Кизилиос верало 18-тӥ — 24-тӥ куартолэзьлы

Така. Дорады ужды лачак люкаськемын. Котькытчы вуттӥськоно, нош дырды уг тырмы. Юрттӥськыны мыл­кыд карисьёс луозы. Ваньмызлы эн оске, пӧлазы ньӧмыз понна тыршисьёс но шедёзы. Мылкыддэс лӧп­кытӥсь ивор кылоды. Малпандэс шараяны эн дыртэ — котырады пӧяськисьёс трос.

Ош. Ужады куд-ог валамтэос кылдозы, шуг-секытъёс пумиськозы.

Малпанды кылдоз, оло, вӧза­ды кин ке юри озьы каре шуыса. Токма шорысь эн йыр­куръяське но чакласькисьгес кариське. Ас малпанъёстэс шара вераны эн дыртэ.

Семья куспады ваньмыз умой луоз, нырысетӥ юрт­тӥсь­ёсты — нылпиосты.

Кыктоос. Чаклам ужъёстэс арня кутсконын ик быдэстыны тырше. Макем ӝог соосты лэсьтоды, сокем тросгес ваньмон дырды кылёз. Луонлыкты кылдоз ватсаса коньдон поттыны, тужгес удалтоз ужбергатон удысын тыршисьёслы. Кияды шедем коньдонэз соку ик эн быдтэ, толэзь пумын со кулэ луоз.

Кисло-кусло. Ужаськоды-ужаськоды, нош ужазин­лыкты

уг ад­­ӟиськы. Ваньзэ куштыса, интыысьтыды кошкыны эн дыртэ. Арня ортчыса, тыршемды дунъямын луоз. Иназ луоз тодон-валандэс будэтон, пыриське пӧртэм онлайн курсъёсы. Сюрес вылэ потыны дасяськисьёслы машиназэс эскероно.

Лев. Ялан кытчы ке дыртӥськоды, нош бӧрысь ӧпкелёно луиськоды. Пуксе но быдэстоно ужъёсты сярысь рос-прос малпаське, семьяеныды, нылпиосыныды кенеше. Дорысь ужъёстэс дэмен быдэстэ. Ваньмон дырдэс бакчаяды ортчытэ, музъем уж жадьытэ ке но, куашкам мылкыддэс бурдъ­ялоз.

Нылмурт. Нырысетӥ интыын уж: кинлы ке ӟеч инты ӵектозы, кинлэсь ке уждунзэ будэтозы. Саклыктэс эн ыштэ —

ваземдылэсь азьло ӟеч-ӟеч малпаське. Семьяды сярысь калыклы трос вераса эн ветлэ, син уськытозы. Тросгес саклык висъялэ кузпалдылы но нылпи­остылы.

Весъёс. Ӵапак дырыз ас быгатонлыкъёстэс калыкын возьматыны. Удалтоз уж утчасьёслы, культура но дышетон удысъёсын ужасьёслы. Вылтӥяськон сямдэс пыдло ватэ, эн вогъяське. Мугордэс кыдатэ. Кузпалдылэн кузяз ветлэ.

Скорпион. Ужъёсты трос люкаськемен, ялан керӟегъясь­киськоды но кытчы ке дыртӥськоды. Пуксе но быдэс арнядэс часэн-минутэн радъяны тырше — асьтэос но паймоды, кызьы ваньмон дырды тачак кылёз.

Ыбылӥськись. Маке выльзэ но тунсыкозэ тодэмды потэ. Эн дыртэ, ӝоген ваньмыз радъяськоз: кин ке выль улон инты басьтоз, кин ке синмаськоз. Уте тазалыктэс, висьыны усиды ке, ас

поннады эн йӧнатӥське.

Сюро кеч. Ужъёсты уно ке но, тросгес саклык висъялэ семьядылы. Документъ­ё­сын вырондэс мукет арнялы выжтэ. Бускельёстылэн верамзылы эн оске, котырады вожъ­яськисьёс но супыльтыны яратӥсьёс люкаське­мын.

Ву кисьтась. Мылкыдды дурыныз пӧ­зе, эшъ­ёсты но семьяды ко­тыр ласянь юрт­тӥсько. Арня пумын выль вормонъёс басьтоды. Ужъёсты ичигес кылизы ке, эмъяськон борды басьтӥське. Витаминъёс сярысь но эн ву­нэтэ. Выль тодмоосты­лы сюлэмдэс усьтыны эн дыртэ.

Чорыгъёс. Ӟеч адямиосын тодмат­скоды, лэсьтэм уждэс дунъясьёс луозы. Дышетӥсь ӧвӧл ке но, огдырлы асьтэды визьнодасен

шӧдоды. Коньдонлы уд ёр­миське ке но, дӥськут но зар­-

ни-азвесь басьтыны эн дыртэ — ваньмыз ӝог акыльтоз.