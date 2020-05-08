Ижын Совето Союзысь Геройлы Нина Ульяненколы сӥзем пул шуккемын
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Ижысь Пастухов нимо урамысь 13 номеро юрт — Печатьлэн юртэз — борды шуккемын Совето Союзысь Геройлы Нина Ульяненколы сӥзем пул.
Та ужрад ортчиз «Журналистъёс Быдӟым ожын» акция улсын. Солы кутскон сётӥзы «Удмуртская правда» газетысь журналистъёс. Мытэм ужзы вӧлмиз ни шаерысьтымы мукет газет-журналъёс пӧлын но: СМИ-осын тыршисьёс гожъяло Быдӟым оже пыриськем, война вакытэ ужам журналистъёс сярысь.
Ӵапак та юртын Быдӟым ож йылпумъяськем бере — 1948-тӥ арысен 1951-тӥ арозь — тыршиз Нина Ульяненко: «Удмуртская правда» газетын корреспондент луыса. Нош ожын со бомбардировщиклэн штурманэз вал, 900-лэсь ятыр боевой вылетъёсы потамын. Кышкасьтэм луэмез понна пусъемын Совето Союзысь Герой нимын, Ленин орденэн но «Золотая Звезда» гадьпусэн.
Елена Никитина
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