Кизилиос верало 18-тӥ — 24-тӥ куартолэзьлы
Related Articles
Така. Дорады ужды лачак люкаськемын. Котькытчы вуттӥськоно, нош дырды уг тырмы. Юрттӥськыны мылкыд карисьёс луозы. Ваньмызлы эн оске, пӧлазы ньӧмыз понна тыршисьёс но шедёзы. Мылкыддэс лӧпкытӥсь ивор кылоды. Малпандэс шараяны эн дыртэ — котырады пӧяськисьёс трос.
Ош. Ужады куд-ог валамтэос кылдозы, шуг-секытъёс пумиськозы.
Малпанды кылдоз, оло, вӧзады кин ке юри озьы каре шуыса. Токма шорысь эн йыркуръяське но чакласькисьгес кариське. Ас малпанъёстэс шара вераны эн дыртэ.
Семья куспады ваньмыз умой луоз, нырысетӥ юрттӥсьёсты — нылпиосты.
Кыктоос. Чаклам ужъёстэс арня кутсконын ик быдэстыны тырше. Макем ӝог соосты лэсьтоды, сокем тросгес ваньмон дырды кылёз. Луонлыкты кылдоз ватсаса коньдон поттыны, тужгес удалтоз ужбергатон удысын тыршисьёслы. Кияды шедем коньдонэз соку ик эн быдтэ, толэзь пумын со кулэ луоз.
Кисло-кусло. Ужаськоды-ужаськоды, нош ужазинлыкты
уг адӟиськы. Ваньзэ куштыса, интыысьтыды кошкыны эн дыртэ. Арня ортчыса, тыршемды дунъямын луоз. Иназ луоз тодон-валандэс будэтон, пыриське пӧртэм онлайн курсъёсы. Сюрес вылэ потыны дасяськисьёслы машиназэс эскероно.
Лев. Ялан кытчы ке дыртӥськоды, нош бӧрысь ӧпкелёно луиськоды. Пуксе но быдэстоно ужъёсты сярысь рос-прос малпаське, семьяеныды, нылпиосыныды кенеше. Дорысь ужъёстэс дэмен быдэстэ. Ваньмон дырдэс бакчаяды ортчытэ, музъем уж жадьытэ ке но, куашкам мылкыддэс бурдъялоз.
Нылмурт. Нырысетӥ интыын уж: кинлы ке ӟеч инты ӵектозы, кинлэсь ке уждунзэ будэтозы. Саклыктэс эн ыштэ —
ваземдылэсь азьло ӟеч-ӟеч малпаське. Семьяды сярысь калыклы трос вераса эн ветлэ, син уськытозы. Тросгес саклык висъялэ кузпалдылы но нылпиостылы.
Весъёс. Ӵапак дырыз ас быгатонлыкъёстэс калыкын возьматыны. Удалтоз уж утчасьёслы, культура но дышетон удысъёсын ужасьёслы. Вылтӥяськон сямдэс пыдло ватэ, эн вогъяське. Мугордэс кыдатэ. Кузпалдылэн кузяз ветлэ.
Скорпион. Ужъёсты трос люкаськемен, ялан керӟегъяськиськоды но кытчы ке дыртӥськоды. Пуксе но быдэс арнядэс часэн-минутэн радъяны тырше — асьтэос но паймоды, кызьы ваньмон дырды тачак кылёз.
Ыбылӥськись. Маке выльзэ но тунсыкозэ тодэмды потэ. Эн дыртэ, ӝоген ваньмыз радъяськоз: кин ке выль улон инты басьтоз, кин ке синмаськоз. Уте тазалыктэс, висьыны усиды ке, ас
поннады эн йӧнатӥське.
Сюро кеч. Ужъёсты уно ке но, тросгес саклык висъялэ семьядылы. Документъёсын вырондэс мукет арнялы выжтэ. Бускельёстылэн верамзылы эн оске, котырады вожъяськисьёс но супыльтыны яратӥсьёс люкаськемын.
Ву кисьтась. Мылкыдды дурыныз пӧзе, эшъёсты но семьяды котыр ласянь юрттӥсько. Арня пумын выль вормонъёс басьтоды. Ужъёсты ичигес кылизы ке, эмъяськон борды басьтӥське. Витаминъёс сярысь но эн вунэтэ. Выль тодмоостылы сюлэмдэс усьтыны эн дыртэ.
Чорыгъёс. Ӟеч адямиосын тодматскоды, лэсьтэм уждэс дунъясьёс луозы. Дышетӥсь ӧвӧл ке но, огдырлы асьтэды визьнодасен
шӧдоды. Коньдонлы уд ёрмиське ке но, дӥськут но зар-
ни-азвесь басьтыны эн дыртэ — ваньмыз ӝог акыльтоз.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment