Калык выльысь гурт хозяйствоосы уже куриськыны кутскиз

Таӵе огыр-бугыр вакытэ угось тросэз учреждениос пытсаськизы, адямиос интызэс ыштӥзы. Вахта амалэн ужасьёс но кытчы кариськыны ёрмизы.

— Али колхозъёслэн вакытсы вуиз, — шуэ Эгра ёрос администрациысь гурт удысъя управлениен кивалтӥсь Ольга Соловьёва. — Татчыозь егитъёс хозяйствоос шоры уг ик учкыло вал ни. Ужтэк кылизы но, колхозэз тодазы вайизы. Тужгес трос куриськисез «Мужбер» хозяйствое. Со огез кужмоез предприятие луэ. Мужбер гурт но бадӟым. Пыдлось гуртъёсы но берытскись вань. Райцентр­лэсь кыдёкысь хозяйствоосын специалистъёс уг тырмо, матысьёсаз — пудо сюдӥсьёс но музъем утялтӥсьёс. Ужасьёслэн шоро-куспо арлыдзы али ог 42 арес. Шоро-куспо уждун – ог 24 сюрс манет. Скал кыскисьёс шедё ик ай, нош трактористъёс уггес лыкто. Али ёросын ог 15 трактор токма сылэ. Соос вужесьгес ни, но металлоломе келям интые, соосты но тупатъяса бусые поттыны луоно.

Ольга Соловьёва пусъемъя, хозяйствоосы кутэмын ни

10 адями. Али ужлы вожмаськон кылдэмын. Таин валче гуртоос сакгес карисько, рос-просгес луыны выро. Али угось котькуд кивалтӥсь шуыны быгатоз: ужамед уг поты ке, кошкы, интыяд адями шедьтом. Таӵе конкуренция кемалась ӧй вал ни, шуэ Ольга Александровна.

— Гуртысь улон-вылон 90 процентаз учырын колхозэн кивалтӥсь бордысь потэ. Калыксэ яратӥсь мурт ваньзэ лэсьтоз гуртсэ ӝутон но азинтон понна. Тае ваньзы кивалтӥсьёс валало. Соин ик, кытын бадӟым уждун тырыны уг быгато, отын калыксылы пудо вордыны юртто: фураж, турын висъяло, кулэ дыръяз техникаен юртто. Асьсэос но кивалтӥсьёс трос пудо вордыны выро, калыклы адӟем карымон луыны тыршо, — шуэ Ольга Соловьёва.

Правительстволэн Тӧроез­лэн воштӥсез, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, шаерысьтымы хозяйствоосын али ужа 39 сюрс адями, со пудо эмъясьёсты но переработкаен вырисьёсты санэ басьтыса. Пудо вордон бордын тырше 8 сюрс адями, музъем ужен выре ог

15 сюрсэз. Туннэ 15 ёросъёсысь 37 хозяйствоосын кадръёслы ёрмо. Оглом 156 вакансия буш. Уг тырмо экономистъёс, механизаторъёс, водительёс, зоотехникъёс, скал кыскисьёс, пудо эмъясьёс, электрикъёс, подсобной ужасьёс но мукетъёсыз. Со дыре ик 10 ёросын югдур умой: Алнаш, Балезино, Дэри, Камбарка, Каракулино, Кез, Можга, Сюмси, Шаркан но Юкаменскын ужасьёс тырмо. Гурт хозяйствоосын кивалтӥсьёс лыктӥсь калыклы шумпотэмын. Тулыс но гужем

кысык вакыт дыръя азьвыл угось уноез йыр бордазы кырмисько вал, кинэ трактор руль сьӧры пуктозы шуыса. Табере унояз хозяйствоосын сыӵе сюлмаськон быремын. Нокинэ утчаса ветлонэз ӧвӧл — адямиос асьсэос лыкто. Гурт быдэс странамес сюдэ, милемлы котькуд ужась дуно, соин ик куриськисьсэ дорамы интыяны выриськомы, шуо кивалтӥсьёс.

Ольга Абрамова верамъя, берло дыре хозяйствоосын шоро-куспо уждун но пумен йылэ. Кылсярысь, 2017-тӥ арын ог 21 сюрс манет вал ке, миым 24,5 сюрс манет люкаськиз. Кизён, пудо сиён дасян но ю-нянь калтон вакытэ бусыын тыршисьёслэн шоро-куспо уждунзы ог 100 сюрс манетозь вуэ. Шаерысьтымы бадӟымесь предприятиосын талэсь но бадӟым уждун тыро.