Йӧныен ожмаське

Мемеелы — Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртысь Евдокия Александровна Шумиловалы — апрель толэзе 85 арес тырмиз. Тулысэз со юбилейзэ пусъён понна ӧз возьма — чидатэк витиз, ку ини бакчае потыны луоз.

Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртысь Е. Шумилова жаг турынлы маза уг сёты.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Мемейтэк бакчамы сыӵе ӝикыт ӧй луысал: со — жаглэн лек тушмонэз. Лопатка кутыса, унябеен ожмаське, йӧныез выжыеныз порылэ. Именниказ Шура апай эшез солы жаг порылон лопатка кузьмаз.

Ортчемзэ тодаз вайыса, мемее шуэ: одӥг но ужатэк ӧм улэ.

— Война дыръя колхозын ужай: уриськи, мемейлы бусыын юрттӥськи, ӟазег возьмай, — маде мемее. — Коля кыктое 7 аресказ вал возьмаз ини, 8 аресказ усыяны мынӥз, 9 тырмыса, бусыез гыриз. Апае 13 аресысеныз парсь сюдӥз. Шутэтскон нунал уг сёто, висьыку но уже потто. Мон со интые мынӥсько вал.

Мемее колхозын ошъёсын но ужаз. Уйин но бусые потоно луэ вылэм. Суслонъёсыз воз вылэ тырыса, ошен нуллэ вылэм. Огпол уйин, воз вылын мыныкуз, умме усем. Шоккес ошъёсын но ужано луим, ярам, таиз укылтэм ӧй вал, олокытчы нюке-гопе вуттысалыз, шуэ мемей. Лякыт ошез дугдэм но шутэтске, пе, уллясь ӧвӧлэн.

— Мемеймы (анаез – авт.) шуиз: моӵе ӧвӧл ни, дышетыны тӥледыз уг быгаты, мынэ ужалэ, — вера мемее. — Со огназ 4 нылпиосын кылиз. Дядяймы 1942-тӥ арын кулӥз, ӝушъяраез вал, соин фронтэ но ӧз басьтэ. Кинлэн атаез фронтын быриз, ӧжытгес тыриськоно луизы. Нош милям тыриськонмы ӧз куштӥськы. Йӧл, курегпуз, ыж гон, картошка сётоно вал, налог трос люкаськылӥз. Гужем ӵоже арбыт тырмымон пот бичаллямы. Куасьтэм потлэсь кӧмеч сиыса улӥмы. 20 арес дыръям мемеймы кулӥз.

Мамае шуэ: мемейды дышетскысал ке, агроном луысал. Нош мон малпасько, солэсь усто филолог пӧрмысалыз. Со лыдӟиськыны туж яратэ, удмурт газет-журналъёс, выль удмурт книга со понна — бадӟым шумпотон. Чидатэк вите «Удмурт дунне» газетэз но. Кыӵе ке шер пумиськись кылэз вераськоназ поттыкуз, одно ик юа мынэсьтым: тодӥськод-а та кылэз?

Тятяеным ӵош, Серафьён Прокопьевич Шумиловен (Почо агаен), мемее 4 нылпи будэтӥз, 10 нунокез вань. Али соослэн но нылпиоссы будо. Тятяе улонысь кошкиз ини. Нош мемейме гуртын али но Почо Дуня апай нимало.

Мемее киужен выре: керттӥське, вуриське, кус-

керттонъёс пунэ — кузьмаськыны киужез котьку вань. Оскисько, тазалыкез кемалы тырмоз ай бакчаын ужаны, корка котырын берганы, киужен вырыны, ческыт табань пыжыны, удмурт газет-книга лыдӟыны.

________

Анастасия ШУМИЛОВА