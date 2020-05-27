Исаак Флейшер Сталинград оже пыриськиз

И. Флейшерлэн улонэз герӟаськиз Удмурт шаерен.

Киям возисько горд вылбамо книгаез. Сое усьтӥсько, отын гожтэмын: «Клабуковой Наталье на добрую память. С уважением. 29 января 2016 г. г. Ижевск».

«День Победы» нимаськись книгазэ кузьмаз мыным Сталинград оже пыриськем Исаак Флейшер: ож сюрессэ гожтыса кельтон вылысь дораз куное вуылыкум. Книгаын 100 бам, отчы пыртэмын Исааклэн егит дырызлы, Быдӟым ожлы сӥзем кылбуръёсыз. Жаляса верано, Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэз пус­йыны солы ӧз кылды: 94 арес­каз улонысь кошкиз. Вань книгаосыз пӧлысь таиз, горд вылбамоез, тужгес дуноез луиз. И. Флейшерлэн война сярысь мадемез, улэп куараез али ке но пель сьӧрам шуккиське.

Исаак Флейшер вордскемын Украинаысь Черновцы черкогуртын. Но Быдӟым ож бӧрсьы улонэз люконтэм герӟаськиз Удмурт шаерен: 1959-тӥ арын сое келяллям Ижысь механикая институтлэн военной кафедраяз. Отын со дышетӥз, пенсие потытозяз. Пусъемын «СССР-ысь дышетон удысысь отличник», «Удмурт Республикаысь калык дышетӥсь» нимъёсын, 20-лэсь ятыр книга гожтӥз, пӧлазы — ОБЖ-я учебникъёс но.

Война дыръя со Сталинградын ожмаськиз, мозмытӥз Польшаез, Австриез, Чехиез.

Кышкасьтэм луэмез пон­на пусъемын 30-лэсь ятыр орденъёсын но медальёсын, 2 пол — Горд Кизили, Быдӟым Отечественной войналэн II-тӥ степенё орденъёсыныз.

Тодам лыктэ солэн мадемез:

— Тушмон Сталинград котыре матэктыны кутскем бере милемыз, 38-тӥ армилэсь 300-тӥ дивизизэ, ӝегатскытэк отчы вуы­ны

косӥзы. Вамышъямы пыдын, Дон шур вамен выжы­са.

Вешенской станицаез но ортчимы, со вунонтэм кылиз: яратоно писателе­лэн М. Шолоховлэн вордскем интыез. Сталинградын улӥсь­ёс пӧлысь уноез пумит луизы эвакуацие кош­кыны, озьы ик улӥзы ыбы­лӥськонъёс-пуштонъёс улын. Ми соослы кызьы быгатӥм, озьы юрттылӥм. Огпол трос этажъем юрт вӧзтӥ ортчисько но кы­лӥсько подвалысь нылпи бӧрдэм куараез. Нош тушмон интыяськемын 5-тӥ этажаз. Кутӥ но подвалаз васьки. Отын 3 нылпиен нылкышно пуке: пичиез али гинэ вордскемын. Сютэмесь, кырсесь. Тушмонэз уллятозямы, эшъёсыным соосты сюдыса возим. Митэк соос бырысалзы… Ожын мон кӧня ке пол вал улон но кулон кус­пын. Огполаз машинамес танкъёс котыртӥзы, но ми пегӟыны быгатӥм. Мукет дыръя инмысен самолётъёс техникамы шоры ыбылыны кутскизы, батареялэн командирез соку бырыны шедиз. Инмар монэ утиз, улэп кыли. Нош вормон нуналэз Чехиын, Прагаын, пумитай. Пыӵалъёсынымы инме эх! ыбылӥськомы ук! 2-3 час ӵоже, ява!

И. Флейшер ватсаз на: ожез адӟоно луиз ке но, мон шудо адями. Отын мон кыдай, валай: котькуд вордскем нуналлы шумпотоно.

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Наталья КЛАБУКОВА,

Ижысь пинал лётчикъёслэн школазылэн медиацентрзылэн кивалтӥсез