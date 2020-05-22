Кез ёросысь Макаровъёслэн шумпотонзы 9 полэс

Кез ёросысь Степанёнки гуртысь Татьяна Ивановна но Саватей Кириллович Макаровъёсты Семьялэн нуналаз «Анай-атайлэн данэз» гадьпусэн пусйизы.

Кузпалъёс 45 ар валче уло, вань улонзэс колхозын тыр­шизы, огъя стажзы 78 ар люкаськемын. Ӟеч ужамзы пӧртэм грамотаосын пусъемын. Озьы ке но кузпалъёслэн тужгес бадӟым данъяськонзы — семьязы. Татьяна Ивановна но Саватей Кириллович 9 пинал — 3 пи но 6 ныл — будэтӥзы, табере соосты 15 внукъёссы шумпотто. Татьяна Ивановна пусъемын 2-тӥ (бронза) но 1-тӥ (азвесь) степенё Материнство медальёсын. Леонид но Василий пиоссы гуртазы ик уло, Леонид 20-тӥ арзэ колхозын тырше, Василий школа котырын берга. Мария, Анна, Евдокия, Елена но Наталья нылъёссы Пермь улосын уло, Ирина нылзы — Кез каргуртын, покчиез Сергей пизы — Курган улосын.

— 9 пинал — 9 полэс шумпотон, ваньзы огкадесь кадь, но пӧртэмесь, — шуэ Татьяна Макарова. — Коркамы котьку но нылпи куараен гуж! вазиз. Табере пиосмылэн нылпиоссы дӥнямы вуыло: тазалыкмес но эскеро, юрттӥськыса но кельто.

Котькыӵе вакытъёссы вал ке но, кузпалъёс ӧз ӝожтӥськылэ, котьку но ог-огзылы юрт­тӥськылӥзы. Нырысетӥ пиналъёссэс будэтыны секыт, пе, вал, бӧрысь зӧкъёсыз (бад­ӟымъёсыз) ныл­пиоссы ась­сэос юрттӥськылӥзы ни. Сиксы кыдёкын ӧвӧл, узы-борыяны, эмезяны коть­ку дэмен ветлӥзы. Озьы Макаров кузпалъёс нылпиоссэс пичиысен ужаны дышетӥзы. Табере ваньзылэн асьсэлэн семьяоссы, соос но нылпиоссэс ужлы дышето.

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Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА