифашист, коммунист Вальтер Рейнхард. Татьяна но Вальтер туж кулэ луись ужез быдэстон понна абверлэн (фашистской Германилэн военной разведкаез но контрразведкаез) ёзэтаз чуртнаськизы. Татын соос гитлеровецъёслэн выль ож тӥрлык кылдытэмзы но лушкем ужъёссы сярысь тодӥзы. Разведчикъёс документъёсты лушканы но асьме командованилы вуттыны быгатӥзы…

Тушмонлы пумит валче ожмаськыса, советской нылаш но немец воргорон матэгес кариськизы: Таня но Вальтер ог-огзэсты яратӥзы. Ӝоген соос кузпалъяськизы. Но кӧня ке дыр ортчыса, Вальтерез ыстӥзы немец лагере. Военнопленнойёс пӧлын со фашизмлы пумит валэктон уж нуыны кулэ вал. Таниез отрядэ кельтӥзы. Удмурт нылашлы дэмлазы отрядын комиссар луыны!

Кыӵе со комиссар вал? Тани адӟем карымон вал гуртаз, школаын, заводын, институтын, партизан отрядын, сыӵе ик адӟем карымон комиссар но луиз. Атыкай музъемез но анай-атаез сое сыӵе будэтӥзы. Векчи востэм нылашлэсь пӧрмиз кышкасьтэм, вань шуг-секытъёсты вормыны быгатӥсь партизан, ваньзэ чидась но усто разведчик. Родинамес ӟырдыт яратэмез юрттӥз небыт, ненег нылашлы воргоронъёсын кивалтыны но соосты азьлань нуыны. Ваньмыз солэсь кылзӥськизы, кылъёссэ пелязы понылӥзы, оскизы, комиссар Таня ожмаськонын соосты уз кушты шуыса.

Озьы Тани лек тылӝу пыртӥ, курадӟонъёс но ожъёс пыр мынӥз Быдӟым Вормон доры. 1945-тӥ арын тулыс госбезопасностьысь старший лейтенантлы Татьяналы нимысьтыз бадӟым уж быдэстыны оскизы. Сое Берлинэ келязы. Татын Тани геройлыко, кышкасьтэм луэмзэ берпуметӥзэ возьматӥз. Герман шоркарын секыт ожъёс мыныку, со бырыны шедиз. Шпрее шурын выйись пичи пиез адӟыса, чик малпаськытэк вуэ тэтчиз. Син азяз пуксизы нюлэскы йыромем

вынъёсыз… Секыт сӧсыр­мыса но, Тани кышкам пияшез ярдуре поттыны быгатӥз. Со вакытэ дораз вуизы мукет солдатъёс, соос ик пияшез киязы кутӥзы. Тани шумпотыса пальпотӥз, йыр­зэ командирезлэн пыдес вылаз понӥз но шыпытак гинэ улонысь кошкиз…

Вуиз Вормон Нунал! Берлинын салют пуштылэ! Но Танилы сое адӟыны ӧз кылды ни. Вормон Нуналэ нылаш яратоно Вальтереныз артэ луыны малпа вал. Малпа вал, трос пиналъёссы луозы шуыса… Но улонзэ герман пияш понна, война бере вордӥськем трос миллион мукет нылпиос понна сётӥз. Улонэз азьланьтон нылкышно понна котьмалэсь но дуно — Тани сое туж умой тодэ вал.

P. S. Одӥг пол, вотэсысь «Удмурт шаер» блогысь документъёсты эскерыкум, одӥг материалэз синйылтӥ. Со тодмо советской актрисалэн Лариса Лужиналэн кинорольёсызлы сӥземын вал. Тодӥ, 1967-тӥ арын ГДР-ын вить люкетэн немец кылын Begegnungen («Пумиськонъёс») кинофильм лэсьтэмын вал шуыса. Вал­тӥсь героинялэсь рользэ Лариса Анатольевна Лужина шудэм. Солэн героиняез — Татьяна нимо удмурт нылаш. Кинофильмысь ге­роинялэн но, солэн прототипезлэн но фамилизы, вордӥськем интызы тодмо ӧвӧл. Киноез кылдытӥсьёс тодо вылэм, Таня комиссар вал но советской контрразведкаын ужаз шуыса гинэ. Соослэн верамзыя, Таня быриз война дугдон азьын Берлинын, Шпрее шурысь выйись пиналэз поттыкуз.

Трос калык учкиз та киноез, соку ик Танялэсь ӵыжы-выжыоссэ утчаны кутскизы. «Нойес Дойчланд» немец газетын (1968-тӥ арын 23-тӥ ноябре) но асьмелэн «Удмуртская правда» газетамы (1969-тӥ арын 23-тӥ феврале) печатламын вал ялонъёс. Редакциын ужасьёс витизы: оло, кин ке вазиськоз, вералоз та учыр сярысь. Жаляса верано, нокин но нокыӵе ивор ӧз сёты…

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Ӟуч кылысь берыктӥзы Снежана ХОХРЯКОВА но Светлана ВАСИЛЬЕВА