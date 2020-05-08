Ижын Совето Союзысь Геройлы Нина Ульяненколы сӥзем пул шуккемын

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 мая, 2020 13:45
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Ижысь Пастухов нимо урамысь 13 номеро юрт — Печатьлэн юртэз — борды шуккемын Совето Союзысь Геройлы Нина Ульяненколы сӥзем пул.

Ӵапак та юртын Быдӟым ож йылпумъяськем бере — 1948-тӥ арысен 1951-тӥ арозь — тыршиз Нина Ульяненко
Туспуктӥз Руслан Нуриахметов.

Та ужрад ортчиз «Журналистъёс Быдӟым ожын» акция улсын. Солы кутскон сётӥзы «Удмуртская правда» газетысь журналистъёс. Мытэм ужзы вӧлмиз ни шаерысьтымы мукет газет-журналъёс пӧлын но: СМИ-осын тыршисьёс гожъяло Быдӟым оже пыриськем, война вакытэ ужам журналистъёс сярысь.

Ӵапак та юртын Быдӟым ож йылпумъяськем бере — 1948-тӥ арысен 1951-тӥ арозь — тыршиз Нина Ульяненко: «Удмуртская правда» газетын корреспондент луыса. Нош ожын со бомбардировщиклэн штурманэз вал, 900-лэсь ятыр боевой вылетъёсы потамын. Кышкасьтэм луэмез понна пусъемын Совето Союзысь Герой нимын, Ленин орденэн но «Золотая Звезда» гадьпусэн.

Елена Никитина

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 мая, 2020 13:45 Updated
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