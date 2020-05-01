Картошка луиз мултэс?

Туэ гурт хозяйствоос но фермеръёс 6,4 сюрс гектар картошка мерттыны медо. Арлы быдэ та лыдпус усе но усе.

Пичи Пурга ёросысь «Надежда» хозяйствоын али уд будэто.

Туспуктӥз Лидия НИКИТИНА

Коронавируслэсь утиськыса кунгожъёс пытсаськемен, Россиысь тросаз улосъёсын али картошкалы кулэяськон будӥз. Куд-ог интыын ёрмон но кылдӥз. Таин валче федерал центр куре бусыосты паськытатыны но уногес картошка мерттыны. Но туннэ гуртоослэн осконзы ӧвӧл, мерттыны-утялтыны быдтэм уксёзэс берыктыны быгатозы шуыса. Картошкалы дун берло дыре шум ӧз поттылы — 1 килограммзэ шорлыдын 5 манетэн гинэ вузаллязы. Со кисьтэм уксёзылэсь но ӧжыт вал. Соин ик уноез фермеръёс но хозяйствоос бусыоссэс 2 поллы пичиятӥзы. Кылсярысь, Пичи Пурга ёросысь бакча сиён будэтонъя «Надежда» хозяйство ик 80 гектар картошка мерттэ вал, али — 50 гектар.

— Кӧня ке толэзь талэсь азьвыл картошка воксё уг мыны ни вал, — шуэ «Надеждаысь» валтӥсь агроном Лидия Никитина. — Котыр ваньмыз пытсаськемен, картошкалы вожмаськисьёс кылдӥзы. Толэзь куспын быдэс хранилищеез бушатӥмы. 1 килограммзэ 14-20 манетэн вузамы. Таӵе дунъёс берло дыре воксё ӧй вал. Тросэз картошкамы кошкиз Пермь улосэ.

Дун котьку таӵе вылӥын возиськысал ке, гуртоос кӧня ке коть барыш поттыны

кут­с­кысалзы. Туала вакытэ угось кидыс дун шӧдскымон луэ — 1 килограммез 45 манетэн. Ярам ай, Дэри ёросын кидыс бордын ужа «РосЕвроплант». Отын Германиысь вуттэм кидыслэсь картошка будэто. Мукет азе кыдёке мыноно луысал ке, бензинлы уксё уката трос кошкысал. Туннэ хозяйствоослы Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство субсидия висъя районированной кидысэн мерттэм бусыос понна гинэ. 1 гектарлы 7 сюрс манет вуэ. Но со бонус выллем гинэ луэ — мерттӥськонлы уксё уногес кошке, шуэ Лидия Семёновна.

Министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина ивортэмъя, калык али картошка ичигес сиыны кутскемын. Гуртын пудо но ӧжытгес вордо. Соин ик картошка дунояз ке но, бусыос паськыталозы шуыса, оскон бадӟым ӧвӧл.

— Туннэ куд-ог улосъёсын картошкалы ёрмон кылдэмын, вожмаськись вань, нош кӧня ке толэзь ортчыса, кунгожъёсты усьтӥзы ке, картошка нош ик сокем трос кулэ уз луы ни, — шуэ

Алевтина Михайловна.

2018-тӥ арен ӵошатыса, миым хозяйствоос картошка 23 сюрс гектарлы ӧжытгес мерттӥзы. 393 сюрс тонна кыкетӥ нянь люказы — со 4 процентлы ӧжытгес. Озьы ик ялан кулэсме мукет бакча сиён мерттон. Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, таиныз асьмемыз асьмеос быдэсак сюдыны ум пӧрмытӥське на. Шаерамы арлы быдэ ог 80 сюрс тонна кешыр, кубиста, гордкушман но мукетсэ вуттӥськомы.

— Картошка но бакча сиён будэтонэз азинтон но ӝутон понна концепция дасяськомы, — вера Ольга Абрамова. — Али чакласькомы, котькуд ёросын кӧня хранилищеос вань, кыӵе техникаен ужало. Учкомы, кинлэн кыӵе югдурез, кинлы кызьы юрттыны луоно.

Ольга Викторовна верамъя, люкам урожаез кытчы карыны ум пайме. Школаосы, нылпи садъёсы, больницаосы но мукет соцобъектъёсы асьме дорын будэтэм емышез вуттоно шуыса ужпум пуктэмын. Та ужез перекупщикъёстэк радъяно. Басьтон-вузанэз меӵак гуртоос но соц­объектъёс куспын радъяны луиз ке, 2-3 поллы уногес уксё поттыны луоз. Озьы ик фермеръёслы но хозяйствоослы висъяськоз субсидия. 1 гектар мерттэм бакча сиён понна — 13 сюрс манет. Мерттӥськон азьын 80 процентсэ субсидиосты гуртоос дорозь вуттозы. Али министерствоын документъёсты бичало.

Елеан Сараматова