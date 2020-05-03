Кизилиос верало: 4-тӥ — 10-тӥ куартолэзь

Така.

Арняды огыр-бугыр ортчоз, мылкыдды вошъяськоз. Нылпиосты пельпум вылады тубемын. Юнме шорысь вӧзысьтыды адямиосты шоры вожпотэмдэс эн кисьтэ. Буйгатске, бакчаяды бугыръяськыса. Ужъёсты ӝоген умой пала воштӥськозы. Эмъясьёсын кенешытэк, ас тодэмдыя эмъюм эн юэ.

Ош.

Ужды трос, но тазалыкты сярысь но сюлмаськоно. Котырысьтыды адямиос но буйгатэмдэс витё. Шуныт кыл сюлэмез

уг сӧры. Ӵыжы-выжыосты доры ветлондэс но ӵуказелы эн кельтэ. Бакчаяды выль арбериос басьтэ ни.

Кыктоос.

Макем тросгес ужалоды, сокем ӟечгес улоды. Кинэ ке вылӥе ӝутозы. Нош кин ке дуно арбери басьтоз. Арня пумын сюрес воже шедёды: кыкез пӧлысь одӥгзэ быръёно луоз. Ӟеч-ӟеч малпаське, угось улонды но чутрак воштӥськыны быгатоз. Семьяды сярысь эшъёсты пӧлын укыр эн зуле.

Кисло-кусло.

Ялан кытчы ке дыртӥськоды, озьы но номыр карыса уд вуиське. Быдэстоно уждэс дорады нуыны эн ик малпалэ, семьяды уз вала. Арня шорын коньдонэн шугъяськонъёсты кылдозы. Муртъ­ёслэсь кураськыны яке кредит басьтыны эн дыртэ, сотэк но улыны быгатоды.

Лев.

Азяды пуктэм ужпумъёс­тэс одно ик быдэстыны тырше, нош коньдондэс — шыръяны. Ужады выль удыс ӵектозы, соглаш кариськемдылэсь азьло кузпалэныды кенеше, кулэ-а со тӥледлы. Тросгес саклык висъялэ семьядылы: ческыт пӧраськемен куноятэ, тросгес емыш басьялэ.

Нылмурт.

Та арнядэс шыпытын ортчытоно луоз: эн дыртэ, эн керӟегъяське, эн керетэ. Дорысь ужъёстылы тросгес саклык висъялэ, утялтӥське, дӥськуттэс гужемлы дасялэ. Мугордэс кыдатэ.

Весъёс.

Интыяды пукыны дышемын ӧвӧл, ваньзэ асьтэлэн тодэмды, эскеремды потэ. Иське, азьлань, ваньзэ лэсьтыса вуоды. Арня пумын куное ӧтисьёс луозы, тодмотэм адямиос шуыса, пумит вазьыны эн дыртэ. Огназы улӥсьёс выль туган кутозы яке семья кылдытозы.

Скорпион.

Арнялэсь ортчемзэ ик уд шӧдэ. Выль малпанъёсты кылдозы, соосты капчиен быдэстоды. Озьы ке но дуно документъёсын ужандэс мукет арнялы кельтэ. Чаклаське, котырады трос адямиос лякиськыны выро, тросэз соос ньӧмыз понна гинэ эш карисько.

Ыбылӥськись.

Ялан ужаськоды, ужады выльзэ пыӵатыны тыршиськоды, нош данзэ эшъёсты басьто. Соин ик утелэ тазалыктэс, тросгес саклык висъялэ семьядылы. Арня пумын малпамтэ шорысь ӟеч уждун басьтоды но кыдёкысь ӟеч ивор кылоды.

Сюро кеч.

Каньылак улыны дышиды ни вал, арня шорысен ужъёсты йылозы. Макем ӟеч ужалоды, сокем тросгес уждун басьтоды. Ужды вискын мугордэс куасалляны эн вунэтэ. Семьядылы азьлапал ик ивортэ, дорады бергес бертылоды шуыса. Тазалыктэс чаклалэ: дыраз но пайдаё сиськон сярысь эн вунэтэ.

Ву кисьтась.

Арняды кемалы вунонтэм кылёз. Малпамтэ шорысь ӟеч кузьым басьтоды но шумпоттӥсь иворъёс кылоды. Ужъёсты трос, асьтэлэн быгатонлыкъёстылы гинэ оскиське. Шӧдӥськоды ке, ужез интыысьтыз вырӟытыны уд быгатӥське шуыса, эн басьтӥське со борды.

Чорыгъёс.

Ялан калык пӧлын азьветлӥсь луэмды потэ. Дыр вуэмын ышыгын пукыны, лэсьтэм ужъёсты сярысь малпаськыны, тодон-валанъёстэс будэтыны яке огшоры азьтэмъяськыны. Синмаськем муртты йырдэс поромытоз. Арня пумын ӟеч-ӟеч шутэтске, тросгес кӧлэ но кузьыт сиёнлэсь возиське.