Ижын азинтӥськоз Шор карлудэз тупатъян
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Иж городлэн администрациез ивортэмъя, гужем куспын выльдӥськоз «Металлург» культурая юрт но «Россия» кинотеатр вискысь инты.
Отчы инъямын луозы пукон интыос, пуктэмын луозы пичиесь синпелетъёс, та интыез югдытӥсь выль техника. Татын ик кылдозы кыкетӥез фонтан. Со котырес луоз, отысь ву пызйыса уз поты, бус кадь вӧлскоз, туж чебер адскоз шунды пуксён дыръя. Со сяна, тупатъямын луоз «Россия» кинотеатр дорысен Горький урамозь инты — татын но ваньмыз выльдӥськоз.
Тупатъяны чаклам инты котыртэмын ни, мытэмын вуж выжлёгетсэ утялтон. Ӝоген лэсьтӥськисьёс та интые гумыосты кыскон борды басьтӥськозы. Шор карлудлэн та интыез выльдӥськыны кулэ туэ сӥзьылозь. Лэсьтӥськон ужъёслы висъяны чакламын 155 миллион манет уксё.
Елена Слащёва
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